‘No deberíamos considerar un déficit porque hay gas’: Naturgas

Pese a las alertas por un posible déficit de gas natural en el mediano plazo, Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgás, señaló que en un país como Colombia esto no debería ocurrir.



De acuerdo con la líder gremial, el país tiene recursos en varias cuencas, por lo que el enfoque debería ser trabajar primero en los recursos locales que están disponibles. Señaló que la importación también se puede pensar, pero no como fuente primaria.



¿Qué expectativas tiene sobre el informe de recursos y reservas que se debe presentar próximamente?



En los últimos dos años ha habido 13 descubrimientos de gas. No están en una etapa de maduración tal como para agregar reservas en este informe, como en el caso de costa afuera, pero el anuncio de Ecopetrol de anticipar la comercialidad de Uchuva permitiría agregar reservas para extender la autosuficiencia de gas.



No soy tan escéptica, aunque no conozco la cifra y espero conocer el informe que presente la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Una vez tengamos esa información esperaríamos medidas de políticas públicas que respondan a esa información.

¿Qué decisiones se pueden tomar para acelerar la puesta de gas?



Se requiere que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) defina la tarifa para que se pueda hacer la inversión que permita ampliar la capacidad de transporte del gasoducto Barranquilla - Ballena. Hoy es de 66 millones de pies cúbicos por día y se necesita que sea de 170.



Necesitamos que haya flexibilidad en la comercialización de gas que proviene de campos mayores y del gas importado en caso de que lo requiramos. Hoy solo se puede contratar una vez al año, si hay gas disponible adicional al ya contratado deberíamos tener la posibilidad de incorporarlo al mercado para responder a la demanda en el interior y la costa del país.



Lo tercero es que defina la solicitud de agregación de tramos para que pueda haber una tarifa de transporte de gas equitativa para quienes están más alejados de los campos de producción.



Para la construcción del gasoducto que une Uchuva con La Guajira se requiere que se cierren las consultas previas para que Petrobras pueda iniciar el proceso de contratación de la construcción que dura dos años.

¿Cómo avanza el licenciamiento ambiental de proyectos de producción?



La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) tiene unas licencias de producción que están pendientes, sobre todo para perforación de pozos en córdoba y Sucre, que tenían licencia para exploración, pero necesitan para la producción.

¿Qué han experimentado en conflictividad social para poner operativos proyectos?



En departamentos como Arauca, tras el anuncio de Parex, hubo bloqueos que no dejaron que entraran los trabajadores de la empresa. Afortunadamente, ese bloqueo ya se levantó, pero necesitamos que se mantenga la operación en estos campos.

Se prevé un déficit en el gas natural, ¿cómo ven ustedes ese riesgo?



Lo que está sucediendo es que la mayor oferta de gas está en la costa y en interior hay un potencial, que Ecopetrol anunció que tendrá un desarrollo y pueden agregar gas a esta región así como el suroccidente.



Lo que hay son proyectos y lo que necesitamos es materializar. No deberíamos ni siquiera considerar un desabastecimiento porque hay gas.



Lo que veo son los proyectos que agregan gas desde este año en adelante y esos proyectos están. De hecho, Hocol declaró la comercialidad de un pozo y hay otra empresa que está trabajando en las obras para poder poner en el mercado.

Ecopetrol dijo que serían hasta 3 terapies cúbicos en el Piedemonte llanero. ¿Qué opina de esto y

qué tan viable lo ve?



Es una cantidad significativa; cuando se descubrió Chuchupa tenía este mismo volumen. Hay una decisión del gobierno que fue la aprobación para transportar el gas que se produce en esa zona a través de oleoductos sin tratarse para que se trate en otras partes. Eso va a permitir evacuar el energético de esta zona.

¿Qué opinión le genera la posible importación desde Venezuela?



La estrategia debe ser priorizar la exploración y el desarrollo interno pero también habilitar las fuentes externas que sean viables.



La única opción no es Venezuela, está la planta de almacenamiento de gas natural licuado importado que se regasifica exclusivamente para el sector eléctrico. También, analizar la posibilidad de la planta de regasificación del pacífico y otra en La Guajira.

La última subasta de cargo no asignó a ninguna térmica. ¿El abastecimiento de gas está siendo problemático?



Creo que el estado en el que están los proyectos no le permitió dar natural firme a inversionistas para presentarse a la subasta. Pero si entra Uchuva con seguridad tendremos gas.

