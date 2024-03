Codisgen, gremio de comercializadoras de energía, llamó a crear condiciones de liquidez

Codisgen, gremio de empresas de comercialización sin generación despachada centralmente, hizo un llamado al gobierno nacional para tomar medidas que tiendan a garantizar la liquidez de las empresas del sector.

Por medio de un comunicado, manifestaron que sus agremiados (Emcali, Air-e, Empresa de Energía de Pereira, Dispac y Electrohuila) han sido los más afectados por cuenta de la política de la obligatoriedad de la aplicación de la opción tarifaria.



De acuerdo con Codisgen esta política llevó a que enfrenten un atrapamiento para sus compañías de $4 billones por cuenta de esta medida a la que se suma que se haya aplicado un techo a la tarifa que se aplicó durante 12 meses.



Si bien el gremio destacó que el gobierno ha tomado medidas para mantener a flote las compañías, expusieron que hay algunas que son necesarios y que aún no han sido tomadas por cuenta del Gobierno.



"A pesar de las importantes acciones tomadas por el gobierno nacional, la inoperancia de la Creg ha llevado a que no se hayan tomado decisiones críticas. Por ejemplo, el caso de la financiación en bolsa del 20%, la cual lleva 4 prorrogas desde septiembre 2022, hoy no está operando", manifestaron.



Codisgen llamó a que se tomen medidas como que se revisen los cobros de terceros en la factura

de energía; así como la revisión de los subsidios deben reflejar el consumo real de las poblaciones vulnerables y también se deben revisar los costos de generación y transmisión pues llegan a pesar un 66% del costo unitario del kilovatio.

