‘La transición energética sin carbón se queda coja’: ACM

El 28 y 29 de septiembre se llevará a cabo en Cartagena el Congreso Nacional de Minería, espacio en el que no solo se revisarán los cambios estructurales que está experimentando este sector en el contexto internacional, sino que dará lugar a la conversación del rol que juega esta actividad en la transición energética. El presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Juan Camilo Nariño, habló con Portafolio acerca de las discusiones que se están dando en esta materia.



¿Cuáles son esos temas clave del congreso?



Ya tenemos las cosas más claras de lo que este Gobierno se quiere proponer en los próximos tres años: pasamos de toda una serie de conversaciones a lo real.



Siento que este congreso se enmarca en una conversación de decirle al presidente Petro: ‘Ya tenemos claras las metas que usted tiene para su gobierno. Ahora necesitamos hablar, sin vergüenza, sin tapujos, sin señalamientos, de una política que es necesaria para todo esto, que es la política para el fomento de la exploración y la industria minera en el país. Así como de sus temas transversales’.



Y en el marco de esa conversación, ¿cómo ven el panorama para el sector?



Aquí hay una conversación de que la minería es para los pequeños mineros o que debe haber una empresa estatal, como Ecopetrol, que participe de estos proyectos. Sin embargo, lo que necesitamos es el concurso de todos, de pequeños, medianos y grandes mineros. De unas políticas integrales que promuevan la minería, sobre todo en materia de formalización y legalidad minera.



¿Y ahí entra la Cámara de la Pequeña Minería?



En algún congreso, el Presidente puso la tarea de hacer turbinas eólicas en el país. ¿Es posible sin certezas en cobre?



Lo que han hecho varios países con políticas públicas mineras es que se traduzcan en una línea de tiempo para los próximos cinco años en proyectos e inversiones. Cuando usted pone esto en carta blanca, lo que usted dice es: ‘para que haya minerales necesito minas y necesito inversión’.



En Colombia hay incertidumbre. Si me preguntan cuáles son los minerales que tiene el país, la respuesta es que no sabemos.



No es que no tengamos. Tenemos pistas y un gran potencial, pero certezas no. Dentro de eso, el cobre es el más avanzado, con proyectos en Chocó, Putumayo, en Antioquia, pero de resto no sabemos porque solo 2% está titulado.



¿Hay señales sobre los decretos del Minambiente y la Anla que limitarían la actividad?



Cuando uno analiza las políticas que fomentan la minería, la mayoría buscan generar una coordinación interna por un propósito superior de seguridad nacional, de abastecimiento y de reindustrialización. Colombia hoy necesita esa coherencia y coordinación interinstitucional. Sin embargo, se están enviando mensajes contrarios al fomento y la inversión que se necesita.



¿Ustedes han calculado cuánta inversión ha dejado de llegar?



El mundo invierte en exploración minera US$15.000 millones al año. El 35% viene para América Latina, pero básicamente va a México, Chile, Perú y Argentina. De ese porcentaje, Colombia recibe anualmente, o recibía, unos US$80 millones. La participación no es tan grande porque no tenemos una política clara para la atracción de esa inversión.



¿Cuál es el estado del proceso de no deducibilidad de regalías en la Corte?



Suponemos que debe haber una decisión alrededor de noviembre de este año. Eso ha venido avanzando y ya hubo las dos audiencias.



El Gobierno ha mencionado que sin esos $3,7 billones que obtendría con la no deducibilidad queda desfinanciado, y eso, en mi opinión, no es así. Este es un Gobierno que ha recibido más plata, solo por minería, que cualquier otro en la historia reciente del país.



Por ejemplo, en impuesto de renta y aporte de regalías, las compañías mineras todos los años, en promedio, aportaban $4,5 billones. Este año fueron $15,9 billones.



¿Cómo ha sido el diálogo con el Gobierno? Por ejemplo, en el tema del carbón...



La conversación del Gobierno de la transición energética y el cambio climático es una con un fuerte contenido ambiental. Sin embargo, estamos dejando de lado el tema social. ¿Qué pasa en esos territorios que hoy, o históricamente, se han dedicado al carbón? ¿Cuánto tiempo es esa transición? ¿Cómo son los empleos que se van a generar?



Esto tiene una conversación social y por eso mi insistencia en algo: la transición energética en Colombia tiene un mineral que es el carbón, con el cual hay que contar, porque si no, ésta transición se queda coja y nos quedamos todos cojos en recursos.



