Minenergía anuncia billonario apoyo a comercializadoras de energía

Durante el Foro de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), sobre el sector energético, que avanza este miércoles 7 de febrero, varios actores pusieron sobre la mesa puntos cruciales que necesitan para garantizar la seguridad, sostenibilidad y transición energética en el país.



Al respecto, el ministro de Minas y Energías, Andrés Camacho, aseguró que su cartera trabaja en un plan para desarrollar una robusta planeación energética.



Según explicó, en cuanto al gas, hay tres puntos claves sobre los que se trabaja en la actualidad y que además se deben discutir abiertamente con los actores del sector:



1. Optimizar la infraestructura para el suministro de gas, es decir, modernizarlo y aprovechar las ventajas competitivas en ciertos sectores del país.



2. Mostar confiabilidad, es decir tener varias opciones que den tranquilidad a la ciudadanía, como por ejemplo contar con la regasificadora en el caribe y pensar en la opción de la exportación de gas desde Venezuela.



3. Garantizar la exploración en el país, en este punto destaca los estudios de la opción del gas offshore.



En esta línea, Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas, aseguró que aunque está garantizado el suministro de gas para los años siguientes, si se necesitan nuevas exploraciones para producción de gas local, así como la apertura a fuentes externas, para evitar un padecimiento.



Justamente, en el diálogo, sobre los avances hacia el futuro, aparecieron una serie de preocupaciones de los líderes del sector.



Por ejemplo, para Bruce Mac Master, el presidente de la Andi, en el caso del gas, los proyectos pensados por el Gobierno, dice, requieren tiempo y una alta inversión y esto genera incertidumbres. Añade, que es importante que "el Gobierno envíe las señales correctas a los inversionistas para que la gente decida operar en Colombia porque hay unas garantías".



En esta misma tónica, Camilo Sánchez, presidente de Andesco, añade que es "prioritario nombrar a todos los funcionarios de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y tener la política de ahorro clara, que hasta el momento no ha salido, para que se reduzca la demanda, así como recursos frescos del presupuesto nacional para poder bajar tarifas".



Billonario apoyo

Conversación sobre el sector energético: transición y sostenibilidad energética

A su turno, el ministro respondió que: "Se viene consolidando la institucionalidad en el sector, pero no tiene que ver con el nombramientos, sino con las medidas adoptadas. Venimos trabajando a toda máquina, no ha habido una emergencia que no haya sido atendida".



Ahora bien, sobre medidas concretas, informó que "se entregó un billón más de apoyo financiero para las comercializadoras de energía con créditos de Findeter y de $1,3 billones para proyectos de infraestructura energética, también de Findeter, pues se necesitan más proyectos y por ello apoyamos a las empresas e inyectamos esos recursos públicos".



Sobre este punto de la Creg, Murgas señala que "el mayor cuello de botella está en la este organismo. La idea es que haya expertos allí para que ayuden al mismo ministro, no se necesita una sentencia, los dos o tres que faltan son muy importantes y se requieren con urgencia".



Luego del llamado para agilizar nombramientos, la mesa de expertos reconoció que a pesar de las distancias, el Gobierno ha dado prioridad al gas, pues según Murgas es una de las que produce menos emisiones y apoyará en el objetivo de garantizar la seguridad energética.



En concreto, Alejandro Castañeda, director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), cerró la primera ronda de conversaciones resaltando que el Gobierno ha tenido en cuenta que se requieren todos los tipos de energía porque el país no se puede abastecer solo con energías renovables.



¿Cómo va la transición energética?

En un segundo momento de la agenda del Foro de la Andi, otros expertos presentaron sus análisis sobre los avances de la transición energética en el país.



En primer lugar, Tomás González, director del Centro Regional de Estudios energéticos manifestó que "la transición en Colombia implica cambiar una matriz de altas emisiones a una de bajas emisiones y para hacerlo se requiere multiplicar la capacidad energética cuatro o cinco veces, asegurar el rol del gas en la transición porque cifras demuestran que en 2040 se requerirá este suministro mientras se desarrollan otras energías, mejorar eficiencia y unos avances en términos de tecnología".



"Estamos colgados en el país porque no sacamos proyectos a la velocidad que se necesita, pues se espera que en seis o siete años ya tener la matriz de generación carbono-neutra, y esto está lejos. Además, hay una serie de ambivalencias sobre el gas, de hecho el Gobierno ha dicho que se paran exploraciones", aseguró González.



A su turno, Alexandra Hernández, Directora Ejecutiva de la Asociación de Energías Renovables de Colombia, explicó que en medio de estos retos no se pueden desechar fuentes de energía en las que ya se ha invertido y trabajado y que más bien se mantengan las actuales y que las renovables sean las que complementen.



También, Hernández recomienda al Gobierno trabajar en la aceleración de trámites y en cambios regulatorios, pues "los procesos están sobredimensionados y se requieren muchos trámites para que un proyecto entre en operación".



Luego, Karen Peralta, Directora de la Cámara de Hidrógeno de la Andi y Naturgas, señaló los siguientes puntos claves en el proceso de transición energética:



1. Se requieren inversión en infraestructura.



2. Desarrollo de nuevas tecnologías a nivel comercial, aquí señala que el hidrógeno es una de las grandes oportunidades para el país, de hecho "podría convertirse en el cuarto país del mundo más importante en la producción".



Sobre este tema, Peralta señala que "se requieren más inversiones en el país a largo plazo para que crezca este tipo de energía".



Frente a estas propuestas, el ministro Camacho, respondió que "hoy la transición energética debe centrarse en la justicia, no se puede pensar solo en proyectos, las grandes apuestas de transición deben superar la pobreza energética, pues en las zonas rurales hay 10 % de familias en pobreza energética extrema. Entonces, esto debe tener como centro resolver problemas en las comunidades".



"Estamos en una ruta de superar las profundas desigualdades, entonces en esto deben pensar los proyectos y, por otro lado, esto implica cambiar también la matriz exportadora y lograr que se vaya descarbonizando la economía, es entonces una transición también de la economía", añadió el jefe de la cartera de minas y energía.



Por último, para cerrar el diálogo el ministro dijo que actualmente su equipo trabaja en "el tema de la institucionalidad. Hay que avanzar en los territorios para que la agenda de transición este en las alcaldías, en las gobernaciones, pues todos deben acondicionarse, todas las instituciones. De hecho hemos prestado asesoría y acompañamiento a unos organismos que no tienen la capacidad para asumir el reto, por tanto hay que resolverlo a escala regional y local".





SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio