Trancón en redes eléctricas ralentiza planes de inversión

A la sombra del recurrente riesgo de racionamiento eléctrico del que se habla en cada fenómeno de El Niño, y de los cortes parciales de luz o desatención de la demanda que ya se dan, especialmente en la región Caribe por las limitaciones de infraestructura de transporte de energía, el desarrollo de nuevos proyectos empresariales también se está viendo afectado de forma importante ante la falta de certeza del inicio de líneas claves para seguir atendiendo un consumo que está en aumento.



Uno de los casos más complejos se registra en el departamento de Cundinamarca, en la provincia de Sabana Norte, donde Enel Colombia, como operador de red, tiene en estado de aprobación condicionada una capacidad representativa de solicitudes de nuevas conexiones de usuarios empresariales e industriales, con proyectos e iniciativas en sus planes de negocio.



Según datos de la compañía, esto obedece principalmente a la demora de la subestación Norte, proyectada para inyectar energía al centro-oriente del país, proveniente de las centrales Hidrosogamoso y Chivor, cuya línea se proyectó para iniciar en 2017, ahora tiene expectativa de entrada en 2026.



En la práctica, Enel Colombia ha cuantificado más de 100 mega voltio amperios (MVA) de potencia condicionados a la entrada de esta subestación, un volumen que no es menor.



Esto, luego de que hace más de un año debió comenzar a aprobar de esta manera. Esta situación implica que nuevos sectores, con crecimiento importante, tengan que mirar otros lugares para ubicar sus proyectos. “En este momento la industria que más está creciendo es la de data centers, pero también hay parques industriales y algunas empresas específicas como cerveceras y de industria de plásticos. Lo grande son los data centers, que además demandan unas capacidades muy importantes”, precisa Enel Colombia al señalar que se trata de proyectos tipo 2.



Se calcula que un gran consumidor de data center puede demandar más electricidad que Chía y Cajicá juntos, o una confiabilidad similar a esos niveles.



Al respecto, Daniel Romero, director Ejecutivo de la Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la Andi, explica que puntualmente para este tipo de negocios contar con al menos dos puntos de conexión es vital, ya que con ese respaldo obtienen una certificación que deben presentar a sus clientes.



A la fecha, la capacidad que los solicitantes buscan instalar en Sabana Norte y Sabana Occidente suma 264 MVA, de los cuales la compañía proyecta que solo se ocuparán unos 150 MVA finalmente.



En número redondos, son 70 solicitudes de conexión de proyectos tipo 2, en Sabana Norte y Sabana Occidente, que suman 44.530 cuentas, las que deben esperar a que la subestación entre en operación para contar con el servicio.



Lo que está en juego

Y es que según Enel Colombia, se trata de una situación que afecta a varias cadenas de estas actividades, ante lo cual hay dos efectos: uno, que intenten migrar a otra zona de Cundinamarca o del país buscando posibilidades de conexión (por ejemplo Sabana Occidente), pero cuando en estas áreas empieza a darse la restricción porque la capacidad se acaba, entonces ya buscan migrar a otro país para localizar sus inversiones, como México y Chile, es decir, recursos que no entran al país, afectando además el empleo.



Además, Romero explica que estas limitaciones de infraestructura no solo frenan nuevos proyectos, sino que impiden a los usuarios acceder a que la energía les resulte más económica. Así lo muestra el componente de restricciones en la factura de los usuarios, que en los últimos cuatro años, al corte del 15 diciembre pasado, sumaron $6,5 billones de pesos (véase infografía).



De esta cifra, según datos de la compañía XM, operador del mercado eléctrico, $3,9 billones los tuvieron que pagar lo usuarios de todo el país en 2022 y 2023.



Portafolio consultó a otros operadores de red acerca del número de aprobaciones de conexión condicionada y, a la espera del dato de Afinia y Air-e, en cuyos mercados es más compleja la limitación técnica de las redes, en otras regiones la situación no luce tan apremiante, pero hay señales.



Por ejemplo, fuentes de Celsia Colombia señalaron que si bien para los mercados del Valle del Cauca y del Tolima hay un parte de tranquilidad por los próximos cuatro o cinco años, hay dos situaciones que podrían incidir en el futuro.



La primera es que en estas áreas se llegue a materializar un proyecto del tamaño de una siderúrgica o una iniciativa minera o de gran consumo, con lo cual su petición de conexión tendría que revisarse con detalle, toda vez que la demanda crece a buen ritmo.



El segundo aspecto es la línea de 500 kilovoltios entre San Marcos y Alférez, del Grupo Energía Bogotá, en el centro del Valle y que pasa cerca del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

En este proyecto no se ha podido instalar el cableado (las torres ya están), a la espera de validaciones de los requisitos técnicos de las autoridades aeronáuticas, al parecer relacionados con la altura y distancia de seguridad con los aviones que hacen uso de la terminal.



“Es una línea clave por confiabilidad, pero no por potencia”, aseguraron desde Celsia Colombia.



Desde hace varios años Enel Colombia le ha enviado reportes al Ministerio de Minas y Energía y a la unidad de Planeación Minero Energética (Upme), advirtiendo que hacia el año 2025 se entra en una zona de riesgo, en la cual, si se dan algunas situaciones de mayor demanda de energía y el proyecto Norte no entra en operación, se podrían dar dificultades de abastecimiento, inclusive para los clientes ya conectados al sistema.



Urge armonizar

Según Enel Colombia, otro punto crítico está asociado con la institucionalidad en las aprobaciones de las licencias ambientales, ya que un proceso previsto para 180 días hoy toma más de dos años.



Además, un problema clave se da con la articulación de las planeaciones nacionales, regionales, distritales y locales, porque muchas veces están contemplados los planes de desarrollo, pero no las ubicaciones para gas, agua, tratamiento de aguas residuales y energía eléctrica. Incluso, no existe conocimiento por parte entidades como Invías o la Agencia Nacional de Infraestructura, para viabilizar las redes por la misma franja de las carreteras, que ya tienen permiso ambiental.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

EDITOR GENERAL DE PORTAFOLIO