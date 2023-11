Cómo Ecopetrol pasará a ser una empresa energética

El Ministerio de Hacienda, como representante de la Nación, la dueña mayoritaria de Ecopetrol, confirmó este viernes la primicia de Portafolio, en el sentido de que se vienen cambios en la compañía para llevarla a ser una empresa de energía, lo cual se protocolizará a través de una reforma estatutaria en una asamblea extraordinaria de accionistas cuya fecha aún no se ha definido.



Así lo indicó en Cartagena, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al término de su intervención durante la Cumbre Cafetera que organiza la Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (Asoexport).



“Es autorizar que Ecopetrol entre de lleno al mundo energético. Que se vaya convirtiendo en la principal empresa de energía de Colombia, es decir, empezar a cambiar la orientación de que no solo es petróleo, sino que también tiene que entrar al mundo solar, el mundo eólico y en el hidrógeno”, indicó el funcionario.



Y señaló que se trata de mirar en el mundo eléctrico qué es lo que puede hacer Ecopetrol, al ser propietaria de una parte de ISA.

Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla Cortesía - Ministerio de Hacienda

“Con respecto a la pregunta de Ecopetrol, el objetivo no es esperar hasta la asamblea ordinaria para dar esta instrucción, sino que desde ahora comience a trabajar porque necesitamos que Ecopetrol efectivamente se ponga en el proceso de la diversificación”, precisó Bonilla. Y recalcó que esto no quiere decir que Ecopetrol vaya abandonar la exploración y explotación de petróleo, sino que “simplemente que coloque recursos para ir más allá y autoricemos las inversiones para que haga pilotos en hidrógeno”.



El pasado viernes, este diario reveló que, según fuentes consultadas enteradas del tema, para la próxima asamblea extraordinaria de accionistas se está buscando hacer un cambio en al menos tres miembros de la actual junta directiva.



Los directores que serían reemplazados son Saúl Kattan, actual presidente del principal órgano de decisión de Ecopetrol, así como Mónica de Greiff, quien es miembro no independiente desde octubre de 2022.

El Gobierno está decidido a que la compañía tenga un rol clave como jugador energético integrado. Ecopetrol

Igualmente, de la junta también saldría el consultor Mauricio Cabrera Galvis, miembro independiente. Luego de esta revelación, fuentes consultadas por Portafolio indicaron, además, que el relevo previsto para la junta directiva de la compañía tiene todo el sentido, ya que varios miembros de esta fueron postulados en su momento por el exministro, José Antonio Ocampo.



De otro lado, el martes, posterior al cierre de mercados, Ecopetrol revelará al mercado su balance correspondiente al tercer trimestre. Este 3 de noviembre, la acción de la petrolera se desvalorizó 0,81% frente al jueves, al cerrar en 2.460 pesos.



