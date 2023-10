En medio de las alzas en las facturas de los servicios públicos, los usuarios buscan alternativas para generar ahorros. En este contexto han surgido compañías especializadas en lograr este objetivo, como es el caso de Energy Master, que ofrece dentro de su promesa de valor, ahorros del hasta 30% en el monto de las facturas.





Alejandro Ramírez, cofundador de la compañía, explicó que si bien han generado ahorro de US$10 millones, lo cierto es que el alza en precios de los servicios públicos están impactando su operación.



¿Cuál es el mecanismo para generar ahorros en servicios públicos?



A través de nuestra plataforma con inteligencia artificial, generamos oportunidades de ahorro, en la mayoría de los casos, sin necesidad de inversiones en equipos o en hardware. Obtenemos ahorros en tarifas, impuestos, reclamaciones, consumos, penalizaciones y gestión administrativa.



A hoy, nuestros clientes han ahorrado más de US$10 millones y optimizado procesos administrativos.



¿Cómo les ha ido en la incorporación de telecomunicaciones a su portafolio?

​

Ha sido una sorpresa muy grande saber que al igual que en energía, agua y gas, en telecomunicaciones se presentan los mismos problemas para nuestros clientes. Nadie revisa las facturas, cobran tarifas erróneas, hay servicios que no se usan, cobros injustificados de servicios, tarifas elevadas, etc.



Hoy ya tenemos clientes multinacionales usando el servicio y han identificado oportunidades de ahorro cercanas al 30%, no solo en Colombia si no en diferentes mercados de Latinoamérica.



¿Cuántos clientes usan ya su tecnología?

​

Mas de 70 empresas equivalentes a 20.000 sites. Nuestra solución aplica a cualquier nicho, por eso tenemos clientes como bancos, supermercados, retail, cadenas de restaurantes, tiendas de ropa, Antenas de telecomunicaciones, Centros de distribución, plantas, etc.



¿Cómo han evolucionado los promedios de ahorro que les brindan a los clientes?

​

Los clientes ahorran en promedio desde un 8% hasta un 30%. A lo largo de los años, los clientes más antiguos han consolidado ahorros recurrentes en más del 10% año a año, adicional también han sumado los ahorros por la gestión administrativa al incorporar módulos de gestión de facturas e integración con los sistemas contables.



Alejandro Ramírez, cofundador Energy Master Cortesía



¿Qué dificultades han implicado las alzas de precio de los servicios para su promesa de valor?



Ha sido más complejo explicar los ahorros desde un punto de vista de costo evitado, ya en que en algunos casos las tarifas han subido mas que el ahorro obtenido, por lo que los clientes esperan pagar menos, pero la realidad es que les evitamos pagar de más.



¿Les preocupa la evolución al alza en los precios de estos servicios?

​

Es una preocupación para todos, pues cada vez es más complejo encontrar tarifas de energía competitivas y estables. Ahora estamos en una coyuntura donde hay mucha especulación e incertidumbre. Nadie sabe a dónde van a parar las tarifas de energía y es por eso que hay que seguir fortaleciendo los planes de ahorro y uso de energías alternativas como páneles.



¿Qué pasó con los pilotos para atención de personas naturales? ¿Es un nicho

al que incursionarán en el corto plazo?



Pasar del B2B al B2C es muy complejo, hemos hecho varios pilotos tratando de encontrar el producto más idóneo para los hogares, tratando de abarcar las mayores preocupaciones de los usuarios: ¿Me están cobrando lo que es? ¿Cómo puedo ahorrar? Si me cobran mal, ¿cómo puedo reclamar? ¿Qué iniciativas puedo tener en mi hogar que permitan ahorrar y ser más sostenible? Entre otras preocupaciones.



Hoy tenemos más de 500 usuarios, esperamos masificarlo en 2024 para las principales ciudades del país y contamos con el interés de grandes empresas para trabajarlo en conjunto con sus colaboradores y así sumar a los indicadores de sostenibilidad y de responsabilidad social corporativa.



¿Cómo va la facturación este año?

​

Muy bien, este año creceremos de nuevo al 100% sobre las ventas del año anterior, proyectamos cerrar por encima de los $11.000 millones.



¿Han pensado en una expansión regional?

​

Sí. Iniciamos finalizando el año pasado a explorar algunos mercados. Hoy ya tenemos clientes en México, Chile, Argentina y Perú. El mercado que más nos llama la atención es el mexicano, acabamos de cerrar acuerdo con una multinacional con presencia en 10 países entre Latinoamérica y Europa.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio