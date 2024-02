No hay retrasos en los trámites de licencias ambientales para proyectos eólicos: Anla

En horas de la mañana de este viernes, la empresa de energía Celsia aseguró están analizando la posibilidad de vender proyectos eólicos en La Guajira, dados a supuestos retrasos en el otorgamiento de licencias por parte de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), demoras para obtener o modificar las licencias ambientales y por las consultas previas, entre otros factores.

“Como es de conocimiento general, los proyectos eólicos en La Guajira tienen grandes retrasos o se han dejado de construir por dificultades con las comunidades para el cierre de las consultas previas; demoras en obtener o modificar las licencias ambientales; e imposibilidades técnicas para entrar en operación en las fechas comprometidas por el atraso en la entrega de las líneas de refuerzo de transmisión (Colectora)”, dijo la empresa.



Sin embargo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), mediante un comunicado, aseguró que, en lo que compete a los proyectos Camelias, Camelias 1 y Camelias 2, no existen retrasos algunos en los procedimientos de modificación de licencias.

"(...) Por parte de la Anla, no existe retraso en el procedimiento. Así las cosas, respecto a los términos del trámite, han transcurrido 26 días hábiles de los 60 que tiene la Autoridad para dar respuesta a la solicitud de integración, conforme a la normativa aplicable", aseguró la entidad.



También hizo la salvedad que "no tiene competencia respecto de los trámites que se adelanten ante otras autoridades, así como tampoco en lo relacionado con consultas previas".



En cuanto al proyecto eólico Acacias 2, la Anla aseguró que la licencia ambiental fue otorgada por Corpoguajira y no hace parte del trámite de integración que se adelanta ante la autoridad nacional.



