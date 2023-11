Con Singapur como invitado, arranca cumbre de innovación

Hoy y mañana se realizará en Bogotá la octava edición del Open Innovation & Investor Summit Colombia, evento de innovación abierta que busca conectar a startups, empresas, inversionistas y universidades.



De acuerdo con Connect, organizador del evento, los asistentes encontrarán en este espacio, que se desarrollará en el Centro de Convenciones Ágora de Bogotá, toda una oferta que incluye una agenda académica con expertos que hablarán sobre innovación abierta, casos de éxito nacionales e internacionales, el impacto del Corporate Venture Capital en la región, y cómo involucrar inversionistas privados en inversión universitaria, entre otras temáticas.



Este año, el país invitado es Singapur, que se ha destacado por contar con uno de los ecosistemas más robustos a nivel mundial.



De ese país ha llegado una delegación integrada por empresas y emprendedores, que estarán en el país para conocer la oferta latinoamericana en innovación.



Entre las empresas invitadas se encuentran: Adzymic, enfocada en soluciones publicitarias para simplificar el proceso y gestión creativa; DiMuto, soluciones que impulsan el comercio agrícola global con datos y visibilidad; Tribe Accelerator, acelerador de blockchain con enfoque global que selecciona nuevas empresas en etapa de crecimiento que utilizan blockchain para mejorar estrategias de comercialización y marketing.



Por último, se encuentra Imin, centrada en la venta de hardware, proveedor y fabricante de software.



“La innovación abierta hoy es la forma más rápida y efectiva de innovar y el Open Innovation and Investor Summit tiene como propósito acelerar la innovación. Por primera vez, contaremos con fondos de capital de riesgo corporativos y deeptech que buscan invertir en emprendimientos. Así que no se lo pueden perder”, señaló Diana Gaviria, directora de Connect.



Cabe destacar que el Open Innovation & Investor Summit Colombia tiene como aliado internacional a Enterprise Singapore.



El evento también cuenta con el apoyo estratégico de la Cámara de Comercio de Bogotá, iNNpulsa Colombia, la Gobernación de Cundinamarca, Invest In Bogota, iBO - Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá, Compensar, Davivienda, Esenttia, OlarteMoure & Asociados, EL TIEMPO y Portafolio, entre otras grandes empresas.



Entre los invitados destacados se encuentran Seow Hui Lim, directora de la División de América de Enterprise Singapore; Samuel West (UK), fundador y curador del Museo del Fracaso; el influencer del metaverso Teflon Sega; Benjamin Hoggan, de la universidad de Notre Dame, entre otros.



En el marco del evento también se estará presentando el Ranking de Innovación Abierta Colombia 2023 (Ranking Top 100 Open Startups), el cual revelará a las startups más atractivas para el mercado corporativo, además de aquellas empresas que más colaboran con emprendedores a la hora de impulsar la innovación en el país.

Bogotá cada vez más fuerte en el ecosistema

Bogotá se ha posicionado como la ciudad líder en Colombia en cuanto a cantidad de rondas de financiación y capital levantado.



Según Invest in Bogota, agencia de promoción de inversión de la ciudad, durante 2022 los emprendimientos con base en Bogotá captaron cerca del 91% de los recursos movilizados por el ecosistema de emprendimiento del país, lo que corresponde a una inversión de aproximadamente 1.711 millones de dólares a través de 144 rondas.



Además, el 77% de las ‘startups’ colombianas que recibieron financiación de inversionistas en 2022, están en Bogotá-Región.



Bajo este panorama, el Open Innovation & Investor Summit 2023 busca generar un espacio que promueva la colaboración y la exploración de posibles alianzas y nuevos negocios. Este año, se priorizarán ciertas áreas: AgroTech, FinTech, RetailTech, HealthTech, CleanTech, PropertyTech y EdTech.



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio