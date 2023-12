Adjudican construcción de subestación de suministro eléctrico en Casanare

La Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) anunció la adjudicación del proyecto Alcavarán 230 kV y líneas de transmisión asociadas, en el departamento de Casanare.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

“Cada vez que desde la Upme adjudicamos una obra de transmisión eléctrica, contribuimos a la consolidación de la Transición Energética Justa. Es claro, como hemos afirmado en muchos espacios, que sin transmisión no hay transición y de manera particular, la nueva subestación Alcaraván 230 kV y sus líneas de transmisión asociadas permitirán la reducción de limitaciones en el sistema eléctrico del Casanare, además de habilitar capacidad de transporte para nuevos proyectos de generación. Una gran noticia no solo para Yopal, sino para todos los usuarios del Sistema Interconectado Nacional” manifestó Adrián Correa, director general de la Upme.



(Más: Así es la primera estrategia global para comercializar la fusión nuclear).



A la audiencia pública realizada en las instalaciones de la Upme, se presentaron como proponentes: Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P., PEL Panamá Estate S.A. y Alupar Colombia S.A.S.



(Lea también: Ecopetrol hará mantenimiento en planta de gas Cupiagua: ¿cuándo se realizará?).

Energía. Archivo EL TIEMPO

Este último concursante fue el que se terminó llevándose la adjudicación, con una oferta de US$50'187.642,83.



(Además: Habrá restricciones de gas en enero por mantenimiento de planta de Ecopetrol).



El alcance de la convocatoria comprende el diseño, adquisición de los suministros, construcción, pruebas, puesta en servicio, operación y mantenimiento de la nueva subestación Alcaraván 230 kV y la línea de transmisión en doble circuito a 230 kV, con una longitud aproximada de 130 kilómetros desde la subestación San Antonio 230 kV hasta la nueva subestación Alcaraván 230 kV.



PORTAFOLIO