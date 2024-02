Codisgen pide mayores ofertas de energía para contratación

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) presentó la resolución 101 036 que habilitó de forma temporal la contratación directa de agentes comercializadores de energía y generadores.



Esto con el fin de que las compañías puedan mejorar su cobertura desde el primero de marzo de este año hasta febrero de 2026.



Yulieth Porras, presidente del recién creado gremio Codisgen y gerente de Empresa de Energía de Pereira, llamó a las compañías de generación a hacer ofertas para cubrir a los mercados a precios competitivos.



(Vea: Isagen aseguró que ha presentado energía para contratos a comercializadores).



¿Por qué crearon este nuevo gremio?

​

Somos las empresas comercializadoras y distribuidoras de energía sin generación despachada centralmente, es decir, que no formamos el precio en bolsa.



Estamos conformados por compañías que cubren a los usuarios más vulnerables del país. Igualmente, como no tenemos generación a gran escala somos los más expuestos a bolsa, pero no por “ineficiencia”.



¿Cuál ha sido su compra de energía y cómo está su cobertura?

​

Hemos salido a comprar 137.000 gigavatios hora en las asociadas en los últimos dos años y solo hemos logrado contratar 9% de la energía que hemos salido a buscar.



¿Por qué no han tenido ofertas?

​

No somos atractivos para las generadoras porque nos ven de alto riesgo por nuestros mercados.



¿Qué piden para mejorar su exposición a la bolsa?

​

La resolución 701 036 nos da la posibilidad de contratarnos por dos años, el primero con un valor equivalente al promedio de precio de los contratos más 50% y para el segundo año solo el promedio de los contratos. Nosotros hacemos un llamado a las generadoras para que hasta el 18 de febrero nos puedan ofertar a precios competitivos la energía necesaria especialmente en el fenómeno de El Niño. Lo que queremos es que las empresas sepan que estamos dispuestos a negociar con las condiciones de esta resolución.



¿Les preocupa que este mecanismo podría ser más caro que por medio del Sicep?

​

Lo que busca la Creg es que en medio de la situación de precio en bolsa, los usuarios no estén expuestos a esa volatilidad y a nosotros también nos da esa mayor certeza.



(Vea: El gran proyecto energético que Barranquilla estaría a punto de perder).



Precio de la energía. iStock

¿Qué ofertas han recibido hasta el momento?

​

Lo que ha pasado es que hemos recibido ofertas, no de generadores sino de comercializadores puros y nos han ofertado al techo máximo solo para este año.

Bajo esta modalidad no hemos podido conseguir energía para 2026 porque el promedio de los contratos no les interesa.



Ahora, las ofertas no las están dando para periodo de verano, sin contar marzo y abril. Nos despachan cantidades mínimas en el primer momento y luego sí nos entregan la energía.



¿Aún así buscarán contratarse?

​

Es lo ideal, porque cualquier tema que no necesariamente sea un periodo de sequía puede afectar el precio de la bolsa. De hecho, ya hemos visto periodos de alto valor aún con lluvias.



Además le hemos dicho al Gobierno que es necesario iniciar con programas de uso racional y eficiente de la energía, porque así también podemos compensar los incrementos en los precios de la factura.



¿Qué pasará si no se logran contratar?

​

Sobre este punto, creo que si no se logra mejorar el sistema es necesario pasar a un esquema de costo.



¿Qué les preocupa con respecto a los precios de bolsa?

​

El modelo de esquema de precio se usa en otros países; pero la literatura dice que cuando hay un oligopolio en ese esquema es necesario que exista un control y eso es lo que no existe. No hay un control para establecer que los precios que hay son los adecuados.



La misma Superintendencia de Servicios Públicos ha dado cuenta de esta situación.

XM muestra que hay empresas que están vendiendo hasta 49% de su energía en bolsa, es decir prefirieron salir a este mercado variable. Esto tiene una ventaja para ellos y es que además son las que suelen establecer el precio con el que se margina y se hace con hidroeléctricas, no con térmicas que son las más caras.



Eso muestra que hay un problema en el mecanismo de formación de precio en bolsa.



¿Qué alternativa podría haber?



Podría haber dos precios de escasez, una para las térmicas y otra para la hídrica, porque una es a costo y la otra funciona con un esquema de riesgo.



Nosotros queremos reducir la exposición y encontrar una oferta de energía para cubrirnos a precios competitivos.



(Vea: El parque solar La Loma quedó listo para iniciar sus operaciones).





DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio