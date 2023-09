El Niño comienza a poner más presión al precio de la energía

El precio de la energía en bolsa ha venido en constante incremento, acercándose al precio marginal de escasez, definido cada mes como parte del esquema de cargo por confiabilidad. El precio de escasez de activación para este lunes 11 de septiembre se ubicaba en $1.062, mientras que el precio preideal para hoy martes estaba en $1.057,7.



El precio de escasez de activación determina el techo estimado como máximo para que la demanda pague por la energía. Una vez el valor de venta en bolsa supera esta barrera, se generan una serie de herramientas para manejar la situación del sistema, considerada como crítica.



“Cuando el precio de bolsa supera el precio de escasez, se genera una señal de que hay una situación crítica en el sistema y se activa esta norma para regular el precio al que se compra”, explica XM, operador del sistema eléctrico.

Por su parte, Jorge Sierra, CEO de la consultora Enersinc, señaló que en caso de que se supere este nivel “se deberán activar los mecanismos de DDV (Demanda Desconectable Voluntaria), desviaciones de OEF (Obligaciones de Energía en Firme), contratos de opción de gas, contratos de respaldos y muchos otros mecanismos bilaterales y anillos de seguridad”.

Para los usuarios, esto no implica que haya incrementos en los precios de la energía, puesto que el precio de escasez pone el techo en el valor que se traslada a las facturas. Una vez se supera este, empieza a ser un “tema de manejo de los generadores”, explica Alejandro Castañeda, director de Andeg.

Esto quiere decir que un generador con obligaciones de energía en firme y que no está entrando en el despacho diario deberá pagar a las plantas que sí están generando, como las térmicas o cualquier otra que lo haga, al precio de bolsa. Esto es lo que se conoce como desviaciones de OEF y que se activan en momentos de menor hidrología.

De hecho, la última vez que el país enfrentó esta situación fue en 2016, durante el último fenómeno de El Niño. “Esto (desviaciones de OEF) afecta particularmente a los hidráulicos, que son los que están escalando los precios para poder embalsar agua para los últimos meses del año”, señaló Castañeda.

Por este mismo motivo, no considera que por el momento se supere este nivel, para evitar el impacto financiero. Esto quiere decir que por los próximos días, la energía se ofertaría a un precio cercano, pero no superior a los $1.062 definidos como tope. Una señal de precio de escasez de activación implica el mensaje de que “se necesita 100% de la capacidad de las térmicas”, explica el director de Andeg. No obstante, aún no se está usando la capacidad total de estas plantas.

Para hoy martes, el despacho inicial de centrales térmicas es de 32,5 % de la demanda nacional, con lo que aún hay un margen de capacidad de generación que no se está usando y que sería el respaldo para las épocas de mayor presión por las sequías.

De acuerdo con las estimaciones de entidades como el Ideam, el país supera 95% de probabilidades de fenómeno de El Niño y que el momento más crítico se dé en los últimos meses del año, especialmente noviembre y diciembre.

Para este lapso sí podría dispararse el precio de bolsa por encima del precio de escasez de activación. Este, apuntó Castañeda, corresponde al precio del kilovatio ofertado por la penúltima central térmica más cara. En caso de que el sistema lo requiera, las centrales que generan con gas, carbón y combustibles líquidos pueden llegar a aportar 45% de la demanda nacional.

Fenómeno de El Niño. Guidilfredo Avendaño / Archivo EL TIEMPO

Si bien el nivel de embalses se mantiene en 78,25 % de su volumen útil, se ha visto una caída en el nivel de aportes hídricos, que en lo corrido de septiembre han sido de 53,3% de la media para este periodo. Esto ha llevado a que semanalmente esté cayendo dos puntos porcentuales el nivel de embalses.

Esto, según Castañeda, genera una serie de señales de alarma para la generación con centrales hidroeléctricas, que están enfrentando un menor volumen del recurso usado para producir electricidad.

Ahora bien, apuntó que por el momento no se está haciendo uso de los contratos de opción de gas por parte de los térmicos del centro del país, que es otro de los recursos usados en una situación crítica.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio