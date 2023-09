Piden nuevo mecanismo de venta de energía renovable

En días pasados, el Consejo de Estado declaró la nulidad del decreto 570 de 2018 que habilitaba las convocatorias a subastas de contratos de largo plazo de fuentes no renovables de energía renovable. Esto en la práctica implica que no se podrá utilizar nuevamente este mecanismo.





De acuerdo con Ivonne Adriana Díaz, abogada que demandó el decreto, hubo una violación de ciertas normas en las que debía fundarse una expedición irregular y una falsa motivación.



Uno de los principales argumentos en contra de esta medida era su posible efecto negativo en la libre competencia, dado que generaba un entorno específico para tecnologías en detrimento de otras.



El Ministerio de Minas y Energía había señalado que se tendrían en cuenta criterios de competitividad en la asignación, para evitar distorsiones de precios.



Con base en este decreto, el Gobierno lanzó dos subastas de contratos de largo plazo, la primera salió al mercado en 2019, mientras que la segunda en 2021.



Estas atrajeron el apetito de inversionistas locales y extranjeros que lo vieron como una oportunidad para ingresar al mercado con contratos y algunos beneficios tributarios.

No obstante, los proyectos han presentado retrasos importantes, que han nublado el panorama. Ambas subastas suman un potencial de incrementar la capacidad instalada en 3,3 gigavatios.



Ahora, con la nulidad del decreto, estos mecanismos no podrán usarse de nuevo. Manuel Gómez, abogado experto en derecho minero energético de Cuatrecasas, explicó que la decisión del Consejo de Estado se basó principalmente en temas relacionados con los trámites para expedir el decreto.



Al ser un tema relacionado con el mercado y que podría afectar la libre competencia se deben llevar a cabo algunos procedimientos, dentro de los cuales se cuenta un análisis de la Superintendencia de Industria y Comercio, que el órgano consideró que no se realizó.



Esto plantea, sin embargo, la necesidad crear algún mecanismo de viabilidad a la realización de proyectos de energía renovable de fuentes no convencionales.

“Llamamos a que el Gobierno expida un nuevo marco normativo que rija la comercialización de energía renovable en el largo plazo. Esto porque el desarrollo de los proyectos necesita de contratos que sustenten el capital que se requiere”, expuso Alexandra Hernández, presidente de Ser Colombia.



Si bien afirma que la decisión del Consejo no era el escenario ideal para estas tecnologías desde ya están trabajando en generar discusiones que permitan llevar el nuevo mecanismo a que recoja las lecciones aprendidas así como las buenas prácticas y se pueda crear rápidamente un decreto que habilite las ventas de energía a largo plazo.



También dijo que desde el Plan nacional de Desarrollo se expone que los comercializadores de energía deben contar en su portafolio con una participación importante de energías provenientes de estas fuentes, con lo que se debe agilizar este proceso con el objetivo de cumplir con lo establecido en la hoja de ruta del Gobierno de Gustavo Petro.



“El primer activo que debe entregar Colombia a los inversionistas es su seguridad jurídica y normas claras”, añadió Hernández.



Uno de los puntos que destacó la experta es que la decisión se basó en temas de trámite del decreto, por lo que en sí mismo no se pronuncia por el mecanismo o si se incumplen o no las condiciones de competencia.

Los contratos de las subastas

Uno de los puntos que genera preocupación dentro de los actores del sector es que los contratos de compraventa de energía (power purchase agreements) están enmarcados y fundamentados en el decreto 570 de 2018 que fue declarado nulo por parte del Consejo de Estado.



Fuentes le explicaron a Portafolio que hay una serie de dudas con respecto a los efectos que podría tener esta decisión en estos contratos, que podrían quedar sin fuerza ejecutoria.



Ahora bien, la ley 142 de 1994 en su artículo 38 expone que “la anulación judicial de un acto administrativo relacionado con servicios públicos solo producirá efectos hacia el futuro”. Por esto, consideran que podrían mantenerse en pie, aunque no hay claridad.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio