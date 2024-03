‘Queremos ser parte del sueño de tener vivienda’

n entrevista con Portafolio, Howard Lujan, CEO de Remodela2 Construcciones habló sobre la importancia de contratar una firma consolidada de expertos a la hora de la primera remodelación de una vivienda. Así mismo, sobre su proyección para este año.



¿A qué necesidad responden?



Remodela2 nace de una necesidad que había dentro de la ciudad de Bogotá de arrancar con una asesoría para todas aquellas personas que estaban comprando la vivienda por primera vez. Vimos ese nicho de mercado desasistido y con nuestra experiencia en arquitectura, escenografía, acabados y equipos de trabajo, decidimos arrancar con la empresa para prestar este servicio.



Hoy tenemos una amplia gama de servicios que van desde la obra gris hasta los acabados. Asesorando a ese propietario que se encuentra completamente desorientado, y que siempre recurre a los maestros de obra, que no en todos los casos, están sin certificados ni manejan pólizas de seguro. Algunos de nuestros clientes llegan después de una mala situación que les pasó con un maestro de obra no certificado. Ahí nosotros hacemos un levantamiento de planos, un diseño dependiendo de su gusto, entendiendo sus necesidades y siguiendo las tendencias.



¿Incluyen todos los acabados?



Hoy en día estamos en diseños, fabricación e instalación de cocinas, diseño y fabricación de closets, instalaciones de pisos laminados, drywall, acabados de pintura y nuestro paso final es el diseño de interiores. Queremos ser parte del sueño que tienen de vivienda.



¿Por qué la importancia de una firma formal?



Porque es una gran inversión. Pasan por los filtros de una constructora, esperan dos años a que la constructora entregue la propiedad y luego qué, quedan como los pajaritos en la grama viendo hacia los lados y dicen bueno, ¿a quién llamo? Ahí es donde queremos alzar nuestra voz, acompañando desde que entregan la propiedad hasta el final de la obra.



Para nadie es un secreto que disponer de una cantidad de dinero del trabajo y del esfuerzo no puede regalarse, ni se puede quedar como alguien que no tiene la experiencia para desarrollar un proyecto de arquitectura. Por eso, utilizamos las pólizas de seguros en todas nuestras obras después que pasan de $25 millones para garantizarle al cliente que todos los acuerdos se van a cumplir a cabalidad.



¿Cuál es su valor agregado?



Nosotros obsequiamos todo el diseño de interiores. Un diseñador puede cobrar desde $2 millones en adelante dependiendo su experiencia, pero en este caso nosotros lo obsequiamos.



Sabemos que una obra está llena de contratiempos, por eso ese nuestro diferencial. Desde el principio, los acompañamos a los showrooms de los proveedores. Vamos de la mano desde el principio hasta el final.



¿En qué ciudades están?



Bogotá, Medellín y desde el año pasado venimos abriendo Barranquilla.



¿Esperan entrar a más este año?



Nos encantaría, pero por ahora queremos consolidarnos en estas ciudades.



¿Los afectaron los desistimientos y caídas en ventas del 2023?



Como pyme no nos sentimos tan afectados, pero sí vimos el cambio. Veníamos de una transición de Gobierno, había incertidumbre, lo cual hizo que muchas empresas se ajustaran, subieran los precios y algunos proyectos se quedaron quietos.



Por el contrario, este año vemos un buen crecimiento, hay confianza en él y se está viendo un gran avance. Desde el Gobierno vemos que están apoyando al nuevo desarrollo de nuevas viviendas para personas que no tenían acceso a ella. Este año va a ser muy prometedor, las estadísticas ya lo están diciendo.



¿Cómo esperan cerrar el año?



El año pasado tuvimos un crecimiento del 20%. Para no ser tan ambiciosos, estamos manejando un 27%.



PAULA GALEANO BALALGUERA

Periodista de Portafolio