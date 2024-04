El plan de Celsia en energía solar es pasar de 300 megas a 1,2 gigas

Las compañías de generación de energía con proyectos en La Guajira se han enfrentado a dificultades para iniciar construcciones, dentro de estas se encuentran las demoras en licencias ambientales.



Esto llevó a que Celsia decidiera mover equipos de generación eólica que tenía destinados para sus proyectos Acacia y Camelias hacia otro parque en Perú. Ricardo Sierra, presidente de la empresa, señaló que espera incrementar su portafolio solar y poner en operación estos parques, aunque no en el corto plazo.



Están en medio de una recompra de acciones, ¿qué resultados esperan tener?

Este proceso ha logrado una liquidez en la acción, que prácticamente se multiplicó por cuatro pasando de negociaciones de $400 millones diarios a unos $1.800 millones. Eso les va a permitir a los accionistas entrar y salir con mucha facilidad de nuestra de nuestra acción. Lo segundo es la valorización, porque desde que empezó el programa la valorización ha sido del 50%. Los accionistas hoy tienen liquidez y una acción muy valorizada. Para los que se quedan hay menos acciones de circulación y cada vez su participación es más relevante.



¿Cómo está su cobertura en contratos para la comercialización y venta de energía?

Los clientes a los que comercializamos energía les estamos entregando lo que se compró hace mucho tiempo. Esto nos permite que tengan una estabilidad en los precios. Podemos decir que a un cliente nuestro casi no le importa si la bolsa está a $1.000 o a $100 porque ya está contratada.



Por otra parte, vendemos la energía que generamos, porque hay una restricción para que no más de 10% de la energía de nuestros comercializadores sea nuestra. Tenemos que sacarla al mercado, donde tenemos más de 700 clientes industriales a los que les vendemos directamente y tenemos entre el 80% y el 90% de nuestra energía vendida para los próximos dos o tres años en contratos.



¿Salieron a vender en el mecanismo de contratación para 2024 y 2025 que habilitó la Creg?

No teníamos energía disponible.



¿Cómo va su desarrollo de proyectos, en La Guajira? ¿Están en el trámite de la licencia nuevamente?

Estamos en esos trámites, tuvimos una aprobación en la que llevábamos 26 meses y nos la entregaron hace dos semanas. Lo otro es que estamos con unos permisos con la Anla entregando la documentación para lograr los permisos de la línea de transmisión y un par de consultas previas.



¿Este año podrían tener los permisos ambientales para iniciar construcción?

Teniendo en cuenta la línea de transmisión que tenemos que construir y que estamos licenciando, creo que eso se nos va a llevar hasta primer trimestre del año entrante.



¿Buscarían aplicar a la modificación de cambios de fecha de puesta en operación?

Lo tendríamos que mirar, en principio no. Pero lo tenemos que mirar. Ya deberíamos haber entregado los proyectos hace como un año y medio y estamos cubriendo con nuestro portafolio de generación los compromisos que habíamos adquirido en las subastas. Los comercializadores que se ganaron esa subasta están recibiendo la energía, la estamos atendiendo sin ningún problema.

¿La caja les da para seguir cubriendo esas obligaciones sin la entrada de los proyectos?

Sí, perfectamente. Hay otros jugadores que no tienen portafolio y ganaron obligaciones de subasta con su único proyecto. Nosotros apostamos sabiendo que tenemos portafolio entonces cuando estos proyectos no llegaron teníamos como responder.



¿Cuándo espera poner en operación sus parques eólicos?

Si nos entregaran la licencia y pudiéramos construir hay un tiempo que se demora la construcción. En Perú esperamos iniciar construcción en el segundo trimestre de este año y debemos de tener el parque en operación en 12 meses con sus 220 megavatios. Este es el tiempo que se podría tomar un proyecto de este tipo.



¿Además de estos proyectos cuál es su pipeline para los próximos meses?

Tenemos 126 megavatios en construcción, y debemos recibir otros 150 megavatios en ready to built pronto. Estamos esperando en julio que se entreguen nuevas conexiones para recibir proyectos adicionales por unos 500 a 700 megavatios, estamos muy emocionados. Ese es nuestro plan de desarrollo para que en solar pasemos de 300 megavatios a 1,2 gigavatios en tres o cuatro años.



Daniela Morales Soler

Periodista de Portafolio

