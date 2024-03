Efectos en costo de vida y otras 'fallas visibles' que tendría la transición energética

El director ejecutivo de Saudi Aramco, Amin Nasser, dijo que la transición energética global está "fracasando visiblemente" en la mayoría de los frentes, ya que sus defensores pasan por alto los impactos sobre los consumidores que dependen de combustibles baratos y confiables.



En declaraciones pronunciadas el lunes en el día inaugural de la conferencia CERAWeek by S&P Global en Houston, Nasser lamentó la forma en que se ha presentado a la industria petrolera como el "archienemigo" de la transición.



Nasser también predijo que es poco probable que se produzca un pico en la demanda mundial de petróleo durante "algún tiempo", y mucho menos antes del punto de referencia de 2030 establecido por algunos responsables políticos y ejecutivos.



Considera que la demanda de crudo alcanzará un máximo histórico durante la segunda mitad de este año, con un potencial de crecimiento significativo en los países en desarrollo.



La energía solar y eólica suministran menos del 4% del suministro mundial de energía, en forma combinada, y la penetración de los vehículos eléctricos es inferior al 3%, según Nasser.



Por otro lado, el gas natural sigue siendo un pilar, con una demanda que ha crecido aproximadamente un 70% desde principios de siglo. Sin subsidios gubernamentales, los vehículos eléctricos son hasta un 50% más caros que los de combustión interna, añadió. "No se les puede subsidiar para siempre", afirmó.

