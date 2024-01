¿Cuántos proyectos de energía solar se entregaron en el 2023?

Durante 2023, se declaró la entrada en operación comercial de 301,8 megavatios de capacidad instalada de energía solar, siendo uno de los mejores años para esta tecnología renovable en el país.



Compañías como Celsia, Enel, Isagen, GreenYellow, entre otras fueron las encargadas de entregar en lo corrido del año los 71 proyectos solares que iniciaron en operación, de los cuales algunos son para autoconsumo y otros están entregando energía al Sistema Interconectado Nacional.



De acuerdo con datos de XM, en total fueron 27 los operadores que entregaron estos proyectos, mayoritariamente de autogeneración.



El año pasado, Celsia informó que había entregado ocho granjas solares, que suman cerca de 120 megavatios de potencia instalada y conectada al Sistema Interconectado Nacional.

Ahora bien, vale la pena recordar que para el año pasado los datos de la Unidad de Planeación Minero Energética mostraban que al sistema que ingresarían 3.748 megavatios, con lo que efectivamente se conectó es equivalente a 8% de lo que se esperaba inicialmente.



Si bien 2023 fue uno de los mejores años para el ingreso, también presentó una serie de dificultades para el sector.



De acuerdo con Alexandra Hernández, presidente de Ser Colombia, “los tiempos de trámites excesivamente largos sumado a la complejidad técnica de los proyectos está demorando la materialización de esta alternativa energética”.

En vista de las dificultades que han experimentado las compañías para poner en marcha estas infraestructuras y la imposibilidad de la Upme para atender el volumen de solicitudes, el Ministerio de Minas y Energía presentó una propuesta para que las peticiones que se hayan hecho y las nuevas sugerencias de cambios en las fechas de puesta en operación (FPO) se aprueben de forma automática hasta por un año.



Sin embargo, fuentes del sector manifestaron su preocupación a Portafolio, puesto que si bien se generaron expectativas con respecto a los posibles cambios a los que las empresas se podrían acoger, estos aún no se han implementado.



Datos de Ser Colombia muestran que para el primer trimestre de este año podrían ingresar a operar otros 194 megavatios de fuentes renovables.

De hecho, ya se han hecho algunos anuncios de inicios de puesta en marcha. Tal es el caso de GreenYellow que entregó el parque Versalles, con una capacidad de 9,9 megavatios y está ubicado en Meta.



El parque está ubicado en un terreno de 20 hectáreas y tiene en total 21.952 celdas solares instaladas. Una de sus características es que los paneles cuentan con tecnología monocristalina bifacial y están montados en estructuras tracker.



A esto se suma que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) otorgó a inicios de año dos licencias ambientales, una de ellas para el parque eólico Trupillo, ubicado en La Guajira, cuya capacidad instalada será de 100 megavatios.

A esto se suma la licencia ambiental que recibió la línea de interconexión Casa Eléctrica a Colectora 1 y su respectiva subestación, que está a manos de Enel.



Hernández ha señalado que se requiere de una mayor coordinación entre entidades para simplificar los trámites.

El caso de proyectos eólicos

Desde 2004, en Colombia no ha ingresado ningún proyecto de generación de energía eólica, cuando EPM entregó Jepírachi. Si bien hay un número importante de proyectos en desarrollo, lo cierto es que ninguno ha ingresado a operar desde entonces.



Incluso, en 2023 la compañía declaró la salida de su proyecto a viento ubicado en La Guajira por cuenta de los cambios normativos respecto a la operación que hacían que el parque fuera obsoleto y no pudiera seguir entregando energía. Desde su salida, el país no está recibiendo ningún megavatio de fuente eólica.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista de Portafolio