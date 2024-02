Proyectos de energía renovable están en pruebas y afrontan dificultades

A inicios de 2024 había cerca de 15 proyectos de energía renovable haciendo pruebas para ingresar al sistema interconectado nacional (SIN). De estos, tres solares ubicados en el Meta lograron ingresar oficialmente al mercado y son tres parques solares de GreenYellow.



Sin embargo, hay otros proyectos de tecnologías solar y eólica que llevan meses haciendo pruebas y que aún no han ingresado.



Alexandra Hernández, presidente de Ser Colombia, señaló que algunas empresas llevan mucho tiempo presentando pruebas y “no han pasado”.



De acuerdo con los datos de XM, operador del mercado, algunas de las plantas que están hace meses listas según las compañías, pero que no han entrado en operación comercial.



Uno de los parques eólicos que está en este trámite es Guajira 1, de Isagen, que en enero de 2022 inició a operar. No obstante, se mantiene en este trámite.



Este parque, de 19,9 megavatios de capacidad instalada, ubicado en La Guajira, tiene una expansión de otros 12 megavatios: Wesp 01, también se encontraba en pruebas de energización desde 2022.



Alejandro Piñeros, coordinador regulatorio de Óptima Consultores, aseguró que a pesar de que es difícil generalizar la situación de los proyectos, “en algunos casos, las pruebas inician muy tempranamente para dar entrada paulatina a las ‘subsecciones’ de los proyectos a medida que se van construyendo. Pero el hecho de que sí haya casos de proyectos que llevan incluso años en pruebas es evidencia de que la reglamentación amerita ser revisada”.



Los parques de Isagen son los únicos eólicos en pruebas y representan 32 megavatios en total.



De acuerdo con XM, los 13 proyectos solares que estaban en este proceso suman en total 1.101 megavatios. Sin embargo, con el ingreso de los tres parques de GreenYellow, ahora son 1.074 megavatios de 10 proyectos.



Otro de los proyectos que lleva meses en fase de pruebas es La Loma, el parque solar de Enel, que en marzo de 2022 entregó su primer megavatio a la red y desde entonces la compañía informó que está en la frase de pruebas.



Este es uno de los parques más grandes de esta tecnología con el que contaría el país, con sus 100 megavatios.



Piñeros señaló que hay que revisar la reglamentación específica para los proyectos de estas tecnologías, para que se adapten a sus particularidades que tienen, como que el recurso solar o eólico es altamente variable.



“Exigencias como sostener una determinada potencia durante un periodo de tiempo tienen que considerar apropiadamente la variabilidad del recurso”, apuntó el experto.

Añadió que no solo se debe hacer una revisión a la normatividad que aplica directamente, sino aquellas que pueden tener un impacto.



Expuso que “una vez finalicen las pruebas de los proyectos, estos deberán empezar a pagar penalidades por las desviaciones frente a sus pronósticos horarios de generación; quizás, por esta vía hay desincentivos para finalizar el periodo de pruebas”.



El hecho de que estos proyectos estén en prueba significa que en algunos momentos hay generación solar y eólica siendo ingresada; sin embargo, no hay ninguna planta eólica operando a nivel comercial en el país, tras la salida de Jepírachi, de EPM.



Los que han entrado

Energía renovable iStock

Si bien no han ingresado ninguno de los eólicos que están en pruebas, sí han logrado ingresar otros proyectos renovables, como los solares.



En total, durante el año pasado se declararon en operación comercial 32 iniciativas de generación y 36 de transmisión, de acuerdo con la información compartida por XM, operador del mercado.



En el caso de los proyectos de generación que se conectaron al SIN, 25 corresponden a generación solar, cuatro son hidráulicos y tres térmicos. En conjunto, estas obras ingresaron con 1.142 megavatios.



No obstante, al analizar por capacidad, se evidencia que las plantas hidráulicas fueron las que más energía nueva aportaron al sistema, con 56,2% del total; mientras que la térmica aportó 25,7% y así también, los parque solares significaron 18,1%.



Algunas de las obras más grandes del año fueron las dos unidades de Hidroituango, que pusieron 600 megavatios nuevos; el cierre de ciclo combinado de Termocandelaria, que aportó 241 megavatios y 50 megavatios de una planta de autogeneración de Incauca.



Compañías como Celsia, Enel, Isagen, GreenYellow, entre otras, fueron las encargadas de entregar en lo corrido del año los 71 proyectos solares que iniciaron en operación, de los cuales algunos son para autoconsumo y otros están entregando energía al Sistema Interconectado Nacional.



De hecho, Celsia informó que había entregado ocho granjas solares, que suman cerca de 120 megavatios de potencia instalada y conectada al Sistema Interconectado Nacional.

Los ingresos de estas obras estuvieron también afectados por las dificultades para obtener trámites ambientales y otros permisos.



Hernández apuntó que “los tiempos de trámites excesivamente largos sumado a la complejidad técnica de los proyectos está demorando la materialización de esta alternativa energética”.

Ser Colombia estima que para este año podrían entrar en operación 66 proyectos de estas tecnologías, que sumarían más de 3.000 megavatios instalados.



De estos, 65, es decir, la mayoría, corresponden a obras solares fotovoltaicas y una es de almacenamiento de energía con baterías. Esto quiere decir que la asociación no estima que entren los eólicos que están en pruebas.

De hecho, destacó que los que tienen mayor viabilidad de ingresar son 13 de los que están en pruebas más otros nueve que están en construcción y que podrían entregar 1.280 megavatios renovables al sistema.



Los tres solares que ingresaron

A inicio de este año los parques solares Versalles, Dinamarca y La Mena, de la compañía francesa GreenYellow, lograron su entrada en operación comercial.



Cada uno de estos parques cuenta con una capacidad de 9 megavatios, con lo que en suma representan 27 megavatios solares que empezaron a entregar energía al sistema interconectado nacional (SIN).



Estos hacían parte de los 13 proyectos solares que estaban en pruebas iniciales, según los datos de XM, operador del mercado, de forma que ahora son 10 que están en pruebas.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio