¿Qué tan difícil es emprender en Colombia actualmente? Así está el panorama

El emprendimiento en Colombia existe por diversas razones, entre las cuáles diferentes expertos identifican la necesidad o la iniciativa.



Sin embargo, algo que comparten los pequeños empresarios en el país con los del resto del mundo son las dificultades para salir adelante en sus modelos de negocio, sobre todo en países donde no hay un marco regulatorio o un escenario idóneo para el crecimiento de las pequeñas empresas.



Pero esto no ha impedido que en los últimos años los colombianos hayan perdido las ganas de emprender. Según el informe Colombia Tech Report, realizado por KMPG Colombia, en asociación de diferentes agremiaciones, entre el 2013 y el 2024, el país ha sido el tercero que más ha logrado mayor capital emprendedor de América Latina, con 4.621 millones de dólares.



Sin embargo, el éxito también se ve condicionado por las variables económicas de cada nación, según aseguró para Portafolio Andrea Ávila, decana de la facultad de Emprendimiento de la Universidad del Rosario.

Emprendimiento iStock

“Los emprendedores y los microempresarios, igual que a los grandes empresarios y en general la ciudadanía, están muy expectantes sobre la situación económica del país, sobre qué va a pasar es este año frente a las decisiones del Gobierno y sobre lo que está pasando en el mundo. Toda esta situación geopolítica y toda esta situación de guerra y cambios climáticos, hacen que se esté a la expectativa y esto no es ajeno a los emprendedores”, dijo.



Y es que estar en la situación de empezar a llevar a delante un negocio se puede mezclar con diferentes percepciones que se tienen sobre el emprender, en gran parte del poco conocimiento que se puede llegar a tener sobre las micro, pequeñas y medianas empresas.



Esto es algo que, incluso, le puede pasar a personas que deseen entrar a emprender por primera vez, más aún cuando no se tienen unas bases teóricas o conceptuales de cómo empezar de cero, una problemática que expertos han identificado.

Emprendimiento iStock

“El ser emprendedor a veces se confunde con ser informal, y es hacer cualquier negocio como va y eso se une a lo que la gente empieza a emprender por oportunidad o por necesidades. Entonces montan un negocio, pero no cumplen con los estándares establecidos para empezar un modelo de negocios desde cero jurídicamente establecido y bien hecho”, comentó Julita Barreto, empresaria, consultora, académica y ‘tiburona’ inversionista en el popular programa ‘Shark Tank Colombia’.



Sin embargo, la recursividad ha sido algo que ha caracterizado al emprendedor colombiano, dados los motivos por los cuales se emprende en el país, principalmente luego de aprender de los fracasos.



“Lo que los ha mantenido a pie es la recursividad, pues tienen esa capacidad de ver diferentes opciones; no obstante, Colombia, como bien saben las cámaras de comercio, es de los países con más emprendimientos en toda Latinoamérica, pero curiosamente también es uno de los de donde hay mayor fracaso”, agregó Felipe Riaño Jaramillo, psicólogo y publicista.

Emprendimiento iStock

Estos ingredientes configuran una situación que plantea un reto para los emprendedores colombianos que están en la búsqueda de hacer crecer su modelo de negocio y eso tiene que ver con la formación.

La formación como medio para crecer



La formación empresarial es, quizá, la mayor oportunidad de mejora que los expertos han identificado en el emprendedor colombiano.



Y es que aseguran que más allá de las ganas o la necesidad de emprender, es necesario que haya unas bases mínimas para poder hacerle frente a un mercado tan retador.



“El tema de la capacitación es algo que no solamente es para emprendimiento, sino para todas las profesiones. Estando en el año que estamos y con la oportunidad de tener acceso a todas las tecnologías, pues no un porqué para no hacerlo; claro que es importante cultivar esas habilidades y hay gente que no las tiene y reconoce que no las posee, pues tiene que trabajar en ellas”, agregó Julita Barreto.

Emprendimiento.

Es por ello que recientemente desde la academia se ha empezado a generar espacios con tal de que las personas que busquen emprender en el país puedan tener un conocimiento consolidado en temas de balances financieros, estudios de mercado, búsqueda de inversión o la creación de alianzas estratégicas. Una prueba reciente de ello es la creación de la facultad de Emprendimiento de la Universidad del Rosario, el año pasado.



“La situación es muy difícil y por eso cada vez se requiere de más método, de más estructura, de más formación, pero también de formar más redes, más conexiones y de uno de verdad tener acceso a más herramientas, metodologías y formación”, agregó la decana de la facultad.



De igual manera, destacan que el papel del marco normativo también es importante, pues las políticas públicas pueden abrir mayores facilidades para que los emprendedores, independiente de su modelo de negocio, puedan progresar de manera más orgánica.

Emprendimiento.

“Estamos en un país donde tenemos muchos perfiles de emprendedores: emprendedores tradicionales y emergentes, pero también tenemos emprendedores en la informalidad y es necesario que las políticas gubernamentales apliquen para todos y no para algunos. Ese es un gran desafío que aunque se viene trabajando y de verdad se reconoce desde el ecosistema emprendedor que el Gobierno viene haciendo apuestas importantes”, agregó Andrea Ávila.



Teniendo en cuenta lo anterior, un ecosistema favorable que pueda hacer convergencia con el perfil general del emprendedor colombiano, las oportunidades de mejora se pueden solventar adecuadamente, teniendo en cuenta factores como el aprendizaje luego del error.



“Es de tener disciplina, mucha paciencia y también perseverancia, porque he visto muchos emprendedores al cuarto, quinto o sexto intento, no insisten”, sentenció Riaño.



JUAN MARTÍN MURILLO HERRERA

Periodista de Portafolio