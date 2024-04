Dificultades en embalses son mayores de lo que se previó: esto dicen los expertos

Más allá de la continua reducción en el nivel de los embalses de generación eléctrica, que terminaron marzo en 31,51% y con una baja de 72,47% en los aportes hídricos, los niveles de estrés del sistema empeoraron por situaciones más complejas en las plantas hidroeléctricas.



Esta situación fue la que llevó a XM, operador del mercado eléctrico, a hacer el fin de semana un urgente llamado al Gobierno para que se adopten medidas que mitiguen la materialización de un riesgo de apagón. En la carta al Ministerio de Minas y Energía, XM recalcó que el nivel de los embalses está peligrosamente bajo y su volumen útil está llegando a los límites, bien porque tienen una alta capa de sedimentación, o porque deben mantener un mínimo por abastecimiento de acueductos o tienen otras restricciones.



El operador del sistema eléctrico hizo un diagnóstico de 24 de los embalses que surten el consumo de energía, en donde se evidencia que represas como Guavio tienen un porcentaje de volumen útil diario de apenas 5,8%, pero registra cambio temporal de embalse, reduciendo el volumen útil en 30% y ya no puede operar por debajo del nivel mínimo actual. Para el 31 de marzo la planta declaró el 74% de su capacidad (de ese 5,8%). Este embalse representaba en ese momento 1,5% de participación del volumen útil diario total.



(Lea: Proponen medidas para uso eficiente de agua y energía, y así evitar racionamientos).



Otro caso que merece especial cuidado es el del Agregado Bogotá, cuyo volumen útil diario para la fecha del informe -31 de marzo- era el 54,6% pero su participación en el volumen útil diario era del 39,4%, y la compañía que maneja el embalse, Enel Colombia, señaló que tenía una restricción en la descarga de Tominé de 11,3 metros cúbicos por segundo.



Así mismo, otro embalse que tiene un gran aporte diario es el del Peñol, cuya participación de volumen útil diario en el total del país fue 26,8%, pero su volumen útil diario era de apenas 35,9%, y su operador reportó que “estaba con un volumen útil diario por debajo del mínimo histórico”.

Embalses. Archivo EL TIEMPO

En otras palabras, la oferta de energía camina por el filo de la navaja, ya que si bien se tiene un colchón térmico, con el crecimiento de la demanda existe la probabilidad de que el país no pueda atender algún pico de consumo.



Sin embargo, desde el Gobierno, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, precisó: “Hemos logrado superar todos estos meses de sequía sin ningún problema, ni riesgo de apagón, y estamos ya en la última fase que implica cuidar mucho la recuperación de nuestros embalses”.



(Lea también: ‘El Niño no se ha acabado’: nuevo llamado para afrontar lo que queda de temporada seca).



Pero al mismo tiempo, desde el sector eléctrico, el panorama es diferente, ya que Acolgén, el gremio de los generadores de energía, recalcó que aunque los informes de agencias meteorológicas internacionales permiten pensar que estamos en la fase final de la temporada de sequía, “debemos decir, con toda claridad, que el fenómeno de El Niño no se ha acabado, por lo que no podemos bajar la guardia”.



Y puso de presente que si bien el Ideam prevé la llegada de lluvias en las siguientes semanas, el consumo eléctrico ha aumentado 8,31% con respecto a los mismos días de marzo del año 2023, por lo que, de retrasarse la temporada invernal, la recuperación de los embalses se hará más lenta y la operación con plantas térmicas resultará más exigente. Eso, según Acolgén, requiere un mayor nivel de coordinación en la toma de medidas, y de atención a la evolución del sistema, para que el uso de recursos sea tan eficiente como resulte posible, en un escenario que garantice la sostenibilidad financiera de los agentes generadores.

Embalses Archivo particular

El gremio subrayó que “es fundamental tomar medidas y desarrollar un trabajo conjunto para evitar que cualquier planta quede indisponible por bloqueos o situaciones similares, ya que en esta coyuntura todas las plantas son claves para atender a los usuarios, independientemente de la tecnología o fuente de generación”.



Por su parte, la Asociación Nacional de Generadores (Andeg), gremio de las plantas térmicas, advirtió que medidas propuestas hace meses, como una campaña de ahorro generando incentivos a los usuarios por bajar consumo, o el pago de excedentes a industrias a precio de bolsa, quedaron en el aire al no haber quórum en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Anticipan medidas, una con más costo a usuarios

El Ministerio de Minas y Energía publicó dos proyectos de resolución para adoptar medidas concretas que permitan bajar el riesgo de racionamiento.



(Le recomendamos: Dónde se encuentran las reservas de gas en el país para el futuro, según Ecopetrol).



En el primer proyecto, el Ministerio plantea que las exportaciones de energía a Ecuador solo se hagan mediante plantas que operen con combustibles líquidos o con térmicas que sean despachadas centralmente, siempre y cuando la alternativa elegida no se requiera para cubrir demanda total doméstica diaria.



En segundo lugar, el otro proyecto de resolución señala que el Ministerio, a través de circular, fijará un valor mínimo de referencia diario para la generación térmica, para lo cual el Centro Nacional de Despacho usará las reglas de la Resolución Creg 062 de 2000, incluyendo una restricción adicional.

Embalses en Colombia. CAR

Sobre las medidas, Alejandro Castañeda, director de la Asociación Colombiana de Generadores, señaló que tras cuatro meses de apoyar a Ecuador ya es hora de interrumpir este suministro y priorizar el abastecimiento local.



Frente a la segunda, el dirigente advirtió que finalmente serán los usuarios de todo el país los que asuman un mayor costo, porque la diferencia entre la oferta térmica diaria y el valor mínimo requerido se cargará al componente de restricciones, que hace parte de la tarifa.



Al respecto, instó a activar el estatuto de desabastecimiento, para que quienes asuman este mayor costo sean los agentes que tuvieron mala gestión de sus recursos.



PORTAFOLIO