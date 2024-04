Spec habla de su respaldo a la generación de energía a gas en el país

Por cuenta del fenómeno de El Niño, las importaciones de gas natural han estado al máximo para responder a las necesidades de las plantas de generación térmica que están soportando al sistema eléctrico, mientras los embalses se encuentran en bajos niveles. Esto significa que la Sociedad Portuaria El Cayao (Spec), dedicada a la regasificación de gas natural licuado, la única de su naturaleza en el país, esté operando a máxima capacidad.



Así dijo José María Castro, gerente de la Sociedad, que explicó que cada semana están llegando buques y este año van unos 20. Así mismo, habló sobre su plan de expansión.



(Lea: Las decisiones que allanarían el camino para que Colombia importe gas desde Venezuela).



¿Cómo se ha comportado su operación y volúmenes regasificados en medio de El Niño?



Desde septiembre del año pasado, cuando se empezaron a sentir los efectos del fenómeno de El Niño en la generación de energía eléctrica, no hemos parado. Hemos tenido una operación continúa con un alto volumen de regasificación, con una constante llegada de buques. A medida que el tiempo ha avanzado, las cantidades que hemos entregado al país han sido mucho mayores, y en este momento estamos entregando 400 millones de pies cúbicos, que es el 100% de la capacidad que tenemos.



Esto lo hacemos para respaldar cerca de 70% de la generación térmica a gas del país y 30% de la demanda del país. Definitivamente, ha sido un seguro energético, que fue como se estableció desde el inicio y hemos podido contribuir a que en una situación tan compleja Colombia tenga la garantía de abastecimiento de gas para la generación.



¿Cuántos buques han recibido?



En 2024 hemos recibido más de 20 buques, lo que quiere decir que cada 3 o cuatro buques que compran nuestros clientes son para abastecerse.



Anunciaron su plan de expansión, ¿cómo será?



Informamos que son temas que toman tiempo y es algo en lo que ya venimos trabajando. Nuestra prioridad es habilitar para el país 50 millones de pies cúbicos adicionales este año en capacidad de regasificación.



(Puede leer: Inicia operación el parque solar Alejandría, de GreenYellow, en Córdoba).



Nosotros no compramos ni vendemos gas, solo brindamos la infraestructura. De esta forma podemos ofrecer más gas.



La segunda fase estaría lista a inicios de 2027, porque debe coincidir con una ampliación en la capacidad de transporte de los gasoductos, que permiten que el gas que salga llegue a lugares de consumo.



¿Qué inversión va a requerir?



En este momento no tenemos la cifra final, esperamos al término de este año estar tomando la decisión final para estar listos hacia el 2027.



Hubo un apetito por esta expansión por parte de posibles clientes. ¿Qué muestra esto en términos de la capacidad local para abastecer gas?



Claramente, hay una declinación natural de la producción local. Sabemos los tiempos que se demora un desarrollo de gas, por lo que se ha dicho que se va a requerir de una importación de alguna fuente. Nosotros, en pro de desarrollar los mercados, estamos viendo que desde nuestra infraestructura podemos aumentar la capacidad y contribuir al posible déficit con nuestra operación.



(Puede leer: Los cálculos de Minenergía sobre cuándo lloverá y si persisten riesgos de racionamiento).



¿El sondeo qué mostró en términos de agentes interesados?



Definitivamente, el sondeo mostró un interés en contar con gas natural para abastecer una demanda no térmica. Sin embargo, hemos visto que la publicación del Plan de Abastecimiento de Gas Natural de la Upme que definitivamente se necesita muy rápida la infraestructura.



Por eso estamos haciendo todo lo que podemos con la capacidad actual, así como la ampliación de la capacidad de transporte que se requiere para mover más gas.



Ante un posible déficit de gas natural, ¿cuál podría ser su papel más allá de la generación?



Como agentes de infraestructura y con base en las ampliaciones, lo que podemos ofrecer es mayor capacidad para que si el país necesita más regasificación se pueda tener. Ya serían los agentes los que comprarían este gas natural afuera y sabiendo las particularidades de ese mercado.



La subasta de cargo por confiabilidad no adjudicó ninguna térmica. ¿Cómo analiza eso?



Independientemente de la regasificación, nosotros viendo el mercado eléctrico cómo se mueve y el hecho de que no se hayan asignado nuevas térmicas genera mucha inquietud con respecto a la firmeza que hay a partir de 2028.



(Siga leyendo: La industria de energía eólica mundial marcó un récord en 2023).



Mirando desde lo que podríamos hacer nosotros, estamos disponibles para quien lo necesite. Si no hay generación térmica, habrá una no térmica que se dé. Incluso a futuro puede haber nuevos procesos de cargo y haya térmicas. En ese caso buscaremos también cómo participar.



¿Qué ventajas ve en una flexibilización de venta de excedentes de importación por medio de Spec?



El gas natural licuado tiene sus particularidades y definitivamente la regulación debe implementar eso para la comercialización para que el gas no solo se use para la demanda térmica y se pueda contribuir a las necesidades que haya.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista de Portafolio