Samsung celebra a los innovadores del mañana en A. Latina

Mientras el calendario llega al 1° de noviembre, Samsung Electronics celebra con orgullo su 54º aniversario corporativo, una ocasión trascendental que encarna décadas de innovación. En este día celebramos los avances que se han convertido en parte integral de nuestro ADN corporativo.





A lo largo de estos años, Samsung Electronics ha florecido en varios sectores, desde avances pioneros en tecnologías móviles hasta transformar los hogares con electrodomésticos innovadores e incluso forjar las vastas redes que nos conectan. Este proceso ha puesto de relieve el compromiso de la empresa con la excelencia y su búsqueda de la creación de valor.



En medio de estos logros, hay algo que me llena de profundo orgullo: nuestra persistente dedicación a la comunidad, particularmente a los jóvenes. En nuestro aniversario, esta es la parte de nuestra historia y de nuestro futuro que quiero compartir: ¿cómo estamos empoderando a la próxima generación para que alcance su máximo potencial y contribuya a un futuro mejor para todos?



Bajo nuestra visión de Ciudadanía Corporativa ‘¡Juntos por el Mañana! Apoyando a las personas’, Samsung Electronics asume su papel de capacitar a las generaciones futuras para que desarrollen todo su potencial y lideren un cambio social positivo.



En este proceso compartido de conocimiento y empoderamiento, invertimos en el futuro, fomentamos la innovación y allanamos el camino para un mundo donde cada individuo pueda prosperar y contribuir positivamente a la sociedad.



Para nosotros, crear un mundo mejor no es sólo un eslogan; es una misión significativa. Entendemos que la próxima generación debe abordar los problemas de maneras nuevas y disruptivas y encontrar soluciones sostenibles a los desafíos que tenemos por delante.



Priorizar la educación es un compromiso que Samsung asume de cara al futuro, con respeto por nuestro pasado. La educación fue fundamental para el desarrollo de Corea del Sur, por lo que se encuentra entre nuestros pilares de responsabilidad social.



La educación es la base de un mañana mejor y dota a las mentes jóvenes de los conocimientos y habilidades necesarios para impulsar un cambio social positivo. Para lograr esto, Samsung colabora con gobiernos y organizaciones, para defender programas educativos impactantes.



Nuestro enfoque en la educación va más allá de las habilidades técnicas; se trata de fomentar la innovación y creatividad a través de programas de Ciudadanía Corporativa. Nuestras iniciativas, Solve for Tomorrow y Samsung Innovation Campus, ejemplifican nuestra dedicación para fomentar el pensamiento crítico y la colaboración. Se han beneficiado a más de 357 mil estudiantes y profesores en América Latina.



Samsung Innovation Campus tiene como objetivo dotar a los jóvenes no sólo de habilidades técnicas críticas, sino también de habilidades para la vida. Este programa cierra las brechas para brindarles a los estudiantes desfavorecidos mejores oportunidades de empleo. Sirve como testimonio del compromiso de Samsung de derribar barreras y garantizar que cada joven pueda aspirar a un futuro mejor.



Además, el programa Solve for Tomorrow (SFT) está celebrando su décimo aniversario en América Latina. Es un programa transformador basado en disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), que fomenta las habilidades de resolución de problemas y la innovación en los jóvenes.



Prioriza el desarrollo integral de habilidades, que abarca el pensamiento crítico y creativo, la comunicación efectiva y el trabajo colaborativo. El programa anima a los estudiantes a aceptar los desafíos como oportunidades para repensar, imaginar y transformar ideas en realidad.



Celebrar una década del programa en América Latina es una prueba de su impacto en la elevación de la calidad de la educación pública. Lo que distingue a este programa es su conocimiento de las necesidades educativas de los diferentes países.



Esta idea impulsa al programa a extender su alcance a comunidades rurales remotas, respetando las especificidades de cada país. SFT fomenta un entorno constructivo y de apoyo entre los participantes, reconociendo el contexto holístico de los estudiantes, comunidades, infraestructura escolar y el país. A lo largo de su historia, el programa ha llegado a escuelas en zonas remotas.



Además, tener niñas en los equipos de Solve for Tomorrow es requisito obligatorio, con el fin de abordar la disparidad de género que prevalece defendiendo la diversidad, equidad e inclusión.



El programa está en 20 países de América Latina, incluyendo Colombia, Argentina, Brasil, Chile, México y entre otros. Desde 2014, el programa ha beneficiado a más de 311 mil estudiantes y 41 mil docentes de más de 22 mil escuelas públicas de toda la región.



Con un compromiso compartido de promover y mejorar las experiencias de aprendizaje para un espectro más amplio de docentes y estudiantes de escuelas públicas, aspiramos a ampliar el alcance de las pedagogías y metodologías concebidas y desarrolladas por docentes de a través de SFT.



Nuestra visión es empoderar a los educadores de América Latina y más allá con metodologías de enseñanza comprobadas, fomentando la innovación, el compromiso y, lo que es más importante, brindando a los estudiantes experiencias de aprendizaje enriquecidas que los preparen para los desafíos del futuro. ¡Juntos por el mañana! Apoyando a las personas.



HS Jo

Presidente y CEO de Samsung Electronics Latinoamérica.