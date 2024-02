‘Queremos liderar la producción de hidrógeno verde’

Colombia es uno de los países que podría entregar el hidrógeno verde a mejores precios a 2030, según datos de múltiples entidades. En este contexto algunas empresas están apostando por el desarrollo del parques solares y eólicos para producir este vector. Andrés Torres, presidente de Electryon Energy, explicó sus planes para entregar los primeros grandes proyectos de este energético.

¿En qué proyectos están trabajando en el país?



Desarrollamos dos líneas de negocio, la primera es el desarrollo hasta la etapa de ready to build (R2B) de parques solares con conexión al Sistema Interconectado Nacional y la segunda es una que nos emociona y en la que vemos el futuro: la originación hasta la etapa de R2B de proyectos para la producción de hidrógeno o amoniaco verde. Esto puede ser para proveer clientes locales o para exportación.



Nacimos con el propósito de ser líderes en el desarrollo de proyectos solares y de producción de hidrógeno verde a gran escala y esto es importante porque para nosotros la escala es un elemento fundamental especialmente en la producción de hidrógeno verde.



Colombia tiene un potencial muy grande de ser líder en la industria de producción de hidrógeno verde, tenemos un recurso solar muy bueno y estable durante todo el año y en La Guajira contamos con unos mejores recursos eólicos.



Esto nos da una ventaja competitiva frente a otros países por el costo de la energía y segundo porque Colombia está situada a la mitad de los mercados europeos y asiáticos por su posición geográfica.



Llevamos dos años trabajando en cuatro proyectos para la producción de hidrógeno verde o amoniaco verde en distintas zonas del país, y suman aproximadamente un gigavatio de energía, con la que buscamos producir alrededor de 100.000 toneladas de hidrógeno verde o 600.000 toneladas de amoniaco verde al año.



¿Qué inversión necesitaría este plan?



Nuestros cuatro proyectos sumarían una inversión aproximada de US$2,5 millones en Capex para poder ponerlos en operación en el año 2028, que es la fecha que estimamos nosotros de puesta en operación.



La misión que tenemos es ser la primera empresa en llevar proyectos de gran escala a ready to build en los siguientes dos años, entonces estamos enfocados es en hacer todas las inversiones en el desarrollo para que estos cuatro proyectos puedan llegar a esa etapa y en ese momento se harían esas inversiones que mencionó.



¿En qué fase están estos proyectos?



Ya pasamos la etapa de prefactibilidad de los cuatro proyectos y estamos en factibilidad. Una vez los tengamos en R2B queremos entrar a ofrecer proyectos a estos inversionistas para que los construyan y operen.



¿Dónde están ubicados estos proyectos?



Uno está en La Guajira, uno en Cartagena, uno en Barranquilla y otro en Bogotá. El proyecto de La Guajira tiene como base un proyecto eólico, pero no es costa afuera. No estamos contemplando proyectos costa afuera para la producción de hidrógeno, porque consideramos que aún falta desarrollar bastante la viabilidad de este tipo de proyectos y queremos empezar con una primera fase de proyectos que se puedan materializar en el mediano corto y mediano plazo.



¿Han enfrentado retrasos en estas fases previas?



El cuello de botella, no solo en Colombia sino a nivel mundial, es que hay una necesidad de acelerar toda esta convergencia de energía renovable que se ve obstaculizada muchas veces por los trámites administrativos que requieren este tipo de proyectos.



En Colombia tenemos la participación de entidades de orden municipal, departamental y nacional y vemos que no hay mucho diálogo entre las entidades.



El mayor reto que tenemos es que haya un mejor diálogo entre todas las instituciones del país. Para los proyectos de gran escala, el reto es precisamente que el Gobierno Nacional empiece también a entender que no basta solamente con tener una política a nivel nacional, porque para que esto funcione se necesita ir a las corporaciones a transmitir este mensaje.

Los retos: infraestructura, agua y regulación

El desarrollo de proyectos de hidrógeno verde requiere articulación en puntos como la regulación para habilitar su salida al mercado; el acceso al agua para producirlo y la infraestructura que permita su exportación o movilización dentro del territorio. Andrés Torres, presidente de Electryon Energy, expuso que en el caso de las reglas de juego el país ha ido avanzando con algunos documentos previos y se espera la salida de una ley para generar una base regulatoria.



Con respecto a temas de infraestructura, Torres consideró que el país cuenta con los puertos para exportar este vector energético, al menos para los proyectos que se están desarrollando ahora, que podrían usarla, pero a medida que crezca el volumen para vender al exterior se requerirán más obras.

Con respecto al agua, expuso que trabajan en zonas como La Guajira, donde se instalará una planta de desalinización que podría beneficiar a las comunidades.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista de Portafolio