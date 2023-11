Generación térmica seguirá siendo protagonista para 2037

Para 2037, la matriz eléctrica colombiana tendrá una importante penetración de tecnologías renovables; sin embargo, la hídrica y térmica serán de las que mayor penetración tendrán. Así concluye el Plan de referencia de Expansión en Generación publicado por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) que salió recientemente a comentarios.



Este plan busca generar las señales de expansión para el sistema eléctrico, basado en las expectativas de demanda proyectada para el mediano plazo. Con base en esto, la entidad construyó una serie de escenarios en los que se evidencia la expansión en todas las tecnologías, con especial fuerza en las renovables no convencionales.



“Este es un ejercicio matemático que nos permite saber por costos cómo podría crecer el parque de generación. Con base en costos, se puede ver que la generación de varias tecnologías, incluyendo térmica e hídrica, van a crecer”, apuntó Adrián Correa, director de la Upme. En el escenario libre se considera la entrada de los proyectos asociados con la línea Colectora, es decir, 1,05 gigavatios y la segunda línea Colectora con 3 gigavatios en proyectos asociados.



Para este caso, las proyecciones son que a 15 años se verá una reducción en la participación de las tecnologías hídrica y térmica, aunque su capacidad sí se incrementa. La energía proveniente del agua incrementarían en 784 megavatios y en energía térmica solo se considera al gas que se incrementaría en 824 megavatios.

Sin embargo, por cuenta de la entrada de proyectos de La Guajira, que se conectarían por medio de las líneas colectoras, éstas serían las que más incrementarían en capacidad y participación. La solar llegaría hasta 4.577 megavatios y 15% de participación, mientras que la eólica sumaría 6.061 megavatios y 20% de peso sobre la matriz.



En total, para este año la potencia total instalada sería de 30.739 megavatios.



Para el segundo escenario que presentó la Upme, se cuenta no solo la misma base del primer escenario, sino que se suman también los megavatios de la segunda fase de Hidroituango, que representan 1.200 megavatios que ingresarían en 2026.

Este es muy similar al caso anterior, pero considera la entrada de los 1.200 megavatios de la segunda fase de la central hidroeléctrica. Ahora bien, es un escenario de menor expansión de las renovables, que crecerían 2.524 megavatios para la solar y 4.700 de eólica. Por este motivo, la tecnología térmica con gas crecería más, incrementando 1.060 megavatios.



“Para que se dé la expansión de las energías renovables se necesita respaldo y por eso consideramos que se necesita cerca de 4 gigavatios de térmicas para garantizar el suministro”, apuntó Alejandro Castañeda, presidente de Andeg.



Para el tercer escenario, la Upme considera los mismos puntos mencionados con anterioridad, pero añade también en la consideración la modificación de la fecha de puesta la operación de las líneas colectoras, así como la aplicación del impuesto al carbono.

En este caso, las renovables no convencionales serían 40% de la matriz al sumar más de 12.400 megavatios. Sin embargo, la hidráulica y la térmica apenas crecerían en los próximos años, perdiendo participación en la matriz.



“Se necesita el respaldo, no se puede pensar en incorporar energías renovables y no tener megas térmicas. Es demasiado deseo y poca realidad”, remató Castañeda.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista de Portafolio