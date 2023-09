¿Qué pasa con los precios de la energía?

El tema de moda, en medio de contiendas electorales regionales, suele ser el costo de los servicios públicos y, ante la coyuntura de precios de bolsa, bajo un fenómeno de El Niño, las tarifas de energía eléctrica, que son un tema en el que no nos podemos equivocar en la solución.



En la coyuntura actual es fundamental concentrarnos en la prestación ininterrumpida del servicio, la cual podría estar en riesgo por la ausencia de políticas públicas que incentiven la construcción de más proyectos de generación de energía eléctrica.





Por esto considero relevante explicar algunos temas que son fundamentales para que todos los colombianos conozcan una visión más amplia de las situaciones que como sector eléctrico estamos afrontando.



Hablando de balances de energía eléctrica, insisto en que la falta de competencia se da por la falta de incentivos para desarrollar nuevos proyectos, pues según XM tenemos alrededor de 3GW de energía (30% del consumo) en proyectos demorados, principalmente por dificultades en los procesos de consulta previa y licenciamiento ambiental de las CARs (de generación y transmisión). Pero incluso con atrasos, contamos con energía suficiente para afrontar el fenómeno de El Niño, si no hay ninguna señal de intervención de política pública que promueva un desbalance de los recursos con los que contamos.



Esta es la foto de hoy, pero si analizamos las cifras de la UPME para 2027, la situación es delicada, pues tendríamos déficit de energía firme si no se dan las señales adecuadas para que los proyectos participen en la siguiente subasta del cargo por confiabilidad y puedan ser construidos. Incentivar más proyectos es la solución, no intervenir y limitar los actuales.



Y el problema tampoco es que este sector sea un oligopolio natural. Los mercados de energía eléctrica suelen ser mercados oligopólicos, en Colombia, Inglaterra, México, Chile y en todos los países donde se ha priorizado asegurar la atención del usuario.



Esto se da porque invertir en este sector requiere alta especialización, conocimiento profundo para asumir riesgos y montos de capital al que muy pocos tienen acceso. Esto no significa que el mercado no funcione o funcione mal; ¡todo lo contrario! Por eso reiteramos el llamado a contar con una CREG independiente y fuerte técnicamente, pues las reglas en las que el mercado funciona dependen de la eficiencia del regulador.



Ahora hablemos del mercado de Bolsa, el cual responde directamente a señales de cantidad de energía en el mercado: sube cuando hay escasez (como ahora con el fenómeno de El Niño) y baja cuando hay abundancia de agua. En cuanto a la formación de precios de la energía debemos dividirla en dos: el que se oferta en contratos (80% de la energía que consumimos) y el que se oferta en bolsa (solo el 20% de lo que consumimos).



Cuestionar el costo de cada agente significa cambiar el modelo de mercado, lo cual es una discusión técnica que hasta ahora no se ha dado en Colombia, pero en Europa sí.

Recientemente la Unión Europea realizó un análisis donde concluyó que el mercado marginalista es el correcto para incentivar el desarrollo de proyectos de generación, especialmente de los proyectos renovables hidráulicos, solares y eólicos.



En lo corrido de septiembre hemos visto un aumento en la generación térmica (el doble del promedio), la cual explica el incremento de precios; aquí la discusión no es quién pone el precio, el fondo es si se está usando más o menos agua y los datos no mienten: estamos generando más con combustibles y menos con agua, ahorrándola para el verano que viene y para esto es que tenemos este diseño de mercado eléctrico, el cual está funcionando, incluso bajo presión de energía demorada.



Ahora, quiero hablar sobre el funcionamiento de los embalses y los vertimientos. Frases como ‘embalses llenos’, ‘el sol es gratis’, ‘el viento es gratis’ y todas sus derivadas, aplican para meterse a un lago, asolearse o disfrutar de la brisa, pero si queremos hablar de energía necesitamos generarla y eso no es gratis, eso se hace con equipos, con infraestructura, con personas, con inversiones no solo en máquinas si no inversiones sociales y ambientales.



Por esto, generar energía con sol o con viento o con agua, ¡no es gratis! Pero no solo hablemos de lo que nos cuesta generar un kilovatio, sino de cómo se usa el agua: el precio de bolsa refleja la escasez de agua: cuando se vierte, este disminuye y cuando deja de llover, aumenta (datos de XM).¡



Entendiendo que pueden existir períodos donde un agente renovable sea quien defina el precio, la métrica correcta a seguir es qué tanta agua se está usando para poder asegurar si el comportamiento de ofertas es una excusa o, como los números lo muestran, una realidad.



Pero adicionalmente, en nuestro sector existe el llamado estatuto de desabastecimiento, creado por el gobierno para que los generadores hidráulicos ahorren agua y puedan atender la demanda durante el verano, todo bajo una senda que indica el mínimo nivel de los embalses al que debemos estar. Hoy tener un nivel al 77% significa que tenemos alrededor de 14% de margen sobre el mínimo nivel de agua, es decir, estamos guardando el agua hoy que vamos a necesitar mañana.



Finalmente, ¿cómo podemos navegar en esta coyuntura de precios de corto plazo? Los generadores hemos enfocado nuestras propuestas en dos frentes.



El primero, una propuesta que busca incentivar la contratación para que los comercializadores que están atendiendo demanda regulada con energía de la bolsa puedan contar con una opción que les permita cubrir precios y cantidades.



Y al tiempo incentivamos el uso responsable de los recursos. Acolgen lanzó una campaña que invita al ahorro mediante el mensaje ‘Que tu foco sea ahorrar’ para que entre todos podamos hacer un uso más eficiente del agua y de la energía eléctrica.



Reiteramos nuestra invitación a una construcción propositiva, que tenga señales de corto, mediano y largo plazo, que nos permita contar con unos mejores balances de energía, que nos permita invertir con tranquilidad y apostarle a Colombia los próximos 30 años, pensando siempre en el bienestar de todos los colombianos.



Natalia Gutiérrez Jaramillo

Presidente de Acolgen.