En deuda con Providencia

Hace casi siete meses el huracán Iota pasó y dejó su estela de destrucción sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia. El presidente Iván Duque prometió un plan de reconstrucción de las islas en 100 días y designó a Susana Correa, directora de Prosperidad Social, como gerente del esfuerzo gubernamental.



Actualmente, más de 200 días después y ya iniciada la temporada de huracanes y ciclones tropicales en el Caribe de este 2021, la Contraloría General de la República alertó sobre serios e injustificados retrasos. “Estamos atrasados”, acepta Susana Correa. Esta situación es más aguda en el frente de las viviendas.



Las 1.134 viviendas nuevas originalmente anunciadas se han reducido, por razones técnicas, a unas 696. De este número, solo se han terminado de construir 2 casas. En términos de reparaciones, han sido intervenidos 673 inmuebles de las 877 prometidas y están otras 146 en ejecución. Asimismo, el Gobierno registra avances en agua y saneamiento básico, la instalación de 37 aulas provisionales y la rehabilitación de la avenida Circunvalar.



La deuda con las viviendas de Providencia no hace más que sumarse a los déficits de confianza que el Ejecutivo Nacional ha generado en torno a los planes de reconstrucción. Han sido ya varias las promesas incumplidas y los aplazamientos alrededor de un plan de "100 días” que debió arrancar tras la emergencia, reinició el pasado primero de enero y que hoy sigue marcando.



La aceleración de la reconstrucción del archipiélago no da espera. Esgrimir el paro nacional como excusa no justifica los retrasos de una política que debió despegar mucho antes del inicio de las protestas en el país. Es el momento de saldar definitivamente esta deuda con Providencia.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda