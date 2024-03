Plan de acción para el fenómeno de El Niño va en el 39 %

El Gobierno dispuso el Plan Nacional de Gestión ante el fenómeno de El Niño, en el que ideó un despliegue de acciones desde todos los sectores para monitorear y actuar dependiendo la escalada del evento climático, para el cual destinó un total de $1,5 billones y cuyo avance en el frente ambiental va en 39%.

Portafolio reunió las acciones propuestas en los sectores de ambiente, agricultura y energía, y revisó los detalles de los impactos y la gestión gubernamental frente al fenómeno en el país, desde lo que se planeó, hasta lo que ya se ha implementado.



Si bien los renglones de ambiente y agricultura han sido unos de los más impactados, El Niño también afecta la generación de energía, que es mayoritariamente hídrica. Por este motivo, el plan de gestión contempla la importancia de articular respuestas intersectoriales que permitan mantener el suministro eléctrico.



De acuerdo con lo estipulado en el Plan Nacional, el sector medioambiental, llevó la mayoría de acciones planteadas, desde anticipatorias hasta de respuesta.



Por ejemplo, la cartera de Ambiente tomó la estrategia nacional de corresponsabilidad para la prevención de incendios forestales, que desde inicio de año afectó notablemente diferentes zonas del país.



En consulta con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cartera detalló que el plan cuenta con un total de 172 acciones, de las cuales 111 corresponden a actividades anticipatorias, 52 son de ejecución de la respuesta y nueve corresponden a la recuperación.

En ese sentido, entre las principales medidas anticipatorias, para la construcción de estrategias regionales para la gestión de incendios forestales, el Ministerio aseguró que hasta la fecha se han realizado seis sesiones en los diferentes Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo (CDGRD) para la formulación y seguimiento de la construcción de estrategias en cada una de las regiones.



“Se llevaron a cabo un total de 10 capacitaciones en los diferentes componentes de la estrategia, con participación de actores territoriales de las regiones naturales biogeográficas: Andina, Pacifico, Caribe-Insular, Amazonas y Orinoquia”, afirma la cartera.



Así mismo, señalaron que se ha hecho el levantamiento de inventario de cuerpos de bomberos a nivel nacional, que se desglosaron en 25 cuerpos de bomberos oficiales, 790 cuerpos de bomberos voluntarios y 46 cuerpos de bomberos aeronáuticos.



Por otra parte, el Ministerio dijo que ha realizado diferentes acciones como protocolos de respuesta ante incendios, el monitoreo y verificación de puntos de calor, entre otras. Pero también detalló que respecto a las medidas de ejecución de la respuesta, estas se desarrollan en el momento de la declaratoria del fenómeno y se encuentran sujetas a la materialización de eventos o emergencias.



“Estas acciones se continuarán desarrollando hasta el término del fenómeno, por lo que su avance de ejecución es estimativo de acuerdo con cada una de las líneas de intervención planteadas o formuladas”, explicaron.

Frente a las acciones de recuperación, argumentaron que el plazo de ejecución dependerá de las

evolución y finalización del fenómeno en el país.



Por otra parte, respecto a la implementación de las acciones, la entidad destacó que los sectores y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), han adelantado acciones en las fases de acciones anticipatorias en los 176 municipios y 23 departamentos priorizados y de respuesta en los municipios donde se ha requerido de acciones inmediatas de atención.



De esta forma, el Minambiente registra que a corte de febrero se han reportado avances en la implementación de 67 acciones, es decir el 39% del total. “Desde el Ministerio de Ambiente, en convenio con el PNUD, se viene implementado el proyecto Colombia Resiliente, con la preparación y acción anticipatoria ante el fenómeno ENOS e implementación de la Red Nacional de Brigadas Forestales en 80 municipios y 23 departamentos priorizados”, manifestaron.



En el marco de ese convenio se adelantarán dos proyectos, entre los que se encuentra el fortalecimiento de capacidades de acción anticipatoria, monitoreo y reporte de fenómenos ENOS (Niño y Niña), que se llevará a cabo en 23 departamentos y en los 176 municipios priorizados.



Y la implementación de la Red Nacional de Brigadas Forestales comunitarias para la prevención de incendios forestales, en la cual se adelantará en 24 departamentos y 80 municipios la capacitación para prevención, primera respuesta y autoprotección.



La destinación de recursos para la respuesta

Respecto al despliegue de ayudas para apoyar las afectaciones producidas por el fenómeno de El Niño, el Ministerio de Ambiente destacó la respuesta a nivel nacional de la UNGRD, en donde a fecha de corte del 23 de febrero de este año se había destinado un total de $8.000 millones.



Estos recursos se invirtieron en respuestas de operaciones aéreas de la Fuerza Aeroespacial de Colombia por $4.149 millones, así como $2.454 les correspondieron a las operaciones en aire de la Policía Nacional, y $1.403 millones para el Ejército Nacional.



Adicionalmente, la Unidad ha hecho un poco más de 16.000 operaciones, así como también se han dispuesto aviones y helicópteros como respuesta a las afectaciones causadas por el evento climático.

Energía



Entre tanto, dentro de las acciones anticipatorias que plantea el documento de gestión está el monitoreo de las centrales hidroeléctricas, embalses y represas por su importancia para la generación de energía.



