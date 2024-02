Somos Martina, la marca que confecciona prendas íntimas para evitar el uso de toallas

Somos Martina es una empresa comprometida con la creación de alternativas sostenibles para la menstruación, el postparto y la incontinencia.



La empresa fue fundada por la empresaria Juliana Villegas el 8 de marzo del 2019, en homenaje a una de las primeras mujeres que ingresó a la universidad.



En concreto, busca ofrecer opciones respetuosas con el medio ambiente en reemplazo de tampones, toallas y pañales.



“Cuando estaba en la universidad empecé a escuchar que promovían la copa y me di cuenta que los productos que se usaban para la menstruación eran contaminantes. No eran conscientes del impacto de las toallas y los tampones”, explicó.



Sin embargo, pese a que la utilizó y la encontró valiosa, no se sintió cómoda, por lo que quedó con la inquietud de que en el mercado hubiera otra opción. En el 2017 descubrió los calzones absorbentes en Nueva York.



Luego, en Barcelona, en el curso de una maestría, tuvo una clase de moda sostenible que le dio ideas en torno a desarrollar prendas con criterios amigables con el ambiente.

Ese fue el comienzo de Somos Martina. “Es para personas que, como yo, quieren pasarse a vivir una menstruación sostenible. La copa es un gran producto, pero no es para todo el mundo”, afirma.



Con la diseñadora textil, Laura Naranjo, sacó adelante la investigación de telas y el portafolio de productos que vende en su plataforma virtual, a través de sus redes sociales y en un showroom en el norte de Bogotá, en donde atiende con cita previa.



El primer calzón fue básico, negro y para flujo medio. En el primer mes, vendió cuatro unidades y ahora, después de cinco años, vende 800 unidades mensuales.

La pandemia fue un momento para el negocio porque muchas mujeres que tenían curiosidad por el producto decidieron probarlo aprovechando que podían usarlo en la casa cómodamente.



Cada vez que sale al mercado un color nuevo produce unas 2.000 unidades, de todas las tallas porque, dice Juliana Villegas, en “Somos Martina abrazamos la diversidad de cuerpos, de colores, entonces tenemos que abarcar a todo el mundo, incluso a las niñas”.



Para impulsar el negocio y crecer, la marca se ha apoyado en ferias.



De hecho, su participación en la Feria Vogue le sirvió para abrir puertas en México, con la proyección de llegar más adelante a Estados Unidos.



Somos Martina destaca también como parte de su visión futura el diseño de vestido de baño absorbente, shorts deportivos y expandir la línea de productos y un punto físico en Bogotá.

Lo social

Somos Martina ha hecho un trabajo importante por la dignidad menstrual.



Ha impactado positivamente a comunidades en ocho municipios de Guajira, Amazonas, Antioquia y Providencia, brindando talleres y donaciones a mujeres.



En 2021 inició en Arusí, Chocó, para 100 mujeres. Allí, Somos Martina dictó en forma presencial talleres de educación sexual y de educación menstrual, al tiempo que donó los materiales y las máquinas de coser y les enseñó a fabricar sus toallas de tela.



Al ganar conocimientos de confección, las beneficiadas con el programa amplían las posibilidades de emprender con otras prendas.

Premio de Volvo, un paso más

Volvo se unió a la última Feria de Emprendimiento Eva para reconocer y respaldar a Somos Martina. Para la compañía, este reconocimiento va más allá de un premio y es una oportunidad para llegar a más niñas y mujeres, mejorando la calidad de sus productos y aportando al desarrollo sostenible.



Ángela Bolívar, gerente de Mercadeo de Volvo Car Colombia, dijo que la marca sobresale no solo en movilidad sostenible, sino también como aliado estratégico de empresas innovadoras.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Portafolio