‘Habría un riesgo de apagón si se alarga El Niño’: Aciem

En medio del Fenómeno de El Niño y las distintas amenazas que afronta el sistema, Daniel Medina, presidente de Aciem, explicó que si se llegara a extender este fenómeno se habría enfrentado a una situación aún más compleja.



¿Cómo analiza la capacidad para atender a la demanda ante El Niño?



Tenemos una primera señal de que la demanda está creciendo entre 2 y 3 puntos porcentuales por encima de lo que crecíamos antes. Por el otro lado tenemos la oferta, teníamos previsto que iban a entrar 8 gigavatios de Obligaciones de Energía en Firme y vemos casi cuatro de esas ya atrasadas.



Los escenarios de simulación que tiene el Gobierno dicen que no vamos a tener problemas y vamos a pasar el niño. El problema es que estamos viendo que con ese atraso vamos a tener un margen de equilibrio entre ofertas y demanda por debajo del 3%. Es decir, que si pasa cualquier cosa podríamos tener problemas.



La otra variable es El Niño. La Agencia climática de Estados Unidos ha lanzado recientemente advertencias de que puede ser más largo. Eso va a poner más estrés en la capacidad del sistema. Hemos analizado que habría un riesgo de apagón si se alarga y se hace más fuerte de lo previsto.

¿Las térmicas pueden suplir esa necesidad de energía?



Con térmicas podemos llegar a un 66% de la demanda, la pregunta es cuál va a ser el impacto en los precios. Pero es también un escenario de estrés, porque dependeríamos en principio de que estas plantas no tengan daños, ni paradas de mantenimiento y además tengan suficiente combustible para funcionar.



¿El plan de que la energía en bolsa se pase a un modelo de costo en vez de precios afectaría aún más el escenario de riesgo?



Se ha hablado mucho de que hay un oligopolio que controla precios y que el mecanismo de bolsa no es el correcto para fijar esos precios. En un escenario como el que estamos el problema es que eso no es simplemente hablar, sino que se requieren estudios técnicos muy complicados y la regulación los prevé, para eso son las comisiones.

Si la regulación por precio marginal no funciona se debe presentar un proyecto regulatorio para cambiarlo, pero no lo vamos a lograr si no tenemos Comisión operando.



¿En un mediano plazo los retrasos qué efecto tendrían?



Hay siete proyectos que ya perdieron la obligación de energía firme, es casi un gigavatio. De los que quedaron unos 3 gigavatios tienen atrasos importantes. Recientemente se habló de las unidades 3 y 4 de Hidroituango que son 600 megavatios. Pero parece que no va a entrar este año.



¿Cómo analiza que se prevea un déficit de gas y no se haya licitado la Regasificadora del Pacífico?



El Gobierno ya confirmó que a partir de 2026 habría déficit de la oferta de gas. Por eso habría necesidad de importarlo. Estuvimos discutiendo con inversionistas y lo que dicen es que para hacer una inversión necesitan una demanda garantizada. Hay una expectativa de que llegue el gas de los campos costa afuera de Ecopetrol y si llega es bastante. Es muy difícil invertir con esa amenaza y que no podrían recuperar el capital. Eso lo tiene que definir el Gobierno y dar una línea de cómo va a funcionar.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio

