‘Queremos hacer 1.000 megavatios en cuatro años’

La transición energética es uno de los grandes planes del Gobierno, que requiere del trabajo y desarrollo de las principales empresas privadas. Algunas empresas, como Atlas Renewables están apostando por el mercado, dado que recientemente compró el parque Shangri-La.



De acuerdo con Rubén Borja, country manager de la empresa en el país, a este parque se sumó la adquisición de otro solar en el norte del país con los que esperan lograr su objetivo de tener para 2027 unos 840 kilovatios instalados.



(Lea: Cuánto pagará Minesa por sanción del Mintrabajo).



¿Por qué decidieron comprar este parque?



Algunos de los motivos son su tamaño y la calidad del desarrollo desde los puntos de vista fundamentales de un proyecto que son: su proceso de licenciamiento ambiental, que tienen implícito un tema social y con las comunidades. Y la ubicación estratégica con buen recurso. Cumple todos los requisitos que estábamos buscando para invertir.



Aparte de los factores técnicos hay temas económicos que hacen que sea atractivo para poder tener retornos para nuestro inversionista. Eso nos va a ayudar a vender energía competitiva y limpia.



Esperamos que podamos colaborar a la competitividad del precio que el usuario final, ya que las energías renovables son totalmente complementarias en la matriz de generación en Colombia.



¿Cuándo esperan que entre en operación?



Tenemos planeado un cronograma para que este proyecto se conecte a la red nacional a finales del 2025 y para ese momento todavía estaremos viviendo los efectos del fenómeno de El Niño con lo que podríamos apoyar al país.



¿Qué capacidad y qué área ocuparía el parque?



El parque tiene una cifra de 201 megavatios pico, y en capacidad neta será de unos 160 megavatios nominales. Esto lo que quiere decir es que en paneles solares instalaremos una capacidad de 200 megavatios.



El parque está ubicado muy cerca de Ibagué y el área de impacto supera las 300 hectáreas, pero esto cuenta no solo el área en la que vamos a instalar los paneles sino también el área alrededor.



(Le recomendamos: En Cali firman pacto por la equidad de género en el campo).



¿Necesitan construir una subestación o una línea adicional?



No, afortunadamente. Esta fue una de las ventajas que evaluamos, que el proyecto no depende de ampliaciones ni de infraestructura de red adicional. Solo tenemos que hacer las obras de la línea y de la bahía de interconexión.



¿Cuál es su pipeline para los próximos años?



Tenemos una meta grande, nuestro plan de negocios que considera que para 2027 debiéramos tener por lo menos 840 gigavatios construidos. Hemos hecho alianzas como la de Isagen para sumar fuerzas en el mercado y con ellos nos hemos propuesto hacer 1.000 megavatios. Nuestros desarrollos no serán solo con ellos. Podríamos decir que Atlas quiere hacer en los próximos cuatro años 1.000 megavatios.



¿Tienen aprobadas ya las inversiones?



Nos han aprobado el plan de negocio del que salen los 840 megavatios y el presupuesto de inversión lo van aprobando caso a caso.



¿Se debería realizar otro proceso de estos?



Desde la perspectiva de mercado la subasta fue exitosa. No se había visto antes que se adjudicaran 4,4 gigavatios solares. Pero desde la perspectiva de llenar las necesidades de energía firme del país vimos una participación baja de otras tecnologías. La energía solar es muy firme durante las horas solares, pero el sistema necesita complementarse de otras tecnologías.



Creemos que sí se vislumbra una necesidad de una subasta de cargo por confiabilidad pronto. El Ministerio de Hacienda así lo ha manifestado en algunas intervenciones públicas y estamos a la expectativa de que suceda.



(Puede leer: Exgerente de Afinia advierte por menor inversión de EPM en la compañía).



¿Cuáles son los detalles de ese otro parque con el que participaron en la subasta?



Es un parque solar que todavía no hemos anunciado, pero que tiene unos 100 megavatios y está ubicado en el norte del país.



¿Cómo analiza los retos y el clima de inversión?



Para el desarrollo de energías renovables hay un ambiente positivo. Independientemente de que hay noticias de que algunos actores se están yendo del país, también hay otros actores que están llegando.



Para nosotros es totalmente claro que hay fundamentales en Colombia, es un país con buen recurso, con una historia de estabilidad jurídica y se viene trabajando en una regulación y en política pública.



Confiamos en que esa estabilidad jurídica va a seguir estando presente en Colombia, que vamos a seguir teniendo esa visión a largo plazo y estabilidad para nosotros hacer inversiones de gran envergadura y de largo aliento que son las que requieren las plantas renovables.



Evidentemente, hay que hacer ajustes en la legislación que data de 1990 y confiamos en que sean razonables para identificar qué cambios hacer.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista de Portafolio