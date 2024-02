Energía que llegará a subasta no alcanzaría a cubrir la demanda

El sector eléctrico ha enfrentado dificultades en los últimos meses, por diversos factores dentro de los que se cuentan la poca nueva oferta y el crecimiento continuo de la demanda. En este contexto, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) lanzó la subasta primaria de energía, a través del cargo por confiabilidad, para cubrir el periodo 2027-2028 que cierra hoy.



Sin embargo, datos de XM, operador del mercado eléctrico, con base en las garantías de seriedad presentadas para este proceso, evidencian que la energía en firme agregada para el cargo por confiabilidad (Enficc) no es suficiente para cubrir el escenario de demanda media proyectado.



De acuerdo con la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) en el escenario de la proyección de demanda de energía eléctrica presentado en enero de este año, se evidencia que desde diciembre de 2027 hasta noviembre de 2028 (periodo de la subasta), la demanda media sería de 263,4 gigavatios hora día.



Tomando los datos de la Enficc agregada presentados por XM (162,3 gigavatios hora día) y sumando las obligaciones de energía en firme que habían sido otorgadas con anterioridad (88,3 gigavatios hora día), así como la Enficc aproximada de las plantas no despachadas centralmente (8 megavatios hora día) se evidencia que el total de la Enficc es de 259 gigavatios hora día para el periodo. Es decir, esta es la energía nueva que tendría el sistema para afrontar estos años.



Ahora bien, al revisar el escenario de demanda media propuesto por la Upme, para este momento se evidencia que hay un déficit de 4,8 gigavatios hora día para este lapso.



Expertos consultados por Portafolio señalaron que esta energía en firme para el cargo por confiabilidad es equivalente a la que pondría una planta como El Quimbo (4,8 gigavatios hora día). Vale la pena destacar que esta planta hidroeléctrica cuenta con una capacidad instalada de 420 megavatios. Es decir que para ese periodo se necesitaría de una planta de una capacidad similar para cubrir el déficit.



Este desbalance se presentaría para el periodo que se convocó la subasta, no obstante que el escenario muestra que desde 2025 habría un faltante de energía firme en el sistema.



Si bien XM había presentado previamente otro balance de la Enficc agregada, la Creg envió una circular por medio de la cual pedía al operador que tomara en cuenta todas las garantías de seriedad recibidas el 18 de enero, pasadas las 5 de la tarde, cuando XM debe cerrar el proceso. Gracias a esta decisión del regulador se agregaron ocho proyectos adicionales a los que se había tenido en cuenta inicialmente y sin los que el desbalance es aún mayor.



Esta situación significa que la energía que hay en el sistema no está en capacidad para responder al crecimiento de la demanda, lo cual pone en riesgo la estabilidad y confiabilidad del suministro para estos años.



Si bien la energía del sistema no es suficiente para el periodo subastado (2027 - 2028), lo cierto es que para los años anteriores también se puede evidenciar un hueco en la energía del sistema frente al consumo que tiene proyectado la entidad de planeación.



Este tema pone en evidencia uno de los mayores riesgos que se han advertido que enfrentará el país: un posible desabastecimiento de energía. Precisamente, la Creg ha manifestado que con la asignación administrada que se realizó a finales de 2023 más la subasta primaria (que permite la entrada de nuevos proyectos) se puede cubrir el déficit que se había advertido.

No obstante, los datos muestran que aún si se consideran todas las garantías de seriedad para el proceso, la nueva capacidad y la actual no son capaces de respaldar la proyección de demanda.

Ahora bien, otro punto a considerar con respecto a los proyectos con obligaciones previas es que se examina la entrada futura de algunos proyectos renovables eólicos que aún no han ingresado y que han enfrentado dificultades para su puesta en marcha.



Tal es el caso de los proyectos de EDPR, Alpha y Beta, así como Windpeshi, que Enel pretende vender, y otros como Casa Eléctrica y Apotolorru de AES Colombia. De hecho, fuentes confirmaron que estos cinco parques han buscado la opción de ceder sus obligaciones de energía en firme para evitar que se les ejecuten las garantías.



Otro de los puntos que vale la pena destacar es que, la energía en firme para cargo por confiabilidad con obligaciones previas, tiene asignaciones de cargo por confiabilidad superiores a su Enficc. Esto significa que los usuarios del país pagan por una confiabilidad mayor a la que realmente existe en el sistema.

Además de esto, fuentes del sector manifestaron preocupación puesto que el comisionado Manuel Peña ya terminó su periodo de encargo, con lo que la entidad no tiene quórum y hoy se debe presentar la curva de la demanda.



El papel de la demanda

En medio de este complejo panorama para el sector, expertos consultados por Portafolio señalaron que se deben analizar la posibilidad de participación de los consumidores, de tal manera que les permita recibir una remuneración por la demanda que se pueda desconectar de forma voluntaria durante este periodo.



Vale la pena destacar que este modelo ya existe para el mercado secundario (respaldos); pero se requeriría también el mercado primario donde está el déficit.



Para esto se necesita una regulación que pasaría por las manos de la Creg en concordancia con la Hoja de Ruta de la Respuesta de la Demanda.



Daniela Morales Soler

Periodista Portafolio