Gremios envían carta a Petro por preocupación de que la Creg siga sin quórum

Las empresas de servicios públicos y entidades que están representadas en Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia, le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro en la que expresaron su preocupación por la grave situación institucional que enfrenta el sector energético del país, por cuenta de la inoperancia de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, (Creg) debido a la falta de expertos comisionados nombrados en propiedad.



Según la misiva, esta comisión lleva aproximadamente un funcionando a media marcha, con un Comité de Expertos integrado principalmente por funcionarios interinos y sin dedicación exclusiva, y cuyos limitados periodos de actuación, han llevado a varios ciclos de vacancias que han impedido, en más de una ocasión, la integración del quorum exigido para la adopción de decisiones.

“Actualmente, nos enfrentamos, nuevamente, a la imposibilidad, por falta de quorum, de que la Creg pueda adoptar decisiones y, por ende, expedir la regulación sectorial indispensable para el adecuado funcionamiento de los mercados de energía eléctrica y gas natural, pues de los seis cargos de expertos que la integran, solo uno está provisto. Lo anterior, debido a que de los tres últimos encargos que se realizaron, uno se cumplió el 11 de febrero y los dos restantes el 21 de febrero”.

Para los gremios, la inoperancia de la Creg deja a los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas natural huérfanos de la producción de una normativa oportuna y necesaria para su funcionamiento, que además se ha visto agravada por situaciones que exigen decisiones prontas y documentadas, para la prestación eficiente y continua de los servicios de energía y gas, en beneficio de los usuarios finales de estos y de la sociedad en su conjunto.

Según los gremios, respecto al servicio de energía eléctrica, es urgente la pronta solución a los siguientes problemas, entre muchos otros:

• Terminar de solventar la situación de liquidez de las empresas comercializadores de energía eléctrica.

• Definir el programa de respuesta de la demanda para situaciones de condición crítica como el Fenómeno de El Niño.

• Establecer la regulación de comunidades energéticas, conforme se definió en el Decreto 2236 del Ministerio de Minas y Energía, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

• Reglamentar los esquemas para viabilizar la entrada de proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable - FNCER definidos en la Resolución de Ministerio de Minas y Energía No 400 42 de 2024. Esto incluye la adopción de medidas urgentes dentro del primer mes posterior a la emisión de dicha resolución, cuyo plazo vence la próxima semana.

• Aprobar los ajustes a los planes de inversión presentados por Operadores de Red – OR.

• La modernización del mercado de energía mayorista (Res. CREG 143 de 2021), la cual habilitaría una mayor entrada de agentes renovables y a su vez, da viabilidad a proyectos de servicios complementarios que seguro traerán mayor competencia.

Y, frente al servicio de gas natural:

• Flexibilizar las reglas de la comercialización de gas para garantizar abastecimiento

• Aprobar las inversiones en infraestructura de transporte solicitadas desde 2022, para garantizar el abastecimiento de gas y la conexión de los mercados Costa e interior.

• Aprobar los siguientes cargos pendientes:

• De transporte, solicitudes radicadas desde hace dos años

• ⁠De distribución, solicitados desde 2020

• De comercialización, para lo cual se requiere iniciar el trámite administrativo mediante circular”

“Aunque algunos de estos temas han tenido importantes avances, su solución definitiva todavía está pendiente y requiere del análisis independiente, técnico, imparcial y objetivo, que solo pueden proporcionar expertos con dedicación exclusiva, designados en propiedad y con conocimiento técnico y especializado, que permitan seguir avanzando a los sectores de electricidad y gas”, dice la carta.

Agrega que la no definición de los asuntos regulatorios pone en riesgo la prestación y calidad de los servicios públicos de energía y gas, ya que, sin estas decisiones, entre otras, no hay certidumbre sobre la entrada de proyectos que se requieren para garantizar el servicio en ciertas regiones del país, y se promueven discusiones no deseables para el usuario final y el sector energético en general.

