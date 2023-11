Los vertimientos y aportes hídricos generan fricciones

En medio del fenómeno de El Niño, que ya fue declarado en el mundo, el sector eléctrico se enfrenta por cuenta los vertimientos de los embalses, mientras que el precio de bolsa se mantiene en crecimiento.



El 16 de noviembre, los vertimientos, equivalente al volumen de agua que no se usa para generar, fue de 11,17 gigavatios hora, según la información de XM. Para esta misma fecha, los aportes hídricos estuvieron en 61,7% del promedio histórico, es decir, 169,9 gigavatios hora día.



“Los vertimientos son completamente antieconómicos, como cualquiera puede entender. En vez de generar la energía y bajar los precios están desaprovechando esa agua. Claramente es un desoptimización, tanto de precios como de confiabilidad”, dijo Sandra Fonseca, directora de Asoenergía, agremiación de grandes consumidores.

A esta opinión se sumó el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, quien manifestó que “los generadores y transmisores nunca pierden. Botando agua, cobrando caro y subiendo precios”. Por esto Fonseca propuso que el costo de los vertimientos lo asuman generadores y no usuarios.



Ante esto, Natalia Gutiérrez, presidente de Acolgen, respondió a Pumarejo que “a esa afirmación le hace falta una parte de la historia, está incompleta”.



La directiva gremial apuntó que en general hacer estos vertimientos es indeseable. Sin embargo, dijo que se debe tener en cuenta además el valor de los aportes hídricos, es decir, el agua nueva que ingresa.



Gutiérrez señaló que a finales de octubre estaba lloviendo la mitad de la media histórica (43% de aportes) mientras que a inicios de noviembre el nivel escaló a 122%. “Esta es una de las razones por las que han ocurrido vertimientos”, apuntó por medio de X.

Adicionó que “en momentos en los que pasamos de 43% de lluvias a 122% en cuestión de días, los embalses se llenan, lo que puede llegar a generar la necesidad de verter. Esta situación es aún más imprevisible en periodo de fenómeno de El Niño que vive el país”.



De acuerdo con los datos de XM, el nivel de embalses se encuentra en 75,5% con corte al 16 de noviembre. Además de esto, Gutiérrez manifestó que hay otras motivaciones para que se den estos vertimientos.



Una de ellas es la limitación de caudal, una obligación impuesta por a licencia ambiental, que obliga a mantener un volumen de agua mínimo fluyendo.



Tras presentar estos puntos, dijo que “las hidroeléctricas no están botando agua”.



Fonseca añadió que “he escuchado que los vertimientos son muy pocos. Si es fuera cierto, que acepten la propuesta de que sean ellos los que paguen, los generadores, dado que consideran que no tiene ningún impacto en los usuarios”. Sin embargo, Gutiérrez sostiene que hasta el momento no se evidenció una correlación entre los vertimientos e incrementos en el precio de la bolsa.



