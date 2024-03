Nivel de embalses mantiene alertas por desabastecimiento: qué pasa

El nivel de embalses se encuentra en 32,9% en el país a medida que el fenómeno de El Niño se acerca a su fase neutral en los próximos meses. En los últimos días, el volumen útil de estos se han reducido de forma constante, por cuenta de la baja hidrología y el incremento en el consumo eléctrico.



Esta situación ha llevado a que el embalse en poco menos de tres meses haya tenido un descenso de 37,3 puntos porcentuales. Vale la pena recordar que el 31 de diciembre, el volumen de los embalses se ubicaba en 70,2%.



El Gobierno, por medio de la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética (Cacsse) ha señalado que este dato se mantiene aún por encima de la senda de referencia que estableció la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).



(Además: Enel pone en operación comercial parque solar El Paso, en el Cesar).



Esta senda estimaba que para la misma fecha (25 de marzo), el volumen crítico para el sistema estaría por debajo de 27,6%. Esto quiere decir que está 5,3 puntos porcentuales por encima de este dato.



No obstante, la cifra de volumen útil es la más baja observado para el mes de marzo en los últimos 20 años, de acuerdo con datos de XM, operador del mercado eléctrico.

Embalses. Archivo EL TIEMPO

“Según los escenarios supuestos, sin la materialización de eventos de baja probabilidad y gran impacto, la demanda de energía de los colombianos puede atenderse con el uso eficiente de toda la infraestructura eléctrica, contando especialmente con la máxima generación térmica en lo que resta del verano y el uso eficiente de los recursos hidráulicos disponibles”, expresó Juan Carlos Morales Ruíz, gerente del Centro Nacional de Despacho de XM.



Es de destacar que estos eventos a los que refiere pueden ser, por ejemplo, la salida de plantas por múltiples factores, que ya ha ocurrido en otras sequías e incluso durante este verano.



(Le recomendamos: Fitch le bajó la calificación a Canacol Energy por caída en sus reservas de gas).



Ricardo Sierra, presidente de Celsia, manifestó que “en El Niño del 2015 - 2016 en Celsia vivimos uno con un daño grave en una planta que nos sacó tres semanas de operación”.



Adicionalmente, el país estuvo al borde de una situación de desabastecimiento eléctrico en días pasados por la salida de 400 megavatios de dos unidades de generación por los bloqueos al embalse Paraíso.

Embalse Archivo particular

Al estar el sistema bajo, el estrés de la demanda creciente y el nivel de embalses en descenso se encienden alarmas por cuenta de los riesgos que se podrían generar.



De acuerdo con datos del operador, el nivel de aportes hídricos se ubican aún por debajo de la media histórica, afectando la recuperación del volumen.



(Lea: Piden al Gobierno no 'politizar' debate sobre las tarifas de energía en el Caribe).



Hasta el 25 de marzo, el promedio de aportes se encontraba en 70,07 gigavatios hora día, equivalente a 45,4% de la media para esta fecha.



Por esto mismo, el Gobierno pidió mantener la capacidad térmica en su máximo nivel para cubrir la demanda del país. XM manifestó que “continúa la alta exigencia a la disponibilidad del parque térmico y su infraestructura de abastecimiento de combustible. En este sentido, y ante las condiciones actuales, se identifica la necesidad de contar con una generación térmica en valores cercanos a su máxima capacidad (al menos hasta que los aportes lleguen a sus promedios históricos)”.

Embalses en Colombia. CAR

Sobre este tema, Alejandro Castañeda, director de Andeg, expuso que las centrales tienen contratos de abastecimiento de los diversos combustibles para operar cuando el sistema lo requiera. Si bien hay centrales que se han enfrentado a dificultades, hasta el momento ha habido flexibilidad para entregar la energía que se requiere.



“Hoy estamos generando 90 gigavatios hora, que es 40% de la demanda del país. Pero la obligación de energía en firme es 118 gigavatios hora, con lo que las térmicas podrían aportar un poco más”, señaló.



Por su parte, Jorge Sierra, gerente de operaciones de Enersinc, expuso que durante Semana Santa, la demanda eléctrica suele ser un poco menor, por lo que es probable que los embalses puedan recuperar un poco de su volumen o ralentizar el ritmo de descenso.



Demanda



Al igual que durante el pasado El Niño de 2015 - 2016, los actores del sector han pedido que se active un mecanismo de respuesta de la demanda y que en su momento permitió reducciones de hasta 5% en la demanda. “No veo campañas de ahorro ni mensajes contundentes para evitar el desperdicio de kilovatios. Tenemos que ahorrar lo que podamos”, dijo Ricardo Sierra.



Vale la pena destacar que la Creg puede activar un mecanismo de respuesta de la demanda, que remunera a los consumidores por las reducciones que se hagan en sus consumos.



(Puede leer: Las pautas de comisión experta para ahorrar energía por El Niño).



Sin embargo, hasta el momento esta alternativa no se ha tomado. De acuerdo con Adrián Correa, director de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) esta es la última medida que se tomaría.



Si bien no se ha activado esta herramienta, el Cacsse presentó recomendaciones para generar ahorros en los consumos. Estas hacen referencia a temas de eficiencia en los equipos, así como el menor uso de estos cuando no están en uso. “Es fundamental seguir contando con el compromiso de los colombianos con hacer un uso racional de la energía” comunicaron.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista de Portafolio