Términos ambientales, duda de eólicos ‘offshore’ en asignación

En noviembre de 2024, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en conjunto con la Dirección Nacional Marítima adjudicarán las primeras áreas de ocupación temporal para el futuro desarrollo de parques eólicos en la costa afuera (offshore).



El cronograma de asignación para estos proyectos fue presentado en días pasados por las entidades, que dieron a conocer el primer proceso de otorgamiento de áreas para esta tecnología que se presenta en el país.





De esta forma, se da continuidad al proceso que se inició con la presentación de la Hoja de Ruta en Energía Eólica Costa Afuera que había presentado el Ministerio de Minas y Energía del pasado Gobierno y que estimaba que habría un total de capacidad de generación de 50 gigavatios (casi tres veces la capacidad instalad actual en el país) en las zonas de la costa Caribe señaladas con alto potencial y con viabilidad para el desarrollo de proyectos.



En este primer momento, la ANH y la Dimar presentaron el borrador de los pliegos para recibir comentarios por parte de los interesados y cuya recepción se dará hasta el 16 de noviembre. De esta forma y tras hacer revisiones y ajustes, el 4 de diciembre de este año saldrán los pliegos definitivos para posteriormente hacer la presentación de documentos para obtener la habilitación.



Entre abril y mayo de 2024 se podrán hacer solicitudes de nominación de áreas que permita tener las zonas que serán revisadas para evaluar si son aptas. A renglón seguido se hará la recepción y evaluación de ofertas, con lo que en noviembre se otorgará finalmente la adjudicación de las zonas.



La Agencia y la Dimar presentaron las áreas para el desarrollo de parques eólicos offshore de la resolución 40285 de 2022 que presenta una serie de polígonos entre Atlántico y Bolívar.



Sin embargo, los interesados también podrán presentar áreas que se estudiarán.

En estas áreas no se construirán parques en esta etapa, ya que la ocupación temporal busca que se hagan las labores de estudio y mediciones de regímenes de viento que permitan tener una base suficiente para presentar las propuestas.

Preocupaciones

El proyecto está conformado por 5 parques eólicos en la alta Guajira colombiana. Archivo particular

Fuentes consultadas por Portafolio manifestaron que hay una serie de puntos neurálgicos que generan preocupación. Uno de ellos esta relacionado con los términos de referencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), que aún no se conoce. Esto genera un alto grado de incertidumbre, dado que es en este momento uno de los puntos complejos para los proyectos que se están haciendo en tierra firme.



Ahora bien, otro punto importante está relacionado con la experiencia que deben certificar las empresas que se presenten al proceso. Un 20% de la ponderación en este sentido es “experiencia en tramitar satisfactoriamente la licencia o autorización ambiental de proyectos eólicos costa afuera que permita la construcción de estos”.



Otro 60% será la experiencia en al menos dos fases de desarrollo de procesos de esta tecnología, como la estructuración, diseño, selección de proveedores o construcción.

De acuerdo con los consultados, pocas empresas locales pueden presentar esas características, por lo que los adjudicatarios se reducirían de forma importante.



Actualmente el país no cuenta con ningún proyecto eólico entregando energía al sistema interconectado nacional. Si bien hay una serie de parques en proceso, aún ninguno ha logrado entregar efectivamente electricidad.



A la fecha hay 11 proyectos eólicos offshore que se encuentran en fase 1 y que podrían aplicar al proceso lanzado por la ANH y la Dimar. La capacidad instalada de estos oscila entre 50 y 825 megavatios y están ubicados en varios departamentos, incluyendo La Guajira. Vale la pena destacar que este departamento no hace parte del área propuesta por las entidades para la adjudicación de áreas.



