Ecopetrol será gran jugador de hidrógeno y no venderá energía

En medio de un cambio de política sobre el futuro de los hidrocarburos en el país, Ecopetrol plantea convertirse en empresa de energía, utilizando algunas herramientas que le entregó el Plan Nacional de Desarrollo. Este tema se da en paralelo a los anuncios del presidente Gustavo Petro, de reducir el peso de estos productos en las cuentas de la Nación y hacer la transición energética.



Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, señaló que están enfocados en los recursos gasíferos offshore y esperan poner la primera molécula en 2027 en el mercado.



¿Qué destaca de los resultados que les presentaron a accionistas?



Estamos muy complacidos de entregar resultados exitosos en materia de producción y desempeño operativo, comercial, técnico y operativo del Grupo. El negocio tradicional comienza en la exploración de hidrocarburos y este año hemos registrado hallazgos importantes en 10 de 20 pozos. Esto es una exitosa métrica de la campaña exploratoria, donde lo que buscamos es comprometernos con el índice de la reposición de las reservas para extender en el tiempo la vida útil para garantizar la seguridad energética del país.



De los 20 pozos que hemos perforado hay 5 en revisión y 5 en los que definitivamente no se encontraron reservas que viabilicen su explotación.



En el frente de la producción, teníamos como métrica estar entre 720.000 y 725.000 de barriles por día y estamos reportando al cierre del trimestre 740.000 barriles por día que nos ayudan a contrarrestar el efecto de la caída del crudo Brent. Esta referencia frente al trimestre anterior cayó US$21 por barril. Las mejoras en la capacidad de producción nos permiten compensar esta caída.



Pasando a las energías de la transición, los resultados que nos da la exploración en el mar Caribe son importantísimos en términos de la extensión de la vida útil de las reservas de gas. En el más bajo de los escenarios están aportando entre 2,5 y 3,5 terapiés cúbicos; pero en el mejor sería de entre 10 y 12 terapiés cúbicos.



¿Ya hay algo probado?



En este momento son prospectivas, las vamos a ir madurando para darles la categoría de contingentes y seguir madurando para que una vez vayamos haciendo las perforaciones vayan pasando a reservas. La perspectiva es acelerar mucho para tener la molécula en el mercado en 2027 en el mejor escenario.



¿Ya están moviendo taladros para lograr este objetivo?



Sí. Tenemos aliados muy grandes como Oxy, Petrobras y Shell. En cada bloque estamos haciendo el trámite para hacer la incorporación de los taladros en los pozos. También estamos solos en la parte alta de La Guajira en la maduración de las reservas y estamos incorporando ya unos recursos importantes.



Desde el año pasado hasta ahora representan un incremento de US$25 millones. Para este año estamos apropiando unos US$350 millones y el año entrante serán unos US$370 millones.



¿Cómo está su actividad de taladros y cuál es su perspectiva? ¿Con eso podrían mantener su volumen de producción y de recobro?



Hay un temor de que cayera la inversión para producción, cuando todavía estamos simulando los escenarios y está en proceso de estructuración para ser discutido con la junta. En promedio, el año pasado utilizamos 32 taladros. Este año vamos en 24 y estamos observando que tendremos entre 12 y 14 taladros promedio de actividad mensual, tanto exploratorios como de producción.



Esto obedece a que en los hallazgos donde definitivamente no encontramos viable la explotación hay que tomar acciones y cerrar las operaciones. También esto se da porque hemos dedicado recursos importantes para el offshore y habrá necesidad de generar recursos que no involucren directamente el uso de taladros.



En otras zonas del piedemonte llanero también hemos tenido unos cierres de pozos que ya no tienen más recursos, por lo que esto explica la menor necesidad de taladros.



¿Esa caída en taladros tendría efectos en la inversión y en la producción?



Las expectativas de inversión se mantienen con el objetivo de tener por lo menos la producción que estamos presentando. Estamos sometiendo a discusión de la junta implican en un escenario óptimo mantener los mismos niveles que hemos tenido hasta ahora.



En caso de que su análisis vea necesario más contratos para mantener el ritmo de producción y la seguridad energética, ¿pedirían más contratos?



Lo primero que hacemos es hacer uso de los contratos que ya tenemos, que son un número importante y todavía son suficientes para el régimen de producción que tenemos. También hemos pedido la posibilidad de revisar con el Ministerio de Minas y Energía y la ANH 8 contratos en los que por diversos motivos hemos tenido la necesidad de declarar su suspensión.



¿Mantendrán su presencia en el Permian?



Este es un negocio muy rentable que se desarrolla con unas políticas ambientales y de seguridad muy altas, de modo que es un activo que se mantiene. Tenemos unas condiciones de salida de este negocio que debemos honrar mientras siga siendo un activo rentable e importante. Cabe recordar que aporta cerca de 118.000 barriles diarios.



¿En qué va el plan para que Ecopetrol despliegue su participación en el mercado de generación de energía?



Somos un gran consumidor de energía y ya estamos produciendo hidrógeno gris y 10% azul. Dentro de la transición nuestro principal propósito es autoabastecer nuestra propia demanda para lo que hemos pensado en la incorporación de 900 megavatios de generación renovable para 2025 y a 2030 al menos 1.900 megavatios, para lo que no necesitamos ninguna reforma ni cambio interno o regulatorio. Ya en el propósito de convertir a Ecopetrol en el gran productor de hidrógeno verde se hacen necesarias decisiones de política, de regulación, de mercado y demás. Acá ya queremos generar volúmenes suficientes para poder exportar, porque Colombia tiene las características para ser el segundo productor más competitivo.



¿Esto está relacionado con la participación de una empresa estatal en proyectos eólicos costa afuera?



Es una de las alternativas. No obstante, nuestra atención está centrada en la producción de energía eólica en la plataforma continental, luego está la solar y luego sí va la eólica costa afuera. Lo que está buscando el Gobierno es que Ecopetrol tenga habilitada su plataforma jurídica para participar abiertamente en estos desarrollos para convertirse en un gran jugador de la transición.



¿Sería un generador de energía para el mercado eléctrico nacional?



No pensamos en ser un agente del mercado sino en tener la capacidad máxima para ser el mayor productor de hidrógeno verde. Vamos a crecer tres veces el consumo de energía y ahí tenemos el espacio para aumentar la participación de energía renovable no convencional. No se hace necesario comprar proyectos solo para decir que vamos a tener una participación en el mercado eléctrico.



¿Hay un cambio de estrategia o planes tras el cambio que se viene en la presidencia de ISA?



ISA se ha caracterizado por ser una empresa técnica, rentable, que se rige por su código de gobierno. La idea es mantener, preservar y vigilar estos códigos. Nosotros solo somos otro miembro de la junta.



Anunciaron una contracción en la participación porcentual de la inversión a ISA, ¿mantienen la visión de que sea un cuarto del Ebitda?



No vamos a reducir nunca la inversión. Queremos hacer un ejercicio de evaluación en los proyectos hacia adelante de algunas concesiones grandes que se le han otorgado.



Ahí tenemos una gran apuesta, pues ISA va a pasar de 10% de generación de utilidades y en 2030 sea 25% de la generación de Ebitda gracias a la gran expansión que puede tener en el contexto regional.



Una de las grandes apuestas es el proyecto de interconexión con Panamá para hacer un corredor de transmisión entre Colombia y Panamá y extender el de Ecuador hacia Perú.



Así vamos a conectar estos grandes centros de generación de energías renovables con el resto de la región, para ser más fuertes en esa interconexión.



