Desmantelamiento de PDVSA, un gran riesgo en el plan de importar gas con Ecopetrol

Luego de la sorpresiva revelación de Ecopetrol, en el sentido de que está en acercamientos con la estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), tendientes al suministro de gas natural a Colombia a partir del 2024, quienes conocen de cerca a esta empresa le hicieron una advertencia a la compañía de la iguana y al país: PDVSA no puede tener control en esa operación.





La alerta se dio la semana pasada, durante el Foro Regulatorio Internacional 2023, organizado por la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás), en el que surgieron preocupaciones en torno al proyecto.



Allí, el experto Álvaro Ríos Roca, socio Director de Gas Energy Latin América, dejó claro que el gas que hay en Venezuela es el más barato de la región y para el caso de Colombia es el que está más cerca, pero que cualquier modelo de negocio no debe dejarle ni la construcción ni la operación, bajo ningún motivo, a PDVSA.



Lo anterior, porque según Ríos, esta es una “empresa irresponsable, que a la fecha tiene desmantelados sus equipos técnicos”, lo cual hoy no le da el conocimiento para un proyecto como el que se quiere evaluar.



Por ello, sugirió que el sector privado colombiano es el que debería “meterle mano” al gasoducto Antonio Ricaurte y firmar un contrato de abastecimiento con empresas privadas que ya producen gas en Venezuela.



Y es que si bien Ecopetrol aclaró que el 18 de octubre la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac) levantó las restricciones por seis meses, para que se puedan realizar transacciones de producción, extracción, venta y exportación de petróleo o gas desde Venezuela, Ríos Roca insiste que hay que hacer una cadena de abastecimiento.



Esto, aprovechando las energías políticas actuales, pero sin PDVSA, porque por todo lo que ha pasado en Suramérica, no cumple.



Ejemplo de ello fue la decisión de hace 10 años de Petrobras, la estatal brasileña, de construir por su cuenta la refinería Abreu e Lima, en el noreste del país, después del fracaso de las negociaciones para asociarse con Venezuela, en una alianza anunciada desde 2005 entre el expresidente Hugo Chávez y el entonces mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva (hoy de nuevo Presidente), y que no llegó a buen puerto.



Teniendo en cuenta ello, Ríos plantea que esa cadena de abastecimiento se pacte con la española Repsol y la italiana ENI, hoy operadoras del bloque Cardón IV, y a las que Venezuela les dio en mayo de este año permiso para exportar líquidos de gas natural -o condensados- a otros mercados.



‘Que sea una opción’

Gas natural iStock

Si bien ese proyecto hoy produce unos 500 millones de pies cúbicos/día con destino a las refinerías de PDVSA, para Naturgás, gremio del sector en Colombia, aunque es claro que hay que habilitar todas las fuentes de suministro externo de gas, hay que hacerlo sin depender de ellas, dejándolas únicamente como respaldo.

Por ello, la presidenta de la agremiación, Luz Stella Murgas, enfatiza en la necesidad de construir un Plan Integral de Seguridad Energética (PISE), que permita darle prioridad a la exploración y al desarrollo de los descubrimientos recientemente realizados en los últimos dos años, que fueron 11 hallazgos.



En cuanto a la habilitación de fuentes externas, subrayó que éstas deben ser jurídica, económica y operativamente viables, pero la prioridad y agilidad deben dársele al gas propio, lo cual requiere armar mesas de trabajo para articular que las instituciones den los permisos a tiempo para que los proyectos no se estanquen, y que estos sean de interés nacional estratégico.



En cualquier caso, el experto Álvaro Ríos Roca cree que hay que tomar el riesgo y, en alianza con terceros, y sin la injerencia de PDVSA, invertir recursos en el gasoducto porque “Colombia se puede quedar sin gas e importar gas natural licuado es muy caro”.

​

De hecho, la semana pasada Ecopetrol recordó que, entre octubre y lo corrido de noviembre de 2023 se han importado, por la Regasificadora de Cartagena, en promedio 204 millones pies cúbicos día como respaldo de las térmicas, equivalentes al 17% de la demanda nacional, a un costo para la demanda cercano a 20 dólares por millón de BTU (unidad británica de poder calórico).

Blindar a la regulación contra los políticos

Para el experto Álvaro Río Roca, subsidiar el gas en el largo plazo no es sostenible sino que es mejor ir avanzando con una política donde el regulador sea como la ANP de Brasil o el de Perú, países que no se han doblegado a la política de bajar precios o de fijarlos de manera discrecional.



“No permitan que eso ocurra en Colombia porque muy rápidamente el político doblega al regulador, lo obliga a bajar precios, se produce la desinversión y llega el desabastecimiento. Tanto que nos ‘enjuagamos la boca’ con la seguridad del abastecimiento y la soberanía energética, pero esta pasa por subsidios, desinversión y donde los políticos le meten mano al regulador que cumple un papel importante entre un precio justo y mecanismos tarifarios que remuneren la inversión”, añadió.



En este sentido, Luz Stella Murgas, presidente de Naturgás, instó a que se hagan nombramientos en propiedad en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que puedan fortalecer en el largo plazo una regulación que pueda promover el mercado de gas natural.



“Con los encargos en la Creg, ante tanto volumen de cosas no se alcanza a tomar decisiones. Son encargos por tres meses”, puntualizó.



Ómar G. Ahumada Rojas

Editor General de Portafolio