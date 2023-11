Alerta por alzas de energía del 15 % en el Caribe y apagón regulatorio

La Contraloría General de la República (CGR) se mostró bastante preocupada por lo que viene sucediendo en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), tras los movimientos en sus directivas y advierte que se está generando un vacío institucional que pone en riesgo a los colombianos.



Por medio de un comunicado emitido este viernes -10 de noviembre- el ente de control señaló que el fenómeno de El Niño que ya comenzó a sentirse, supone grandes riesgos para el mercado energético, sin que haya medidas para hacerle frente.



“Durante el presente año, se ha hecho evidente la crisis en la Creg, entidad integrada por el Ministro de Minas y Energía, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Director del Departamento Nacional de Planeación, Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y por los seis expertos comisionados, quienes deben tener dedicación exclusiva y especiales cualidades y que, de acuerdo con la Ley 2099 de 2021, deben ser nombrados por el presidente de la república por periodos de cuatro años”, dice el pronunciamiento.



Así mismo, la CGR sostiene que el hecho de no conocer el nombre de los expertos que llegarán a la Creg para generar los planes de mitigación y acción contra la sequía que se intensificará en los próximos meses, muestra que esta entidad se encuentra acéfala de cara al futuro.



“Uno de los hechos que prende las alarmas sobre la situación de la Creg y hace evidente esta crisis, es que ya perdió vigencia la Resolución Creg 101031 de 2022 sobre tarifas justas, que no era otra cosa que el aplazamiento del cobro a los usuarios de las tarifas reales y, por lo tanto, posteriores estudios tarifarios como la Resolución 701023 de 2023, que consultaba acerca de cómo diferir la opción tarifaria en el tiempo, la cual minimizaba el riesgo de “Apagón Financiero”, no puede ser estudiada ni analizada, ni se pueden tomar decisiones con validez al no estar integrada debidamente la Creg”, agregó.



La Contraloría resaltó que “los incrementos imprevistos en el costo unitario del servicio de energía eléctrica en promedio y en especial en la costa Caribe pueden superar el 15%, afectación que puede volverse incontrolada ya que se pueden incrementar los subsidios a entregar a los estratos 1,2 y 3 a través del FSSRI”.



Ante todo esto, advierte que el país no sabe cómo se les van a devolver los recursos que ya pagaron y hay mucha confusión entre las autoridades por este tema, punto que, sostuvo, debe ser aclarado cuanto antes.

Respuesta a Petro

Por último, respecto a la publicación del presidente Gustavo Petro, sobre el manejo de subsidios por parte de Electricaribe, señalaron que ya se adelanta un proceso de responsabilidad fiscal.



“En el ejercicio del control fiscal sobre los subsidios, profirió falló con responsabilidad fiscal en el año 2021 por $211.755 millones de pesos en contra de Electricaribe, por la indebida aplicación de los recursos de destinación específica del Fondo de Energía Social -FOES que debieron aliviar el valor a pagar en la factura del consumo de energía de los usuarios de los estratos 1 y 2 de las zonas especiales de la Región Caribe, durante el período comprendido entre julio de 2011 y octubre de 2016”, concluyó.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista Portafolio