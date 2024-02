Comercializadores podrán contratar energía directamente hasta por dos años

Tal y como lo había anunciado en días pasados el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) presentó la resolución que permite la contratación directa de comercializadores y generadores , por un plazo de hasta dos años.

La resolución Resolución 101 036 de 2024 presentó las condiciones por medio de las cuales se podrán acoger los agentes del mercado a esta medida. Según la cartera de Minas y Energía y la Creg, esta decisión transitoria busca hacer frente a las condiciones adversas del fenómeno de El Niño en las tarifas de energía.



Esta contratación se podrá registrar ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (Asic) hasta el próximo 1 de marzo, cuando debe ser la fecha máxima de inicio de la entrega de energía.



La resolución de la Creg le dio cinco días al Asic para presentar los formatos de registro de contratos que resulten de estas negociaciones directas.



Vale la pena resaltar que este tipo de negociaciones no está habilitada, puesto que la misma Creg estima que para lograr contratación se debe hacer por medio de mecanismos competitivos, que aseguren que los usuarios tengan la energía más barata.



Sin embargo, la medida pretende cubrir a los usuarios por medio de precios establecidos, con el fin de manejar la volatilidad que se puede presentar en la bolsa de energía.



Pero, ¿cuáles son los mecanismos para que los agentes hagan estas negociaciones? La resoluciones señala que se hará por medio de contratos Pague lo Contratado condicionado a la Generación Ideal Nacional no Comprometida en Contratos. En esta modalidad "el vendedor se obliga a la entrega de la cantidad mínima entre su Generación Ideal Nacional no Comprometida en Contratos y la cantidad de energía determinada por el comercializador para cubrir su demanda comercial regulada expuesta a compras en la bolsa de energía".



De igual forma se podrá usar la modalidad de Generación Ideal Nacional no Comprometida en Contratos, que es la "diferencia calculada por el Asic, entre la generación ideal nacional del agente vendedor y su energía comprometida a través de los contratos que liquida el Asic, distintos a los contratos PCG resultantes de la aplicación de lo dispuesto en la presente resolución".



Los contratos podrán durar hasta máximo el 28 de febrero de 2026. Es decir, durante dos años.



José Fernando Prada, exdirector de la Creg y consultor de energía, expuso que si bien la intención es cubrir a los usuarios de la volatilidad, se pueden generar contratos poco eficientes a los precios altos de referencia que se están viendo durante El Niño.

Traslado a la tarifa

La resolución señala que el precio del kilovatio contratado en el margen de esta normativa se pasará a las tarifas "utilizando lo establecido en el artículo 4 de la Resolución CREG 101 002 de 2022 en el ponderador de los precios de mecanismos de comercialización autorizados".



Al consultar a la comisión sobre los posibles efectos que podría tener en el mediano plazo, cuando la hidrología no sea de escasez y los precios de bolsa puedan estar por debajo del precio de estos contratos, la entidad respondió que los precios de este contrato se podrán pasar directamente a tarifas durante el primer año de su vigencia.



En caso de que se extienda más, el precio al que se pasará a las facturas de los usuarios será el promedio ponderado del precio de los contratos, con lo cual la entidad afirma que "no hay afectación al usuario".

DANIELA MORALES SOLER

Periodista de Portafolio