Una de las preocupaciones que expuso el Plan de Gestión fue el impacto que el bajo nivel de lluvias podía tener efectos en el nivel de los embalses y sus aportes hídricos.



Esto se ha evidenciado en el nivel de aportes, que en lo corrido de marzo se ha ubicado en 42,7% de la media histórica. La baja hidrología ha llevado a que el consumo de las hidroeléctricas sea mayor que su reposición. De esa forma, el pasado 7 de marzo el nivel de los embalses en el país cerró en 40,4% de su volumen útil. Sin embargo, al desagregar por embalses, se evidencia que algunos están en un nivel muy bajo, como es el caso de Ituango, que está en 9% de su volumen. Eso significa que desde el Ministerio de Minas y Energía las acciones estaban enfocadas en monitorear el nivel de los embalses y también apoyar el abastecimiento y cuestiones técnicas de las plantas de generación térmica que respaldan al sistema en momentos de estrés.

Adrián Correa, director de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), dijo que el abanico de acciones tomadas por el sector va desde ajustes regulatorios y normativos que permitieran facilidades de contratación de diferentes energéticos, pasando por alivios financieros para las compañías de comercialización, abastecimiento de energéticos, coordinación de mantenimientos programados en las centrales térmicas y agilizar la entrada de nueva infraestructura para darle robustez al sistema.



Sobre los combustibles que necesitan las térmicas para operar, Correa destacó que se elaboraron rutas de abastecimiento de carbón, combustibles líquidos y gas natural, para lo cual se centraron en conocer las necesidades y encontrar las vías para asegurar el inventario que requieren estas centrales.



Alejandro Castañeda, director de Andeg, señaló que la coordinación interinstitucional ha sido muy importante para hacer frente a este fenómeno climático. “La coordinación ha sido importante en cuanto al seguimiento a las variables de hidrología y el seguimiento al abastecimiento de combustibles para la generación térmica, entre otras, han permitido que se haya asegurado el suministro de energía durante este fenómeno de El Niño”.

Destacó que la cartera de Minas y Energía generó condiciones para que los agentes pudieran operar durante este periodo. Desde el 1.° de diciembre la generación térmica ha sido en promedio 32,4% del total.



Correa destacó que si bien el nivel de embalses es bajo y la caída en su volumen ha sido rápida, el valor todavía se encuentra por encima de la senda de referencia que había trazado la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para este momento. Eso se da por la gestión de embalses a cargo de los generadores.



Sobre el tema, Natalia Gutiérrez, presidente de Acolgen, manifestó que “está lloviendo poco y los embalses están bajos, pero la gestión de los agentes ha permitido que se gestione el embalse agregado de manera responsable”.



El director de la Upme reveló que “la senda estima que de acá a finales de marzo sería de 27%. Entonces mientras que a final de mes estemos por encima de ese 27% que es un valor referente de umbral, estaremos todavía con ese colchón”.

Según datos de XM, operador del sector eléctrico, el valor proyectado está 2,3 puntos por encima del nivel más bajo de El Niño de 2015-2016, que se dio el 1°.de abril del último año (24,63%), en el que se recomendó un racionamiento eléctrico.



Correa añadió que en caso de terminar el mes con un dato menor habría un escenario de mayor alerta. Por ello, aún no se han considerado medidas como la respuesta de la demanda.



Esta consiste en habilitar regulatoriamente mecanismos de remuneración para los usuarios por bajar el consumo. Esta medida se aplicó en El Niño de 2015-2016, y permitió una baja de 5% en la energía demandada.



No obstante, Gutiérrez manifestó que se necesita que los consumidores tengan una demanda eficiente que apoye al sistema en este momento. “Se debe realizar seguimiento a la condición de hidrología, teniendo en cuenta que las agencias internacionales dan por terminado el fenómeno de El Niño por el mes de marzo o abril, y es importante que se recuperen las lluvias durante el mes de abril”, agregó Castañeda.

Dijo que aún así, en caso de que la situación sea más compleja y se extienda, las térmicas están preparadas para subir hasta 50% su participación en la generación.



Correa recordó que el Ideam estima que en el trimestre marzo-abril-mayo se llegue a la neutralidad del fenómeno de El Niño, tras lo cual se viviría nuevamente un fenómeno de La Niña, es decir, de lluvias.

No obstante, manifestó que se siguen moniterando las diversas variables que impactan la prestación del servicio.



Pero Gutiérrez cree que no se debe cantar victoria, puesto que se pueden presentar imprevistos como ocurrió en El Niño 2015-2016, cuando la salida de un embalse impactó 25% de la oferta del sistema.



“Debemos mantener la cautela y continuar haciendo las labores de seguimiento a los indicadores físicos y de mercado, permitiendo que el mercado actúe, y siendo cuidadosos de no enviar señales de intervención que no permitan ahorrar agua o que impidan prender las plantas térmicas”, dijo la líder gremial, quien llamó a tener una Creg con quórum que pueda sesionar.



Portafolio consultó al Ministerio de Minas y Energía sobre las acciones para El Niño, pero tras varios días no se obtuvo respuesta.

DIANA K. RODRÍGUEZ T.

DANIELA MORALES SOLER

Periodistas de Portafolio