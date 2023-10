Sinutre, Provegetal y Nutrabbit, tras el mercado de los ‘snacks’

Con el objetivo de seguir impulsando sus negocios en el segmento de los snacks saludables, los emprendimientos Sinutre, Provegetal y Nutrabbit unieron fuerzas para consolidar un clúster que promoviera tanto la competitividad, la innovación, así como la visibilización de los productos a nivel nacional como internacional.





Actualmente, estas tres marcas que distribuyen chips de chocolate sin azúcar, obleas de amaranto, crema de maní, crema de marañón y gomitas con proteína están presentes en los principales mercados saludables del país, así como en ferias saludables y gimnasios. Además, llegan a 350 distribuidores concentrados en todo el territorio nacional.



“Hoy en día los consumidores están buscando productos que les generen bienestar y que no sean aburridos. Nuestra propuesta de valor va enfocada en ese tipo de alternativas (...) En este proceso de crecer y llegar a más consumidores ha sido clave consolidar este clúster, así como la alianza que tenemos con BodyTech a nivel nacional”, comenta Edison Corrales, gerente de Provegetal, empresa especializada en la transformación de frutos secos.



Parte de la estrategia que los ha llevado a ganar participación en el mercado de los snack saludables gira entorno a que estas tres empresas se complementan a la hora de distribuir y vender sus productos.



“Nosotros estamos enfocados en llegar tanto al consumidor final como a los distribuidores. Mientras, Sinutre es más fuerte en el canal B2B, Nutrabbit es más fuerte con el cliente final, y eso nos ha permitido también llegar a ese consumidor”, comenta Juanita Rojas, CEO de Sinutre.



En entrevista con Portafolio, los emprendedores que lideran estos negocios hablaron sobre cómo es crear empresa en el sector de consumo, sobre los retos del mercado y de los planes que tienen a futuro, en los que se incluye fortalecer su presencia en otros países de la región.

‘Ha sido muy clave lograr una sinergia en equipo’

Edison Corrales, gerente de Provegetal Cortesía

¿Qué tan importante ha sido este clúster?



Cuando se emprende muchas veces se tiene mucho desconocimiento y pienso que al encontrar personas que estén iniciando ese mismo camino se pueden lograr grandes cosas. Realmente nos logramos integrar y empezamos a apoyarnos para aumentar nuestra fuerza comercial. Hoy día hemos unificar todo lo relacionado a mercadeo y diseño, ya que las estrategias son complementarias.



¿Cuál es su propuesta de valor?

En Provegetal nos especializamos en toda la transformación de frutos secos y tenemos productos como crema de marañón, crema de maní y crema de almendras. Todo con diferentes sabores. Parte de nuestra estrategia está enfocada en ese consumidor que busca un producto saludable, pero diferente.



¿Qué ha sido clave en su proceso?



Lograr una sinergia en equipo.



‘Buscamos llegar a nuevos destinos internacionales’

Santiago Acevedo y Vannessa, socios de NutRabbit Cortesía

¿Se han visto afectado por el costo de los insumos?

Sí. De nuestro lado nos hemos visto muy afectados, porque parte de los insumos que empleamos son importados y cuando el dólar sube o hay problemas con los distribuidores sentimos una afectación. A esto se le suman los problemas a nivel país, como la gasolina que tienen un impacto en la distribución nacional. Parte de emprender es ir amortiguando este tipo de situaciones.



¿A dónde apunta su estrategia?

Con las gomitas de proteínas estamos muy enfocados en llegar a ese consumidor final y parte de nuestra estrategia es promover un estilo de vida saludable. Por eso buscamos llegar a colegios, ferias y gimnasios. En el mediano plazo estamos buscando llegar a otros países con nuestra oferta de productos.



A nivel de la integración que hemos hecho, si bien mantenemos productos diferentes nos complementamos mucho.

“Buscamos seguir posicionando a las marcas”

Juanita, CEO de Sinutre Cortesía

¿Cómo ha sido emprender en este sector?

Sin duda ha sido un gran reto. Yo no he estudiado nutrición, ni mucho menos ingeniería de alimentos, pero las ganas de innovar y de desarrollar productos de calidad me ha llevado a aprender y a rodearme de expertos. Hoy desde Sinutre contamos con un portafolio integrado por chips de chocolate sin azúcar, obleas, entre otros productos.



¿Qué ha sido importante para crecer juntos?

Lograr una complicidad empresarial.



¿Cuáles son sus proyecciones?



Buscamos seguir posicionando las marcas a nivel nacional y llegar a otros destinos de la región, hoy por ejemplo estamos en 5 países.



¿Qué le diría a los emprendedores?

Emprender es creer en uno mismo y dejar de pensar en esas limitantes.





JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio