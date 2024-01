Por tercera vez, Gobierno movería convocatoria para nueva subasta de energía 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) puso a comentarios por un día una ampliación en la fecha de cierre de la subasta de cargo por confiabilidad. Es decir, ayer se cerró el plazo para recibir comentarios a esta propuesta.



De esta forma, se ampliaría por tercera vez la fecha de cierre de este proceso competitivo hasta por 30 días hábiles, según el proyecto de resolución presentado por la entidad.



“La Comisión considera oportuno aplazar nuevamente el cronograma de la subasta convocada, con el fin de constatar y asegurar que la nueva capacidad de generación que resulte de la subasta, se ajusta a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo”, asegura el texto presentado por la entidad.



Fuentes del sector señalaron que este argumento esgrimido es muy débil, teniendo en cuenta que el Plan Nacional de Desarrollo no hace mención a esta subasta en específico a este proceso.



Los plazos

De acuerdo con la resolución 101 -24 de 2022, la Creg establecía que 120 días después de la publicación se recibirían las ofertas por parte de los interesados. Esto, según la página de XM, significaba que se debían entregar los formatos a más tardar el 24 de mayo de 2023.



Ahora bien, el 23 de mayo del año pasado la Comisión presentó la resolución 101 014 con la que extendió por 60 días hábiles esta fecha. De esta forma, la recepción de ofertas se dilató hasta el 23 de agosto del año pasado.



Esta primera extensión, se explicó en su momento “con el fin de habilitar una mayor participación de oferentes en la subasta, contar con una oferta de ENFICC suficiente y con ello promover una mayor competencia, es pertinente atender las solicitudes formuladas ampliando los plazos de ejecución de las actividades pendientes del proceso de subasta”.

​

Sin embargo, al llegar a la nueva fecha establecida, esta tuvo una nueva modificación, que se dio con la expedición de la resolución 101 021 de la entidad.



El 22 de agosto se publicó el nuevo cambio para la fecha de recepción de ofertas para esta subasta. En esta ocasión, la entidad consideró “oportuno aplazar el cronograma de la subasta convocada por la Resolución 101 034A de 2022, con el fin de realizar el proceso de asignación administrada de OEF (Obligaciones de Energía en Firme) a plantas existentes para los periodos 2025-2026 y 2026-2027 previo a la realización de la subasta”.

​

Para esta segunda ampliación se dieron 63 días hábiles, y la fecha de cierre ahora quedó para febrero de este año.



No obstante, ahora el Gobierno busca una nueva ampliación por 30 días hábiles, que podría llevar la fecha de recepción de ofertas hasta abril.



Vale la pena destacar que esta subasta busca asignar la energía requerida para mantener la confiabilidad del país para 2027 y 2028.



Precios de la energía iStock

En su momento, la Creg expuso que en caso de que la demanda crezca al 1,5 requerirían para estos años de 1.737 megavatios y en un escenario de crecimiento de 3%, sería de 3.038 megavatios.



Ahora bien, con las modificaciones a las fechas, la construcción de los proyectos podría verse afectada.



Fuentes del sector consultadas manifestaron que este aplazamiento puede estar relacionado con una falta de participación y de interés, teniendo en cuenta que las empresas interesadas ya debieron presentar sus declaraciones de interés.



Incertidumbre

Alejandro Lucio, director de Óptima Consultores, señaló que no es conveniente seguir dilatando este proceso competitivo, puesto que puede dar una mala señal para las compañías que han estado participando.



“Es la segunda vez que se aplaza sin razón aparente, no se entiende en el proyecto de resolución las razones, más allá de aducir que se debe constatar a estas alturas que la nueva generación se ajuste a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo. Si es así significaría que en medio del proceso se van a hacer ajustes a quienes pueden o no participar y en qué condiciones”, apuntó Lucio.



El experto afirmó que en este punto, pasados casi dos años desde la publicación de la resolución que presentaba la subasta, es delicado seguir dándole largas a este proceso.



“Se sigue generando incertidumbre para quienes quieren participar, a tres días de tener que presentar garantías de seriedad de la oferta”, aseveró.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio