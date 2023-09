Generación distribuida, el paso que dará la empresa Greenwood Energy

Lo que para Guido Patrignani comenzó como un viaje personal a la Sierra Nevada de Santa Marta hace varios años, se transformó en una alianza con el pueblo Arhuaco para crear una comunidad energética que le apunta a que los indígenas puedan expandir su área de influencia para conservar la biodiversidad, apalancados en los ingresos de la generación de energía limpia.



Patrignani, CEO de Greenwood Energy, explica los detalles de Terra Initiative, una planta solar de 160 megavatios.

¿Cómo identificaron la oportunidad?

El primer acercamiento que Greenwood con la comunidad Arhuaca fue humano y no corporativo. Fue un viaje personal, con mi hermano y otro amigo, a la Sierra Nevada, a conocerla.



No sabía ni quiénes eran los Arhuacos. Acababa de llegar y en ese intercambio constante de diálogos conozco al hijo de una autoridad y le conté que yo estaba en energía solar.



Ellos tenían intención de hacer algo solar, no tenían la figura muy clara, estaban buscando un aliado y ahí empezamos, desde lo personal.



¿Cuál es el origen de Greenwood Energy?

Es filial de Libra Group. Tenemos oficinas en Colombia y Panamá. Son los dos países en los que hoy estamos concentrados. En Panamá estamos desde el 2014 y en Colombia, a través de una empresa que adquirimos, estamos desde el 2017. Greenwood desembarca en 2020.



¿Qué otras oportunidades están viendo?

En Colombia vemos bastante apetito por el modelo de ‘Reimaginando el Desarrollo’ que hicimos en Panamá. El proyecto Alma Máter lo desarrollamos y tiene un impacto, a nivel educativo, y en lugar de un fee ambiental hay uno educativo.



Hemos visto bastante apetito de universidades locales a las que les gustaría avanzar en ese modelo y en paralelo estamos avanzando en algunos proyectos de generación distribuida en el Caribe, una de las más comprometidas a nivel de infraestructura eléctrica.



Una solución para descomprimir las redes de distribución es agarrar a los mayores consumidores en un solo sitio, que tienen distintos consumos, pero grandes, y colocarles una solución energética para autogenerar su energía.



Quitarle presión a la red...

Exactamente. Eso descomprime la red eléctrica y cuando uno tiene posibilidad de superficie en el lugar de consumo, como es el caso solar, uno cree que solamente el que el que lo instala tiene el beneficio del ahorro.



Pero en realidad se benefician todos los vecinos porque ese consumo uno lo está retirando de toda el área. Ahí es donde la generación distribuida no solamente le hace un favor al medio ambiente sino a la vida de la gente.



¿Qué tipo de agentes consumidores están viendo?

Hay que separar una cosa. La autogeneración de energía solar es energía y no potencia. Y hay una diferencia porque una cosa es abastecer una demanda que se da en situaciones de consumo estable.



Pero hay muchas actividades que con solar no alcanza porque tienen picos de potencia. Un ejemplo es la industria metalúrgica, que tiene equipos que cuando se activan tienen unos picos que a veces multiplican por 6 o 10 el consumo normal.



Volviendo al proyecto, ¿con el el 5% de ingresos que recibe la comunidad Arhuaca, qué van a hacer en concreto?

La idea con el fee ambiental es que vaya exclusivamente a la compra de tierras y a toda la logística relacionada a ese proceso. Estamos tranquilos con este tema porque los Arhuacos han construido más de 10 pueblos talanquera desde el 2002 o 2003 para acá, con fondos públicos y donaciones.



Pero hace ya más de 12 años que no construyen un pueblo y esta es la primera vez en la historia del pueblo arhuaco que van a poder seguir construyendo pueblos talanquera con fondos privados. Es la primera vez que vamos a diseñarlos desde la cosmogonía.



¿Cuántas personas vivirán en cada uno?



La infraestructura que se inicia es para 50 familias. O sea que este proyecto beneficia de forma directa a 1.500 personas, porque son tres fases.



Los arhuacos han comprado 70.000 hectáreas dentro y fuera del resguardo a la fecha y hemos calculado que el proyecto les va a dar posibilidades de adquirir más de 100.000 hectáreas en 35 años, tiempo que es el que consideramos de vida útil para las plantas.



¿Luego ellos se encargan?

Eso es lo interesante. No está garantizado que las plantas después que se las donemos se las queden. Porque justamente los mamos consultan si las plantas tienen que quedarse ahí o no.



Ahora consultaron y las aprobaron por 25 años, pero puede ser que digan que no le están haciendo bien a la Sierra y tienen el poder de hacerlo.



¿Por qué la importancia de la conexión pendiente de aprobar por la Upme?

Esto está modelado financieramente de con un equilibrio y una precisión milimétrica para que sea rentable y tenga este impacto y esta ayuda a la comunidad y al medio ambiente. Necesitamos dos plantas solares para absorber la inversión del pueblo entero.



¿Con cuáles comercializadores están hablando?

Preferimos no decirlo porque estamos en negociaciones avanzadas. Son tres y me atrevo a decir que son de los más grandes de Colombia.



