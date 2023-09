Creg: ‘No vemos ningún riesgo de racionamiento’

Después de haber presentado su renuncia como director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), José Fernando Prada, está a la espera de que acepten su carta de renuncia para dejar de ser un comisionado experto.

En entrevista con Portafolio, el director saliente de la entidad señaló que la agenda regulatoria se ha visto afectada por el hecho de que los comisionados expertos no están en propiedad y trabajan a medio tiempo, juntando otras responsabilidades. Prada explicó que a pesar de esto, se ha venido avanzando en temas relevantes, relacionados con electricidad, gas y combustibles líquidos.



¿Cómo resumiría estos cuatro años en la entidad y los avances hechos?



Fueron muy satisfactorios profesionalmente, muy cambiantes; porque mi periodo empezó el 2019 y muy rápido estábamos en pandemia. Todo este periodo fue muy particular, era un escenario que nunca habíamos estado y luego enfrentamos la pospandemia, que tuvo sus propias dificultades. Después vino, con el cambio de Gobierno, cambios en los Comisionados y la amenaza de intervención del señor Presidente. Por lo menos ha sido un lapso atípico para la Comisión.



¿Cómo evalúa la respuesta que se dio en la pandemia, con medidas como la opción tarifaria?



Fue la respuesta que se requirió. La opción tarifaria nació en una circunstancia muy distinta, como una medida para que potenciales cambios en los niveles tarifarios se dieran gradualmente, pero más que todo originados en cambios en las metodologías tarifarias y no debieron haber sido muy grandes.



Cuando llegó la pandemia, fue una decisión de política pública y nosotros la entendimos y la apoyamos. En ese momento era necesario darle estabilidad a las tarifas y era necesario darle margen de pago a los usuarios. Después se usó de nuevo, durante el Pacto por la Justicia Tarifaria.



La consecuencia fue que se empezaron a acumular saldos más allá de lo que se había previsto inicialmente. Por eso hemos insistido que se deben implementar las soluciones estructurales que están en la propuesta que acabamos de diseñar y que muy pronto vamos a presentar al mercado.



Este es una herramienta que va a permitir la recuperación de sus saldos a través de mecanismos tarifarios, pero lo más importante es que va a habilitar unas líneas de financiación, garantizadas por ese mecanismo.



¿Esas medidas se debieron contemplar antes?



Visto hacia atrás puede parecer mucho más evidente. Sí habíamos previsto que esto podría tardar un tiempo, por eso tomamos medidas de alivio desde el año pasado.

Ahí ya se estableció una medida que hemos ido prolongando y que ahora estamos proponiendo que se prolongue hasta el final del año.



Un tema que estamos viendo es el de las garantías que está empezando a tener un impacto sobre el flujo de caja de los comercializadores y también establecimos unas medidas temporales de alivio. Ciertas medidas estructurales toman más tiempo, pero no se puede desconocer que la forma en que ha funcionado la Comisión este año ha tenido un impacto sobre ese tema.



Parecería que no es tan claro para todo el sector que la manera en que ha funcionado la Comisión está lejos de ser ideal.



¿Se debería dar prioridad a nombrar a los comisionados en propiedad?



Sí, por supuesto.



¿Qué temas van a quedar en la agenda?



Se deben seguir desarrollando las metodologías tarifarias; la metodología de transporte de gas hay que terminar de implementarla y la decisión o no de estampillar un cierto número de tramos es parte de la implementación que debería quedar lista este año.



Viene la revisión de la metodología comercialización de energía, ahí podrían venir algunos alivios tarifarios para los usuarios. Seguimos desarrollando todos los mecanismos asociados por confiabilidad, estamos pendientes de hacer una asignación administrada para los años 25 - 26 y 26 - 27 y hacer la subasta para el período inicial 2027.



Eso ya nos dejaría un panorama mucho más claro, por lo menos en cinco años. También seguimos con todo el proceso de definición de cargos de distribución y comercialización de gas. Es un proceso extenso porque son muchos mercados.



Tenemos una delegación de combustibles líquidos y, a excepción del ingreso al productor que sigue siendo definición del Gobierno, estamos desarrollando las metodologías para definir la remuneración de otras actividades de la cadena de suministro principalmente, de la actividad de distribución mayorista de combustibles y de distribución minorista.



¿Están analizando la posibilidad de flexibilizar la venta de excedentes de la planta de regasificación?



Sí, vamos a establecer unas medidas temporales que permitan poner en el mercado todas esas cantidades que de pronto no están disponibles porque se exigía una contratación a muy largo plazo y esos excedentes que pueden estar disponibles en plazos más cortos, de meses, inclusive semanas y se podrían poner en el mercado.



Es una medida que estaremos poniendo en consulta muy pronto, para flexibilización en las condiciones de comercialización de gas durante este período que viene de final de año y de principio del próximo año.



¿En qué va el indexador propio para el sector eléctrico?



Se avanzó bastante, porque fue uno de los disparadores del tema del alza de tarifas. Hicimos un trabajo inclusive con otras entidades del Gobierno, y hay un documento, se tiene una propuesta y esa propuesta está en el seno de la Comisión.



¿Cómo evalúa el tema del ‘apagón financiero’?



Esto crea mucha confusión y alarma. Para ser precisos sería un racionamiento, pero no vemos ese riesgo en ningún modelo. La situación financiera no es un problema generalizado y en los casos en los que hay estamos generando las medidas para darles liquidez.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista de Portafolio