Reversazo de la Creg: mantienen fechas de subasta de cargo por confiabilidad

Tras las preocupaciones que había generado la propuesta de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para ampliar los plazos de la subasta de cargo por confiabilidad, la entidad “se echó para atrás” y decidió mantener el cronograma establecido previamente.



(Lea más: Opep pronóstica que la demanda petrolera global crecerá en 2024 un 2,2 %)

En un comunicado, señalaron que se habían considerado los comentarios recibidos a la propuesta y por este motivo “se ha determinado mantener el cronograma vigente para el desarrollo de la subasta del cargo por confiabilidad para el periodo 2027 – 2028, publicado de acuerdo con la Resolución 101 024 de 2022”.



Vale la pena destacar que el documento que salió a comentarios especificaba que el motivo para cambiar los plazos era “con el fin de constatar y asegurar que la nueva capacidad de generación que resulte de la subasta, se ajusta a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo”.



Esta justificación de la entidad levantó alertas dentro las compañías, puesto que no había claridad sobre si habría posibles cambios en las reglas de juego, dado que el Plan no hacía referencia específica a la subasta, con lo que esos “ajustes” no eran claros.

(Lea más: Parex invertirá menos recursos en Colombia, pese a nuevo hallazgo de hidrocarburos)

Adicionalmente, la salida de esta resolución se cruzaba muy de cerca con la fecha en la que se debía presentar la garantía de seriedad de la oferta.



Esto aunado al hecho de que la subasta había tenido ya dos ampliaciones a sus plazos previamente generaban mucha incertidumbre dentro de las compañías.



Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, manifestó que mantener los tiempos establecidos quita un poco la incertidumbre que había generado. Sin embargo, destaca que hay otros aspectos que también generan sombras para la participación en este proceso.

(Lea más: Cerrejón advierte por bloqueos a los accesos a su mina)

Energía iStock

(Más noticias: Las regiones del país que podrían generar hidrógeno verde)

Dentro de los temas que pueden afectar el interés de las compañías por participar está el proyecto de resolución de la Comisión, que busca cambiar de forma temporal el modelo de la venta de energía en bolsa.



Castañeda asegura que este modelo puede tener efectos en cómo se establecen los precios para los renovables.



“Publicar una propuesta para comentarios un domingo de la misma semana con hitos que vencían la misma semana, generando una expectativa de plazo adicional, y después decidir mantener el calendario es un poco irresponsable y parece que no se estuvieran analizando las decisiones que deben adoptarse”, expuso Manuel Gómez, asociado senior de Cuatrecasas en temas de energía e infraestructura.

(Lea más: Pese a alza de la gasolina, hueco por subsidio a combustibles sería de $16 billones)

A pesar de estos factores, la Comisión de Regulación señaló que “espera una amplia participación voluntaria de empresas y representantes de plantas de generación de energía en este proceso”.



Teniendo en cuenta que los tiempos no se movieron, las propuestas se recibirán el próximo 13 de febrero y el 15 se llevará a cabo la subasta.

La necesidad

Castañeda resalta que la necesidad por la cual se convocó a la subasta no solo persiste, sino que incluso puede empeorarse.



Cabe recordar que el análisis de la Creg consideró que en caso de que la demanda crezca al 1,5 requerirían para estos años de 1.737 megavatios y en un escenario de crecimiento de 3%, sería de 3.038 megavatios para los años 2027 y 2028, tiempo para los que se convocó el proceso.



Adicionalmente, el análisis estima que un déficit de 856 gigavatios le costaría al país $1,32 billones si no se hace la subasta. Por su parte, un cargo por confiabilidad costaría $170.000 millones.

(Lea más: Los principales mercados de destino a los que Drummond exportó carbón en 2023)

Además de esto Castañeda agrega que el país va a tener un déficit de energía desde 2026 que podría llevar a que un verano fuerte apagara el país. Esta situación se recrudecería para el periodo 2027 - 2028, cuando la diferencia entre la oferta de energía y la demanda rozará el 6%.



Cálculos de Andeg señalan que para 2027 y 2028 es necesario adicionar una energía firme de alrededor de 6.000 gigavatios hora año, lo cual representa una capacidad de 2000 megavatios adicionales utilizando el Escenario Medio de la Upme, lo que equivaldría a más de US$2.500 millones en inversión.



Vale la pena resaltar que la Comisión realizó una asignación administrada de cargo por confiabilidad para los periodos 2025 - 2026 y 2026 - 2027. Esta asignación mostró que para el primer periodo se asignó el 94,2% de la Energía en Firme del Cargo por Confiabilidad (Enficc) no comprometida y para el lapso 2026 - 2027 fue el 97,3%.

(Lea más: Levantan bloqueo a Ocensa en Santander: estos fueron los acuerdos con la comunidad)

Esto demuestra la presión que tiene el sistema para los años venideros por cuenta de los retrasos en los ingresos de proyectos de energía.



Adicionalmente, en este proceso se evidenció que la mitad de la energía era de térmicas, lo que según Castañeda muestra que “mientras no tengamos un plan B y no tengamos claros cuáles son los pasos a seguir, pues la generación térmica se va a seguir necesitando como pasa a nivel mundial, que se necesita para respaldar la entrada renovable, necesitas térmica para confiabilidad”.

DANIELA MORALES SOLER

Portafolio