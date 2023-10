Shenzhen, la mega ciudad que se erige como el 'Silicon Valley chino'

Son más de las 7 de la noche en Shenzhen, China, y la zona peatonal de una de las avenidas principales está bastante concurrida. Muchos jóvenes se mueven de un lado a otro. Algunos van caminando, mientras responden mensajes desde su celular, otros simplemente van andando con sus grandes audífonos.



Esta imagen, nos cuenta la guía, es muy normal en esta ciudad, que con más de 12 millones de habitantes, se ha convertido en un gran atractivo para los jóvenes que buscan trabajar en las grandes tecnológicas. Y es que hoy Shenzhen, que puede albergar en su área más de 1.000 compañías tecnológicas, es considerada el ‘Silicon Valley chino’.



Aquí empresas como Huawei, Tencent (creadoras del WeChat, el WhatsApp chino), Oppo, ZTE, Realme, hasta la ensambladora Foxconn, cuentan con una sede principal.

Pero más allá de concentrar a grandes jugadores del mundo digital, esta ciudad china se ha convertido en un modelo de alta tecnología que sigue creciendo a pasos agigantados.



Su infraestructura moderna, que integra rascacielos con toques futuristas, no es más que una evolución récord que se ha vuelto referente a nivel global. Hace cuarenta años esta ciudad era solo era un pequeño pueblo de pescadores con cerca de 30.000 habitantes, hoy su skyline dibuja una silueta digna de una gran metrópolis, que tiene un gran peso en el PIB de China.



Sigue el despegue

El impulso por lo tecnológico se mantiene más vivo que nunca, no solo en el territorio de Shenzhen si no que también en toda China.



Las empresas cada vez más demuestran que no bajarán la guardia y sus resultados financieros así lo ratifican.



El gigante chino Tencent, por ejemplo, reportó buenos resultados para el segundo trimestre del año, durante este período obtuvo un beneficio neto por 3.290 millones de euros, lo que se tradujo en un incremento del 40,6% con respecto al mismo periodo del año 2022.



Ahora bien, sus ingresos, entre abril y junio, llegaron a los 18.759 millones de euros, lo que significó un alza del 11,3% frente a la cifra registrada en el mismo período del año anterior.



Uno de sus productos más conocidos, sin duda es el WeChat, similar al WhatsApp, pero con una particularidad Tencent la ha llevado a ser una aplicación “todo en uno”, con más 1.300 millones de usuarios activos mensual. No te extrañes al llegar a Shenzhen o a cualquier territorio de China y no solo comunicarte por esta app, sino también realizar pagos.



Otro de las compañías que ha registrado un sólido desempeño financiero en lo que va del año es Huawei Techonologies.



En los primeros seis meses del 2023, generó una facturación cercana a los 39.211 millones de euros. Este logro se tradujo en un incremento del 3,1% en comparación con los ingresos registrados durante la primera mitad del año anterior.



Asimismo, Huawei reportó un margen de beneficio neto en el período de enero a junio, que alcanzó el 15%. Esta cifra triplica el margen del 5% obtenido durante el mismo período de 2022.



Hay que destacar que el segmento de infraestructura de comunicaciones ha sido un impulsor clave en los ingresos de la compañía en los últimos meses, ya que a través de esta vertical ha generando alrededor de 21.087 millones de euros.



Por su parte, el fabricante chino de dispositivos inteligentes Oppo, según datos de la firma Canalys, ha logrado el cuarto puesto en el mercado mundial de smartphones y el primero en el mercado chino durante el primer semestre del 2023. Y es que la marca alcanzó 51,9 millones de envíos y una cuota del 18% del mercado chino durante este mismo período.



De acuerdo con los datos de Canalys, la compañía ha logrado liderar, especialmente en China, gracias al segmento de los celulares plegables, que viene presentando un aumento en las ventas.



