La Bolsa Mercantil espera aval para entrar al mercado regulado

En medio de la llegada del fenómeno de El Niño, el sector eléctrico ha implementado algunas herramientas para mejorar el grado de contratación. Una de las estrategias son las subastas para los mercados regulados y no regulados. En este contexto, la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) lanzó la primera subasta para grandes consumidores y está a la espera de aprobación para los usuarios residenciales. María Inés Agudelo, presidente de la entidad, explicó también los otros sectores que tienen.



¿Qué se transa en la Bolsa Mercantil de Colombia?



Nació como la Bolsa Nacional Agropecuaria y por lo tanto tenemos una conexión grande con el sector agropecuario. Tenemos un registro de las facturas del sector agropecuario y que tienen un beneficio tributario, que es la retención en la fuente que no se cobra. Esa es una fuente de liquidez para el sector. Otra cosa que tenemos son repos sobre mercancía almacenada. Supongamos que un arrocero que tiene una mercancía guardada y se le puede generar un título que va a la bolsa. Otra persona compra ese título y de alguna manera le presta plata al arrocero. Es un buen negocio, con buena rentabilidad y genera también una fuente de liquidez.



Otro tema que tenemos es el mercado de compras públicas, que es importante aunque tenga los problemas que normalmente se tiene con una entidad pública. Tenemos alimentación escolar y de las Fuerzas Armadas. Es súper eficiente y permite la formación eficiente, transparente y eficaz de precios en este tema sobre compras que no son licitaciones.



Desde el 2015 somos gestores del mercado de gas, tenemos una parte de transaccional, o sea, como una subastas que se hacen; pero en general lo que operamos es como organizadores de la información para ponerla a disposición de los interesados.



Uno de los temas más importantes es el mercado de energía, para el que hacemos subastas, pero no para el mercado regulado, porque necesitamos una autorización de la Creg. Ya salimos y tenemos operaciones en el mercado no regulado. Somos realmente polifacéticos en lo que hacemos y nos definimos como una fuente de financiación no bancaria.



¿En estas diferentes operaciones cuánto se transa?



En compras públicas son como $1,6 billones al año; en registro de facturas del sector agropecuario son unos $60 billones, pero no son negociaciones. De financiación a almacenadores estamos haciendo cerca de $400.000 millones. En el mercado de gas hacemos $1,4 billones anuales, que incluyen el registro, no solo transacciones.

Energía eléctrica iStock

¿Cómo ha venido operando el mercado secundario de gas?



Esto depende de la disponibilidad de oferta, entonces en el seguimiento que hace la Upme se ha venido evidenciando en las proyecciones del balance que la relación entre oferta y demanda es cada vez más apretada.



En este momento estamos asegurando gas hasta el 2026, así que el mercado también depende de que se genere suficiente oferta. Lo que hemos dicho es que este tipo de mecanismos que administramos nosotros también sirven para hacer contratos a largo plazo que debería habilitar la construcción de nuevas infraestructuras.



¿Quién puede participar y desde qué montos en las negociaciones que se hacen en la BMC?



No hay ninguna restricción. El que tenga la mercancía puede participar. El único requisito es que si tú tienes la mercancía, la debes tener guardada en un depósito. En la otra punta, la del inversionista, también puede ser cualquier persona y se puede comprar fraccionadamente. Lo que pasa es que la única restricción que nosotros tenemos es que no se puede retirar nada antes de los vencimientos.



¿Cómo les fue en la primera subasta de contratos para el mercado no regulado de energía?



Lo acabamos de inaugurar ahora en agosto y tuvimos compradores y vendedores participando. El problema es que el despacho iniciaba en septiembre, entonces la diferencia entre los precios de oferta y demanda fueron muy altos y por ende no hubo un contrato resultante. Pero estamos felices porque la plataforma funcionó perfectamente y estamos alistando la segunda salida. Este 8 de noviembre vamos a salir de nuevo y tenemos la confianza de que va a funcionar, ya el tema de precios es de mercado y está fuera de nuestro control.



¿Qué le ofrecen a los participantes de sus subastas estandarizadas?



Para que los mercados funcionen de manera anónima, se requiere que todos los participantes pongan garantías. Entonces nos inventamos una suite en la cual va a haber cinco subastas en un solo día y para ese conjunto de subastas solo pedimos una garantía. Si un agente va a la primera subasta y sale asignado, ya usó tu garantía; pero si no sale asignado, puede ir a la segunda con la misma garantía. Incluso, si sale asignado solo parcialmente y quiere ir a la siguiente por la porción que falta, se puede usar el resto de la garantía.



¿Qué falta para que operen en el mercado regulado?



Estamos esperando la aprobación por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que está a la espera desde 2018 y todavía no tenemos el visto bueno de la Comisión.



Hay un tema que hay que trabajar y es que los contratos ‘Pague Lo Generado’ para este mercado se puedan transferir a la tarifa. Donde no interviene el regulador, que es en el no regulado, este tipo de contratos siempre se han utilizado.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista de Portafolio