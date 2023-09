Agencia Internacional de Energía pide hacer subastas de renovables

Al mismo tiempo que el Consejo de Estado determinó la nulidad de las subastas de energía renovables no convencionales, la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) recomendó presentar subastas de contratos de largo plazo de energía renovable.

De acuerdo con la entidad internacional, el país enfrenta una serie de retos relacionados con el sector y que deben ser solucionados. Por ello, dentro de las medidas que considera que el Gobierno debe tomar, una se relaciona con la atracción de capital para estas tecnologías.

“El Gobierno debería proporcionar previsibilidad adicional a la inversión en electricidad renovable, estableciendo objetivos a medio plazo por tecnología y un calendario y marco de subastas definidos para acuerdos de compra de energía a largo plazo”, asegura el primer documento emitido por esta organización con respecto a la situación del país.

Cabe recordar, que el Consejo de Estadodeclaró la nulidad del decreto 570 de 2018 que habilitaba las convocatorias a subastas de contratos de largo plazo de fuentes no renovables de energía renovable. Por este motivo, expertos del sector han pedido que se generen alternativas que faciliten lanzar de nuevo estas licitaciones.

El Gobierno había anunciado que a finales de este año se lanzaría la subasta para el desarrollo de proyectos eólicos costa afuera, por lo que la expedición de un nuevo decreto toma aún más relevancia para cumplir este plan.

“Más allá de las señales de precios, las subastas ofrecen el potencial de involucrar a las comunidades, contribuir al desarrollo subnacional, fomentar el desarrollo de industrias locales y crear empleos. En este caso, en la región colombiana de La Guajira, históricamente marginada y pobre en energía”, añade el documento.

Ahora bien, esta es una de las recomendaciones que hace el análisis de la IEA con respecto a la transformación del sistema energético, puesto que también añade otros cinco puntos sobre las acciones recomendadas.



Con respecto a la transición, que es una de las banderas de Gobierno, también señalan que se debe garantizar que con el desarrollo del sector se garanticen tanto capacidad adicional así como flexibilidad “a partir de fuentes despachables de bajas emisiones para respaldar la seguridad y la integración de las energías renovables”.

Cabe recordar que uno de los riesgos de las tecnologías renovables no convencionales es su intermitencia, por lo que se necesita tener alternativas que le den firmeza al sistema en los horarios de mayor demanda, que es el lapso entre las 7:00 pm. y las 9:00 pm.

También la Agencia Internacional de Energía recomendó mantener en revisión los subsidios para proyectos de electricidad renovable, “para tener en cuenta la competitividad de la energía eólica y solar en Colombia y revisar las metodologías para calcular la contribución de la confiabilidad de los proyectos eólicos, solares y de almacenamiento relacionados en el cargo por confiabilidad”.

Otro de los puntos sobre los que hace un llamado la entidad es la necesidad de eliminar las barreras para el desarrollo de energías renovables así como obras relacionadas con la red de transmisión eléctrica.

La IEA señala que el país no cuenta con la capacidad de transmisión para evacuar la energía que se genera en La Guajira. Cabe recordar que la línea Colectora a 500 kilovoltios, que es la encargada de traer la energía de los proyectos de está región al sistema interconectado nacional, lleva ya un retraso de más de un año y hasta ahora está iniciando su construcción. Esto lleva a que, incluso si los parques de generación estuvieran listos para entregar la energía, no puedan hacerlo puesto que no hay una infraestructura para transportar la energía.

Con respecto a este tema, la IEA apunta que esta reducción de los obstáculos se debe hacer “en particular fortaleciendo la participación de las partes interesadas, la apropiación local y la localización de beneficios dentro de las regiones que albergan proyectos”.

También la agencia llamó a crear marcos de incentivos para promover la adopción de energía renovable no explotada y por último, recomendó al Gobierno Nacional “adoptar un marco de certificación de sostenibilidad para los biocombustibles de producción nacional”.

Gas. EFE

El papel de los hidrocarburos

Uno de los puntos sobre los que hace énfasis el documento de revisión de política energética de la Agencia Internacional de Energía es el rol del gas natural y el petróleo, en este escenario de transformación del sector que está siendo planteado por parte del Gobierno.

Con respecto al gas natural, la entidad resalta que actualmente representa 32% de la demanda total y su participación es notablemente mayor durante momentos críticos para el sistema eléctrico como el fenómeno de El Niño.

“La seguridad del suministro debería ser una prioridad para el Gobierno durante la transición. Es necesario seguir prestando atención para garantizar la resiliencia de los suministros de electricidad y gas natural/petróleo del país, incluso durante períodos de sequías estacionales y en zonas aisladas. La energía hidroeléctrica de Colombia tiene una baja capacidad de almacenamiento de embalse, pero una buena flexibilidad para equilibrar una mayor proporción de energías renovables variables”, afirma el documento de la entidad.

Por esto hacen un llamado a garantizar el volumen de energía despachable para garantizar la confiabilidad del sistema.

Dentro de las recomendaciones que hacen para tener el abastecimiento de estos energéticos, la IEA señala que se debe tener opciones de importación de gas, como otra planta de regasificación adicional a la de Cartagena.

