Gremios del petróleo rechazan comentario de Petro sobre la extracción de crudo

Las recientes declaraciones del Presidente, Gustavo Petro, durante la instalación de la Asamblea Nacional Cafetera, han generado un intenso debate en el país. En sus palabras, el mandatario cuestionó el enfoque económico del país, señalando la predominancia del petróleo y el carbón en detrimento de sectores como el café.

Particularmente generó molestias la afirmación de presidente con respecto a que "cuando se habla de extraer, ahí no se habla de mucho trabajo. Extraer lo que ya está debajo de la tierra: llámese carbón,

llámese petróleo, llámese oro, llámese níquel. Para extraer prácticamente no se necesita ni el cerebro".



Al respecto, las respuestas del sector no se hicieron esperar. La Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo (Acipet), una de las voces más prominentes del sector, ha salido al paso de las críticas del Presidente, destacando el valor y la dedicación de los profesionales que integran la industria de los hidrocarburos.



Según el gremio, el éxito de la industria energética colombiana se debe en gran medida al talento y la preparación de sus trabajadores, quienes aplican rigurosos estándares técnicos, ambientales y de seguridad en su labor diaria. En este sentido, han afirmado que las palabras del Presidente Petro no reflejan la realidad de la industria y constituyen un irrespeto hacia el trabajo y la dedicación de miles de profesionales.



Por otro lado, la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP) ha expresado su rechazo a las afirmaciones del presidente, señalando que estas desacreditan el trabajo de los profesionales dedicados a la exploración y explotación de recursos naturales.



En palabras de la ACGGP, la comparación realizada por el Presidente entre el ejercicio legal de estas profesiones y actividades ilícitas como el narcotráfico resulta injusta y desafortunada. La asociación ha enfatizado la importancia del trabajo realizado por los geólogos, ingenieros de minas y petróleos, geofísicos, entre otros, y ha instado a no menospreciar su labor.



Ambas asociaciones destacaron la relevancia del sector energético para la economía colombiana y manifestaron su disposición para contribuir al desarrollo del país. En este sentido, han instado a valorar y respetar la labor de los trabajadores del sector de los hidrocarburos, reconociendo la importancia de su contribución al crecimiento económico y social de Colombia.

PORTAFOLIO