En busca de responsables

Una de las situaciones más recurrentes en cualquier reunión empresarial, es la de identificar “al culpable” ante una situación con resultados negativos, con la salvedad que, por lo general, se pretende descubrir al responsable, en algunos casos, para culparlo, y en otros escenarios más civilizados, para evitar que la desafortunada situación vuelva a suceder.

Para lograrlo, utilizan desde el análisis de los ¿5 por qué?, la espina de pescado, o diagrama de Ishikawa, (análisis de causa - efecto) hasta el método Delphi, entre otros.



Todas estas herramientas buscan, luego de horas de trabajo de verdaderos espías en una misión ultrasecreta, identificar al responsable, y minimizar el riesgo de perder las evidencias para poderlo ajusticiar.



Pero ¿por qué tanto sigilo ante una situación que más que restar termina sumando de manera exponencial al desarrollo corporativo, principalmente, en temas de innovación y servicio al cliente?



Lo más probable, es que mentalmente tengamos una carencia relacionada con el riesgo al fracaso, sin embargo, la historia, ha demostrado que el éxito de muchas empresas se debe, en gran medida, a que se atrevieron a asumir el riesgo de un posible el fracaso, y siendo conscientes de ello, no dudaron en tomar la decisión.



Si analiza a profundidad el tema muchas innovaciones ha sido fruto de fracasos, volamos en avión gracias a los fracasos de los hermanos Wright, América fue descubierta gracias a un error de calculo de Colón, y ahora, la empresa que quiere llevar a la humanidad a Marte puede recuperar los cohetes propulsores, luego de fracaso tras fracaso.



Por eso, le invito a que reflexione sobre cuál es su capacidad para aceptar la incertidumbre ante una decisión, porque si pretende que todo salga como lo planifico en un Excel, su nivel de aceptación al riesgo es nulo, y no es por darle esperanza, pero dos grandes militares: Eisenhower y Napoleón afirmaban, respectivamente, que: “los planes son inútiles, pero la planeación lo es todo” y “Planeo mucho mis batallas, aunque nunca me salen como las planee”, curiosamente, casi siempre ganaban las batallas.



Una vez termine esa reflexión de su desmedida búsqueda de la perfección, termine su introspección con una lista de sumas y restas de lo que implicaría para su gestión que se cometa un error o se fracase en un proyecto, pues, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Michigan, se ha de demostrado que los errores nos ayudan mentalmente a crecer, pues, así aprendemos, nos retamos en nuestras metas, y hasta nos podemos reír un poco más, porque el error no debería estar asociado a la torpeza sino a la grandeza.



JUAN CARLOS QUINTERO CALDERÓN

CEO & Founder Gestión de Marketing.