‘No es justo que paguemos la crisis generada por el norte’

hoy se inicia la semana Arpel- Naturgás en Cartagena, un congreso que reunirá expertos, compañías y al sector público para hablar sobre el gas natural, su rol y retos ante la transición energética. Carlos Garibaldi, secretario ejecutivo de la Asociación de Empresas de Petróleo, Gas y Energía Renovable de América Latina y el Caribe (Arpel), señaló que la región no puede pagar los efectos ambientales generados por el norte global.



Explicó que uno de los mayores retos está relacionado con la financiación y que los países en vía de desarrollo requieren mucho capital para hacer este proceso.

¿Cómo analiza el panorama de la transición energética en la región?

No hay una sola receta mundial y tampoco hay una sola receta regional. Si nos miramos como región estamos en un punto intermedio entre la transición que está haciendo Europa y la transición de América del Norte. Somos una región muy heterogénea, en temas como el desarrollo socioeconómico y además, el nivel de pobreza tanto estructural como energético.



Hay países como Uruguay, Chile y Costa Rica que se parecen más a naciones como las europeos en el sentido de que tienen relativamente poca pobreza y son importadores de hidrocarburos, entonces ellos se vuelcan más agresivamente a las energías renovables, no solamente por razones climáticas, sino también estratégicas y económicas. En contraste en Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y México los hidrocarburos tienen un gran peso positivo en sus economías.



¿Cómo analiza las metas de reducción de emisiones en el mundo y las de la región?

No sería justo que paguemos colectivamente como región por las externalidades ambientales generadas por el norte global, que con un séptimo de la población mundial ha emitido 43% de los gases de efecto invernadero desde 1850.

Tampoco sería justo que nuestros países productores de hidrocarburos no tuvieran el derecho a desarrollar sus recursos de manera sostenible y a monetizarlo para aliviar su pobreza estructural y energética; no sería justo que no pudiéramos dar energía confiable y económicamente accesible a toda la población.



Nuestras empresas en la región están encarando proactivamente la descarbonización de sus operaciones, procesos e instalaciones y la diversificación de sus portafolios de productos energéticos con energía renovables y en muchos casos se adelantan a políticas públicas y a marcos regulatorios.



¿Cómo los hidrocarburos se enmarcan en la transición países que son económicamente?



Ni en el escenario más fuerte de net zero a 2050 se excluye al petróleo. Desaparece el carbón, pero no debemos crucificarlo, porque no estamos en capacidad de cumplir las metas, porque no se están haciendo las inversiones suficientes ni en los países desarrollados ni en los países en vías de desarrollo que necesitan capital. Tampoco las promesas que se hicieron de financiar a los países en desarrollo no se cumplieron, entonces hay que entender que la transición energética se puede financiar con los hidrocarburos.



Ahora en el caso del gas, este tiene un rol especial porque en la intersección entre la seguridad energética y la transición energética se encuentra en el gas natural. Nosotros no lo consideramos un combustible de transición, que se acaba cuando se acaba la transición y desaparece, sino un combustible en transición.

¿Cómo analiza el papel del hidrógeno en este proceso?

Hace una década o dos venimos hablando del hidrógeno para la movilidad y no funcionó porque un automóvil a hidrógeno puede ser cinco veces más caro. El hidrógeno está bien en países como Estados Unidos, que está impulsando las renovables con una inversión en forma de subsidios y en créditos fiscales. Eso está muy bien para arrancar, pero en algún momento deben funcionar las reglas del mercado.



Precisamente, ¿cómo analiza la financiación que se le está dando a este proceso?

Los proyectos renovables también están enfrentando resistencia ambiental y social porque a todo el mundo le parece muy bonito, pero no lo quieren cerca y tenemos la barrera de que no se está invirtiendo suficiente. Durante COP28 se dijo que de acá al 2030 se debe triplicar la inversión en renovables para que nos acerquemos a la meta. Pero yo creo que ya la meta de 1,5C° no vamos en tendencia de cumplirla con las políticas e inversiones actuales.

¿Cómo debe ser la política pública para afrontar esos retos?

Sin políticas sectoriales no vamos a ningún lado porque la política es el camino y la regulación es como las señales de tránsito. Si no tiene baches, derrumbes o caídas al abismo los autos van a circular y esos autos son las inversiones.



Necesitamos políticas de Estado, de largo plazo y no sujetas a ciclos electorales o vaivenes ideológicos; porque tiene que nacer de un consenso nacional. También necesitamos regulación porque algunas compañías se están anticipando a la regulación y eso genera incertidumbre.



Daniela Morales Soler

Periodista de Portafolio